SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea blocadei instituite de Washington în Caraibe

Ministerul Războiului din SUA a anunţat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce afectează Venezuela şi Cuba, potrivit EFE şi AFP.

„Forţele americane au sechestrat” vasul, a indicat Pentagonul, care anunţase anterior - într-o postare pe platforma Z - că trupele americane s-au urcat „fără incidente” la bordul petrolierului Aquila II, după ce l-au „urmărit şi vânat” între Caraibe şi Oceanul Indian.

Petrolierul „a sfidat carantina instituită de preşedintele Trump asupra navelor sancţionate în Caraibe. A fugit, iar noi l-am urmat”, a precizat ministerul.

Postarea a fost însoţită de o înregistrare video care arăta soldaţi americani îmbarcându-se într-un elicopter şi apoi coborând în rapel pe puntea unui petrolier.

Aquila II este a opta navă sechestrată de SUA de când Donald Trump a ordonat această blocadă împotriva Venezuelei în decembrie.

Aceasta este, de asemenea, a doua captură a americanilor în afara regiunii, după ce un petrolier legat de Rusia a fost interceptat la începutul lunii ianuarie în Atlanticul de Nord.

Washingtonul a desfăşurat un dispozitiv militar important în Caraibe, ceea ce i-a permis să atace nave acuzate de legături cu traficul de droguri, să intercepteze petroliere aflate sub sancţiuni şi să-l captureze pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

Dar vasele sechestrate în ultimele luni nu reprezintă decât o mică parte din numărul total de nave aflate sub sancţiuni şi care operează în lume, notează AFP, citată de Agerpres.

Numărul acestor nave aflate sub sancţiuni s-ar putea ridica la 800, a subliniat contraamiralul David Barata în timpul unei audieri în Congresul american la începutul lunii februarie.

Editor : Liviu Cojan