SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală

Data publicării:
Statele Unite au redus schema universală de imunizare a copiilor, după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a decis să scadă de la 17 la 10 numărul preparatelor recomandate, iar Covid și hepatita A și B vor fi administrate de acum înainte în funcție de risc și pe baza unei decizii comune între medici și părinți, potrivit BBC.

Noua listă de vaccinuri recomandate, publicată de CDC, include în continuare vaccinurile împotriva poliomielitei și rujeolei, însă altele, precum cele împotriva hepatitei A și B și vaccinurile Covid, vor fi recomandate în funcție de risc și pe baza „unei decizii clinice comune” între medici și părinți, potrivit anunțului.

Revizuirea reprezintă cea mai recentă schimbare majoră de politică adoptată sub administrația Trump de secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy a declarat că noile reguli au fost stabilite „după o analiză exhaustivă” și că acestea „protejează copiii, respectă familiile și reconstruiesc încrederea în sănătatea publică”.

„Aliniem programul de vaccinare pediatrică din SUA la consensul internațional, consolidând în același timp transparența și consimțământul informat”, a adăugat el.

CDC a comparat recomandările existente pentru copii cu cele din 20 de țări dezvoltate și a constatat că Statele Unite erau „o excepție la nivel global” în ceea ce privește numărul de boli acoperite și numărul de doze, a precizat Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane.

Anunțul de luni a venit la câteva săptămâni după ce un grup de experți ai CDC a făcut o nouă recomandare privind momentul administrării primei doze de vaccin împotriva hepatitei B. Anterior, prima doză era recomandată în primele 24 de ore de la naștere, însă ghidurile revizuite în decembrie anul trecut au mutat administrarea la vârsta de două luni, în cazul în care mama este negativă pentru hepatita B.

Recomandarea a fost criticată dur de pediatri, Academia Americană de Pediatrie descriind-o drept „o măsură periculoasă care va dăuna copiilor”.

Pentru moment, asigurările de sănătate vor continua să acopere vaccinurile care rămân recomandate până la finalul anului 2025.

