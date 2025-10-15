Live TV

SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american"

Woman's,Fingers,Holding,Passport,Of,Usa,(united,States,Of,America)
Pașaport american Foto: Shutterstock

Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian.

Conform celui mai recent indice Henley Passport, un clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, pașaportul american ocupă acum locul 12 la nivel global, împărțind poziția cu Malaysia.

Anul trecut, SUA se aflau pe locul șapte, înainte de a cădea pe locul 10 în iulie anul acesta. Acum zece ani, erau în fruntea listei.

„Declinul puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o simplă remaniere a clasamentelor - semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și dinamica puterii non-coerente”, a declarat Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners și creatorul indicelui, într-un comunicat de presă. „Națiunile care îmbrățișează deschiderea și cooperarea avansează, în timp ce cele care se bazează pe privilegiile trecutului sunt lăsate în urmă.”

Țările asiatice domină în prezent partea superioară a clasamentului. Singapore conduce cu acces fără vize la 193 de destinații, urmată de Coreea de Sud cu 190 și Japonia cu 189.

Henley & Partners, o firmă cu sediul la Londra specializată în consultanță pentru cetățenie și rezidență, a întocmit aceste clasamente timp de aproximativ 20 de ani, folosind date de la Asociația Internațională a Transportului Aerian.

Scăderea coincide cu politicile americane mai stricte privind imigrația și călătoriile sub administrația Trump, care inițial vizau migrația neautorizată, dar care s-au extins ulterior la represiuni mai ample asupra turismului, lucrătorilor străini și studenților internaționali.

Reciprocitatea joacă un rol important în clasamentul unei țări, a remarcat Henley & Partners, subliniind că, deși deținătorii de pașapoarte americane pot accesa în prezent 180 de destinații fără viză, SUA permite doar altor 46 de naționalități să treacă de granițele sale fără viză.

Modificările recente privind accesul au contribuit la scăderea clasamentelor în general. În aprilie, Brazilia a eliminat intrarea fără viză pentru americani, canadieni și australieni, invocând lipsa de reciprocitate.

Alte țări au extins scutirile de vize, dar nu și pentru americani. China și Vietnam, de exemplu, au exclus SUA de pe listele recent extinse de țări eligibile pentru turism fără vize.

Potrivit Henley & Partners, țările care oferă cetățenilor lor o largă libertate de călătorie, dar limitează intrarea fără viză pentru altele, cum ar fi SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă, au înregistrat o stagnare sau o scădere a numărului de pașapoarte în ultimii ani.

Scăderea dramatică alimentează deja dorința americanilor de a avea dublă cetățenie, susține firma, semnalând că cetățenia americană de sine stătătoare ar putea să nu mai reprezinte statutul de superputere ca odinioară.

„În anii următori, tot mai mulți americani vor dobândi cetățenii suplimentare în orice mod posibil”, a declarat Peter J. Spiro, profesor la Facultatea de Drept a Universității Temple, într-un comunicat. „Cetățenia multiplă este normalizată în societatea americană.” Deși poate fi o exagerare, așa cum a spus recent un utilizator de pe rețelele sociale, „dubla cetățenie este noul vis american”.

Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”

Țara care era un magnet pentru bogații lumii pierde acum cel mai mare număr de milionari. Unde își mută aceștia afacerile

