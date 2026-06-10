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SUA confirmă că au tras asupra unui petrolier în apropierea Omanului. Trei marinari sunt dispăruţi

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nava atacata
Foto: Captură video X/CENTCOM
Din articol
SUA au început blocarea transporturilor maritime legate de Iran după ce această țară a restricţionat tranzitarea strâmtorii Ormuz

Armata SUA a confirmat într-o postare pe X că a avariat un petrolier în Golful Oman după ce acesta a încălcat blocada americană impusă porturilor iraniene „încercând să transporte petrol din Iran”. În replică, India a convocat un diplomat american de la New Delhi pentru a-i înainta o notă de protest, au declarat pentru Reuters două surse indiene care au informaţii directe despre acest subiect.

„Un avion american a tras muniţie de precizie în sala motoarelor navei după ce echipajul a refuzat în repetate rânduri să se conformeze instrucţiunilor forţelor americane”, a declarat Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) într-o postare pe X.

Nava se numeşte Settebello, un petrolier pentru produse chimice şi petroliere care naviga sub pavilionul Palau, relatează News.ro.

CENTCOM a declarat miercuri că a imobilizat petrolierul Settebello, în timp ce acesta tranzita Golful Oman, adăugând că acesta „a încălcat blocada în vigoare încercând să transporte petrol din Iran”.

Ministerul de Externe al Indiei a condamnat atacul şi a declarat că trei marinari indieni sunt daţi dispăruţi, după ce alţi 21 de membri ai echipajului indian au fost salvaţi în urma atacului.

„Ambasada noastră din Oman monitorizează îndeaproape situaţia şi coordonează în mod proactiv cu autorităţile omaneze operaţiunea de căutare şi salvare în curs”, a declarat ministerul într-un comunicat. „Atacurile asupra navelor comerciale şi a infrastructurii civile din regiune trebuie să înceteze”, a cerut acesta.

Ca urmare, India a convocat un înalt diplomat american aflat la post la New Delhi în legătură cu atacul asupra petrolierului, au declarat pentru Reuters două surse indiene cu cunoştinţe directe despre acest subiect. India a înaintat un „protest ferm” către adjunctul şefului misiunii diplomatice americane din ţară, Jason Meeks.

SUA au început blocarea transporturilor maritime legate de Iran după ce această țară a restricţionat tranzitarea strâmtorii Ormuz

SUA au început blocarea transporturilor maritime legate de Iran pe 13 aprilie, după ce Iranul a restricţionat sever transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută globală importantă pentru petrol şi gaze.

CENTCOM a declarat miercuri că forţele sale au imobilizat opt nave care nu respectau restricţiile, au redirecţionat 134 de nave care le-au respectat şi au permis trecerea a 42 de nave care transportau ajutor umanitar de la iniţierea blocadei pe 13 aprilie. 

Navele vizate includ nave iraniene, precum şi aşa-numitele petroliere din „flota fantomă”, care sunt de obicei nave mai vechi, fără asigurare occidentală, utilizate pentru transportul petrolului sancţionat şi care navighează sub pavilioanele diverselor naţiuni pentru a-şi ascunde adevărata proprietate, încărcătura şi mişcările.

„Condamn cu tărie orice act al oricărei părţi care pune în pericol vieţile marinarilor şi siguranţa transportului maritim internaţional. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil”, a declarat miercuri, după incident, Arsenio Dominguez, secretarul general al agenţiei ONU pentru transport maritim, Organizaţia Maritimă Internaţională. „Gândurile mele sunt alături de familiile celor trei marinari dispăruţi şi de toţi cei care aşteaptă veşti despre membrii echipajului”, a transmis oficialul ONU.

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Editor : Liviu Cojan

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