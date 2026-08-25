SUA: Cea mai amplă revocare de vize din istorie. Până la 200.000 de străini ar putea fi afectați

Administraţia Trump se pregăteşte să revoce vizele de afaceri şi de turism acordate unui număr de până la 200.000 de străini care au solicitat sau solicită în prezent statutul de azil în Statele Unite. Dacă se va întâmpla acest lucru, măsura va reprezenta cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria SUA şi va fi probabil contestată în instanţă.

Dacă nu va fi contestată sau revizuită, este de aşteptat ca Departamentul de Stat să anunţe în următoarele săptămâni revocarea aşa-numitelor vize B1 şi B2 eliberate între 2016 şi 2026, ai căror titulari au solicitat azil sau solicită azil în prezent, potrivit unor documente ale Departamentului de Stat obţinute de Associated Press şi a doi oficiali americani, scrie News.ro.

Măsura va fi luată în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

„Colaborăm cu DHS pentru a identifica şi a revoca vizele de non-imigrant ale străinilor care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care apoi depun cereri de azil pentru a rămâne aici permanent”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Acesta a refuzat să comenteze cu privire la numărul de vize care ar putea fi revocate, afirmând că „întrucât procesul va fi unul continuu, numărul revocărilor rămâne variabil şi se va efectua în mod continuu”.

Revocările nu vor duce neapărat la deportarea imediată a acestora, au precizat oficialii. Cei mai mulţi dintre cei cu dosare de azil aflate în prezent în curs de soluţionare vor fi reclasificaţi, dar îşi vor pierde statutul de călători în scop de afaceri sau turism, potrivit oficialilor.

De când preşedintele Donald Trump şi-a preluat al doilea mandat anul trecut, administraţia sa a intensificat constant restricţiile impuse solicitanţilor de vize - cerând mai multe informaţii despre istoricul lor pe reţelele sociale, impunând depunerea unor garanţii costisitoare pentru procesarea vizelor şi interzicând pur şi simplu eliberarea vizelor pentru cetăţenii anumitor ţări.

Într-o postare pe reţelele sociale, secretarul de stat adjunct Christopher Landau i-a criticat luni pe cei care, potrivit lui, încearcă să folosească vize turistice şi de afaceri pentru a intra în Statele Unite şi apoi să solicite azil. „Oamenii din SUA şi din întreaga lume s-au săturat de cererile de azil false”, a scris Landau pe X. „Azilul nu ar trebui să fie o portiţă de scăpare pentru a eluda legea privind imigraţia”, a subliniat Landau care a citat cazul unui cetăţean columbian care a venit în SUA în 2015 cu o viză de turism şi apoi a solicitat azil.

Ce sunt vizele B1 și B2

Vizele B1 sunt eliberate, în general, pentru călătorii de afaceri, iar vizele B2 sunt eliberate, în general, pentru turism, vizite familiale sau îngrijiri medicale. Din documentele disponibile sau din declaraţiile oficialilor nu a reieşit imediat câţi dintre deţinătorii acestor vize solicită sau au solicitat azil în Statele Unite şi ar fi afectaţi de revocări.

Solicitanţii actuali de vize B1 şi B2 sunt rugaţi să declare că nu vor solicita azil în Statele Unite şi să dovedească că intenţionează să se întoarcă în ţările lor de origine.

În ultimele 18 luni, Departamentul de Stat a revocat aproximativ 175.000 de vize pentru persoane care au fost condamnate sau acuzate de infracţiuni variind de la conducerea sub influenţa alcoolului până la viol şi jaf, precum şi pentru persoane care s-au pronunţat public împotriva politicilor SUA, în special în Orientul Mijlociu.

Administraţia a luat, de asemenea, măsuri pentru a combate aşa-numitul „turism pentru naştere”, o practică despre care administraţia susţine că este folosită de femeile însărcinate străine pentru a veni în Statele Unite să nască, astfel încât copilul lor să beneficieze de cetăţenia prin naştere. Trump a încercat de mai multe ori să pună capăt cetăţeniei prin naştere, dar aceste demersuri au fost respinse de instanţe, inclusiv de Curtea Supremă.

Documentele Departamentului de Stat obţinute de AP sugerează că verificarea actualilor deţinători de vize B1 şi B2 a început după ce Departamentul de Stat a primit informaţii despre cererile de azil din partea Serviciului de Cetăţenie şi Imigrare.

Anul trecut, administraţia a demarat o „verificare continuă” a peste 55 de milioane de titulari de vize americane, în vederea identificării unor posibile încălcări care ar putea duce la revocarea vizei sau la expulzare.

Editor : Sebastian Eduard