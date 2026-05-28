SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”

Statele Unite au anunțat joi că au impus noi sancțiuni asupra comerțului cu petrol al armatei iraniene. Informația vine în contextul în care Axios a relatat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord provizoriu privind prelungirea armistițiului și ridicarea restricțiilor asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, însă presa iraniană a declarat joi că textul unui eventual memorandum de înţelegere între cele două părți nu a fost încă finalizat sau confirmat, relatează Reuters.

Departamentul Trezoreriei a anunțat că a impus sancțiuni asupra a opt nave implicate în transportul de țiței și produse petroliere iraniene către piețele mondiale. Printre aceste nave se numără petrolierul „Flora”, care arborează pavilionul Insulelor Marshall, petrolierul „Hauncayo”, care arborează pavilionul Comorelor, și petrolierul „Ill Gap”, care arborează pavilionul Panama.

„Nu vom permite guvernului iranian să-și sporească veniturile din petrol în scopul reconstituirii forțelor armate și a capacităților militare”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

Președintele american Donald Trump nu a aprobat încă acordul. De cealaltă parte, agenţia de ştiri iraniană Tasnim, care citează o sursă apropiată echipei de negociatori, a declarat joi că textul unui eventual memorandum de înţelegere între Iran şi Statele Unite nu a fost încă finalizat sau confirmat.

Conflictul declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie a provocat agitație pe piețele mondiale prin închiderea strâmtorii vitale dintre Iran și Oman, care permitea transportul a 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze.

Statele Unite au impus, de asemenea, sancțiuni împotriva a peste 15 entități, printre care Worth Seen Energy Limited din Hong Kong, Symphony Shipping and Maritime Management Inc din Dubai și Mehdiyev Trading Co, tot din Hong Kong.

