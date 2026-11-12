SUA cer Japoniei să îşi tripleze contribuţia la întreţinerea forţelor americane din arhipelagul nipon

Statele Unite au cerut Japoniei să îşi tripleze contribuţia financiară la întreţinerea forţelor americane din arhipelagul nipon la peste 3000 de miliarde de yeni (19 miliarde de dolari) pe următorii cinci ani, începând din anul fiscal 2027, au declarat joi agenţiei Kyodo surse informate despre subiect, relatează Agerpres.

Potrivit acestora, Japonia are în vedere majorarea la circa 1500 de miliarde de yeni, adică peste 300 de milioane de yeni anual.

Se aşteaptă să fie incluse cheltuieli pentru creşterea rezistenţei şi şanselor de supravieţuire a instalaţiilor militare americane în cazul unui atac.

Negocierile bilaterale de la Tokyo privind împărţirea cheltuielilor s-au accelerat din vară; următoarea rundă de dialog ar putea avea loc săptămâna viitoare. Atât partea japoneză, cât şi cea americană ar dori să ajungă la un acord până la sfârşitul anului curent, au afirmat sursele citate.

O sursă diplomatică a apreciat că „în timp ce 3000 miliarde pe cinci ani ar fi greu de acceptat, există posibilitatea de a plăti în jur de 1500 de miliarde de yeni”.

Pe perioada de cinci ani ani fiscali din 2022 până în 2026, costurile suportate de Japonia pentru bazele militare americane au fost în jur de 211 miliarde de yeni anual, totalul ridicându-se la 1060 de miliarde de yeni; anul fiscal curent se încheie în martie 2027.

Cel mai mare volum de cheltuieli acoperit de partea niponă pentru un interval similar a fost de 1350 de miliarde de yeni, în 1996-2000.

În privinţa creşterii rezistenţei, guvernul nipon are în vedere cheltuieli pentru transferul unor funcţii ale bazelor în subteran şi consolidarea structurii unor clădiri, în vederea unor posibile explozii sau atacuri electromagnetice.

Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra Japoniei pentru creşterea contribuţiei şi în timpul primului său mandat la Casa Albă (2017-2021).

Pachetul actual de cheltuieli a fost convenit în timpul preşedinţiei lui Joe Biden (2021-2025) şi include achiziţia unor sisteme avansate pentru instruirea în comun a forţelor armate nipone şi americane.

Editor : Liviu Cojan