Statele Unite iau în considerare redislocarea unor sisteme de apărare aeriană Patriot din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu

Mass-media sud-coreeană raportează că Statele Unite iau în considerare redislocarea unei părți din sistemele sale de apărare antirachetă Patriot și a altor mijloace de apărare aeriană din Coreea de Sud pentru a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu.

Președintele Lee Jae Myung a declarat marți că, deși nu susține această măsură, Seulul nu are autoritatea de a împiedica forțele americane să-și relocheze echipamentele, scrie TVP World.

El a subliniat că orice redislocare nu ar submina capacitatea de descurajare a Coreei de Sud împotriva Coreei de Nord, menționând că propriile capacități militare ale țării rămân puternice.

Aproximativ 28.000 de soldați americani rămân staționați în Coreea de Sud în cadrul unei alianțe bilaterale de securitate menite să contracareze Coreea de Nord, care deține arme nucleare.

Rapoartele au atras atenția și în Taiwan, unde ministrul apărării Wellington Koo a declarat că Statele Unite nu au contactat Taipei în legătură cu trimiterea armelor fabricate în SUA în Orientul Mijlociu.

Taiwanul depinde în mare măsură de sprijinul militar al SUA, pe măsură ce China intensifică presiunea asupra insulei autonome.

