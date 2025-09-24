Live TV

SUA: Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict

Ryan Routh
Ryan Routh a încercat să se sinucidă cu un stilou. Foto Profimedia
Ce pedeapsă riscă Ryan Routh

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP, informează Agerpres.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu pentru toate capetele de acuzare, între care tentativa de asasinat asupra unui candidat la preşedinţie, care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viaţă. Pronunţarea pedepsei a fost stabilită pentru 18 decembrie.

După citirea verdictului într-un tribunal federal din Florida (sud-est), inculpatul a încercat să se înjunghie cu un stilou, dar gardienii au intervenit pentru a-l opri, au relatat Fox News şi NBC.

Fiica sa, Sara Routh, s-ar fi ridicat în picioare și ar fi spus: „Nu faceți nimic. Vă voi scoate de acolo. Ce naiba, naiba, el nu a rănit pe nimeni. Nu e corect. Totul e aranjat – sunteți niște nemernici.” Juriul era încă în sală în acel moment.

Donald Trump a salutat pe platforma sa Truth Social "un moment foarte important pentru justiţie în America", în timp ce secretara Justiţiei, Pam Bondi, a salutat pe X un verdict care "ilustrează angajamentul Departamentului de Justiţie de a-i pedepsi pe toţi cei care participă la violenţa politică".

Ce pedeapsă riscă Ryan Routh

Acuzațiile sunt pasibile de pedeapsa maximă cu închisoarea pe viață.

Jurații au deliberat timp de câteva ore înainte de a se întoarce în sala de judecată cu verdictul.

Actualizarea vine după un proces de aproape trei săptămâni. Procurorii au folosit cea mai mare parte a pledoariilor finale de marți pentru a sublinia atât probele digitale și criminalistice prezentate la proces, cât și ceea ce au descris ca fiind intenția clară a lui Routh: să-l ucidă pe Trump.

Ei au menționat cele 17 „vizite de recunoaștere” pe care acesta le-ar fi făcut la terenul de golf al lui Trump și ceea ce au descris ca fiind urmărirea excesivă a lui Trump, înainte de incidentul din 15 septembrie 2024.

Această parte a fost esențială pentru ca acuzarea să-l condamne pe Routh pentru prima și cea mai gravă acuzație penală: tentativa de asasinat a unui candidat important la președinție.

Pentru a obține o condamnare pentru această acuzație, procurorii au trebuit să demonstreze juraților două lucruri: în primul rând, că inculpatul a avut intenția de a comite crima și, în al doilea rând, că inculpatul a întreprins „pași substanțiali” în acest sens.

În timpul pledoariilor finale, procurorii federali au subliniat că nu ar trebui să fie dificil pentru jurați să concluzioneze că au îndeplinit această condiție.

„Nu a fost o manevră publicitară”, a declarat juraților procurorul adjunct al Statelor Unite, Christopher Browne. „Probele au demonstrat un singur lucru și numai un singur lucru: inculpatul voia moartea lui Donald Trump.”

„Nu există nicio îndoială, nicio îndoială rezonabilă, nicio îndoială că a fost acest om”, a spus Browne, oprindu-se pentru a-l arăta pe Routh, „care s-a ascuns” în ascunzătoarea lunetistului timp de aproximativ 10 ore, începând cu ora 4 dimineața, scrie Fox News.

