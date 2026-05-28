Live TV

SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”

Data publicării:
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Industria petrolieră iraniană. Foto: Profimedia

Statele Unite au anunțat joi că au impus noi sancțiuni asupra comerțului cu petrol al armatei iraniene. Informația vine în contextul în care Axios a relatat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord provizoriu privind prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, însă presa iraniană a  declarat joi că textul unui eventual memorandum de înţelegere între cele două părți nu a fost încă finalizat sau confirmat, relatează Reuters.

Departamentul Trezoreriei a anunțat că a impus sancțiuni asupra a opt nave implicate în transportul de țiței și produse petroliere iraniene către piețele mondiale. Printre aceste nave se numără petrolierul „Flora”, care arborează pavilionul Insulelor Marshall, petrolierul „Hauncayo”, care arborează pavilionul Comorelor, și petrolierul „Ill Gap”, care arborează pavilionul Panama.

„Nu vom permite guvernului iranian să-și sporească veniturile din petrol în scopul reconstituirii forțelor armate și a capacităților militare”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

Președintele american Donald Trump nu a aprobat încă acordul. De cealaltă parte, agenţia de ştiri iraniană Tasnim, care citează o sursă apropiată echipei de negociatori, a declarat joi că textul unui eventual memorandum de înţelegere între Iran şi Statele Unite nu a fost încă finalizat sau confirmat.

Conflictul declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie a provocat agitație pe piețele mondiale prin închiderea strâmtorii vitale dintre Iran și Oman, care permitea transportul a 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze.

Statele Unite au impus, de asemenea, sancțiuni împotriva a peste 15 entități, printre care Worth Seen Energy Limited din Hong Kong, Symphony Shipping and Maritime Management Inc din Dubai și Mehdiyev Trading Co, tot din Hong Kong.

Citește și:

Internet „cu picătura” în Iran: conexiunea, restabilită doar parțial după trei luni de izolare. „Ne-am obișnuit să îndurăm”

Mojtaba Khamenei susține că SUA și Israelul încearcă să îngenuncheze Iranul pentru „a-și ascunde înfrângerile militare”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
5
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Donald Trump încă nu și-a dat aprobarea. Reacția presei de la Teheran
Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei susține că SUA și Israelul încearcă să îngenuncheze Iranul pentru „a-și ascunde înfrângerile militare”
Avioane pe portavionul USS Nimitz.
Pentagonul ar fi pregătit terenul pentru o invazie în Cuba. Ar mai lipsi doar ordinul lui Trump (Politico)
profimedia-1083517137
Șeful IEA avertizează Europa: Revenirea la energia rusească ar fi „o greșeală majoră” în „cea mai mare criză energetică din istorie”
harta cu stramtoarea ormuz
Iranul susține că a tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz: „Au ignorat avertismentul”
Recomandările redacţiei
profimedia-1019040261
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul...
Piranha 5
Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan...
hoti furt din bancomat
Hoții români au devenit spaima danezilor. Reportaj amplu în presa din...
Ultimele știri
OMS a identificat tratamente şi vaccinuri experimentale împotriva virusului Ebola. Urmează teste în cadrul unor studii clinice
Tânărul care plănuia un atac terorist la concertul lui Taylor Swift din Viena a fost condamnat la 15 ani de închisoare
Violențe extreme în Columbia înainte de alegeri: zeci de luptători de gherilă au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”