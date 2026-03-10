Live TV

Statele Unite iau în considerare redislocarea unor sisteme de apărare aeriană Patriot din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu

Data actualizării: Data publicării:
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Mass-media sud-coreeană raportează că Statele Unite iau în considerare redislocarea unei părți din sistemele sale de apărare antirachetă Patriot și a altor mijloace de apărare aeriană din Coreea de Sud pentru a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu.

Președintele Lee Jae Myung a declarat marți că, deși nu susține această măsură, Seulul nu are autoritatea de a împiedica forțele americane să-și relocheze echipamentele, scrie TVP World.

El a subliniat că orice redislocare nu ar submina capacitatea de descurajare a Coreei de Sud împotriva Coreei de Nord, menționând că propriile capacități militare ale țării rămân puternice.

Aproximativ 28.000 de soldați americani rămân staționați în Coreea de Sud în cadrul unei alianțe bilaterale de securitate menite să contracareze Coreea de Nord, care deține arme nucleare.

Rapoartele au atras atenția și în Taiwan, unde ministrul apărării Wellington Koo a declarat că Statele Unite nu au contactat Taipei în legătură cu trimiterea armelor fabricate în SUA în Orientul Mijlociu.

Taiwanul depinde în mare măsură de sprijinul militar al SUA, pe măsură ce China intensifică presiunea asupra insulei autonome.

Citește și

Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
granita iran-turcia
Teamă, epuizare și ușurare. Mărturii de la granița Iran-Turcia: „Mulți spun că îl așteaptă pe Reza Pahlavi”
Sistem Patriot
Turcia mută un sistem Patriot în centrul ţării, la cea de-a doua mare baza militară americană. Ce ar urma acesta să protejeze
Iran fotbal feminin
Reacția Australiei, după ce cinci jucătoare din naţionala de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul. Premierul, lăudat de Trump
profimedia-1079236515
Primele atacuri ale SUA asupra Iranului au costat Pentagonul o sumă exorbitantă. Îngrijorări legate de stocurile de armament avansat
Iran Supreme Leader Son Mojtaba Khamenei
Motivul pentru care Mojtaba Khamenei „nu îl poate înlocui” pe tatăl său, Ali Khamenei. Cine deține acum puterea în Iran
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat proiectul bugetului pentru 2026. Cum se...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Discurs al Ursulei von der...
autostrada a1 bucurești pitești
Circulația pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi...
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și...
Ultimele știri
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în pericol: 73.000 de profesori refuză să participe. Reacția ministrului Educației
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026