Live TV

SUA: „Creierul” atentatelor din 11 septembrie va fi judecat în 2028 de un tribunal militar. Este acuzat de uciderea a 2.976 de persoane

Data actualizării: Data publicării:
Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed (centru). Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un tribunal militar îl va judeca în iunie 2028 pe bărbatul acuzat că este „creierul” atentatelor din 11 septembrie 2001, au anunţat miercuri mai multe publicaţii americane, citând decizia unui judecător, scrie AFP.

Khalid Sheikh Mohammed a fost considerat unul dintre cei mai importanţi locotenenţi ai grupării jihadiste Al-Qaeda, până la capturarea sa în martie 2003, în Pakistan.

El este acuzat de crime de război și uciderea a 2.976 de persoane. El a conceput planul de a instrui piloți pentru a prăbuși avioane comerciale în clădiri simbolice din SUA și i-a prezentat ideea liderului al-Qaeda, Osama bin Laden

El a fost transferat la Guantanamo în septembrie 2006, unde este închis şi în prezent, după ce a trecut prin închisorile secrete ale CIA din Polonia pentru a fi supus unor şedinţe de interogatoriu prin tortură.

În iulie 2025, o curte de apel americană a anulat acordul de recunoaştere a vinovăţiei obţinut de Khalid Sheikh Mohammed şi de cei doi coacuzaţi ai săi, acord care i-ar fi scăpat, probabil, de pedeapsa cu moartea.

Citește și

O victimă a atentatelor din 11 septembrie a fost identificată după 25 de ani printr-o metodă inedită. „Este un progres major”


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
baba rusia
3
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta a acceptat să plătească peste 17 miliarde de dolari pentru a scăpa de procesele din SUA. Nu își recunoaște vinovăția
Atentatul Lockerbie
Procesul atentatului de la Lockerbie, unde au murit 270 de persoane, amânat în SUA. Ce pedeapsă riscă libianul Abu Agila Masud
Lindsay Clancy Trial
Americanca Lindsay Clancy și-a ucis copiii. De ce atât de multe mame îi iau apărarea?
Donald Trump.
Trump i-a oferit un interviu intermediarului care a depus mărturie împotriva sa în procesul starletei pentru adulți Stormy Daniels
Rafał Brzoska
Miliardar polonez, ofensivă împotriva companiei Meta, după apariția unor reclame false. „Copiii m-au întrebat: de ce ești în cătușe?”
Recomandările redacţiei
Donald Trump And Linda McMahon Attend Education Event At White House - 24 Aug 2026
Era capitulării în fața lui Donald Trump ar putea începe să se...
profimedia-1105994868
John Ratcliffe, șeful CIA, a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia...
inundatii nepal
Viitură devastatoare în Nepal: peste 1.000 de oameni dați dispăruți...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu, mesaj la 35 de ani de independență: cum vede președinta...
Ultimele știri
O dronă a căzut lângă Chișinău, în ziua în care Rep. Moldova marchează 35 de ani de independență: „O încălcare gravă a suveranității”
Șeful SPP Lucian Pahonțu nu a depus o declarație privind colaborarea cu Securitatea. Răspunsul CNSAS despre procesul de verificare
„Orașul moare”. De ce refuză ucrainenii din Kramatorsk să plece, deși atacurile rușilor sunt tot mai frecvente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Fanatik.ro
De ce s-a ajuns la rușini de genul Auda, Karagandi, Shkendija? Andrei Vochin pune degetul pe rană...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Răzvan Burleanu pune presiune pe Daniel Bîrligea după transferul în Serie A! Îl vrea la o echipă mai mare din...
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cât trebuie să plătești pentru a rămâne asigurat la sănătate de la 1 septembrie 2026. Schimbarea care îi...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Un mărgat din Germania a sărit într-o dubă și a atacat 3 oameni. O femeie a ajuns la spital
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja