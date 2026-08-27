SUA: „Creierul” atentatelor din 11 septembrie va fi judecat în 2028 de un tribunal militar. Este acuzat de uciderea a 2.976 de persoane

Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este „creierul” atentatelor din 11 septembrie 2001, au anunţat miercuri mai multe publicaţii americane, citând decizia unui judecător, scrie AFP.

Khalid Sheikh Mohammed a fost considerat unul dintre cei mai importanţi locotenenţi ai grupării jihadiste Al-Qaeda, până la capturarea sa în martie 2003, în Pakistan.

El este acuzat de crime de război și uciderea a 2.976 de persoane. El a conceput planul de a instrui piloți pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din SUA și i-a prezentat ideea liderului al-Qaeda, Osama bin Laden

El a fost transferat la Guantanamo în septembrie 2006, unde este închis şi în prezent, după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia pentru a fi supus unor şedinţe de interogatoriu prin tortură.

În iulie 2025, o curte de apel americană a anulat acordul de recunoaştere a vinovăţiei obţinut de Khalid Sheikh Mohammed şi de cei doi coacuzaţi ai săi, acord care i-ar fi scăpat, probabil, de pedeapsa cu moartea.

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Editor : Sebastian Eduard