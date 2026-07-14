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SUA au restituit zeci de miliarde de dolari din taxele impuse de Trump, după ce Curtea Supremă le-a declarat ilegale

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Donald Trump présente ses nouveaux tarifs douaniers dans la jardin de la Maison Blanche à Washington DC
Donald Trump a semnat noi decrete privind tarifele. Sursa foto: Profimedia Images
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Guvernul SUA a rambursat deja zeci de miliarde de dolari din taxele vamale pe care le-a încasat înainte ca acestea să fie declarate ilegale de Curtea Supremă, potrivit datelor bugetare publicate luni, relatează The Guardian.

Tarifele – taxele aplicate mărfurilor importate – au constituit un element-cheie al planului economic al președintelui Donald Trump încă de la preluarea mandatului său, anul trecut. Însă, în februarie, Curtea Supremă a anulat o mare parte din tarifele suplimentare dispuse de Trump, obligând guvernul să restituie banii companiilor care le plătiseră.

Conform datelor bugetare, Statele Unite au plătit până în prezent, în acest an fiscal, care a început în octombrie 2025, 81 de miliarde de dolari sub formă de rambursări de taxe vamale, față de doar 5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Un reprezentant al Departamentului Trezoreriei a declarat reporterilor că această creștere se datorează aproape în totalitate hotărârii Curții Supreme, majoritatea rambursărilor având loc în lunile mai și iunie.

Trump a prezentat tarifele ca pe o soluție universală pentru economie – readucerea fabricilor în America, obținerea unor acorduri comerciale mai avantajoase și reducerea deficitului bugetului federal.

Însă deficitul, care de fapt se redusese ușor anul trecut în urma veniturilor din tarife, este din nou în creștere. A atins valoarea de 1.367 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului fiscal, înregistrând o creștere de 2%.

De asemenea, Statele Unite au cheltuit peste 1 trilion de dolari doar pentru plata dobânzilor la datoria publică, în creștere cu 14%, iar cheltuielile militare au crescut cu 5% din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Tariful global temporar de 10% impus în prezent de administrație urmează să expire pe 24 iulie, însă Casa Albă pregătește noi taxe vamale ca urmare a ceea ce consideră a fi o aplicare laxă a legilor împotriva muncii forțate și a capacității industriale excesive.

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Editor : A.M.G.

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