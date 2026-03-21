SUA, în impas bugetar: Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de securitate de la aeroporturi

Data publicării:
Elon Musk. Foto: Profimedia

Multimiliardarul Elon Musk s-a oferit sâmbătă să plătească salariile agenţilor responsabili de controalele de securitate din aeroporturile americane, care - deşi consideraţi personal esenţial - lucrează fără să fie remuneraţi din cauza unei paralizii bugetare parţiale de la jumătatea lunii februarie, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Aş dori să mă ofer să plătesc salariile angajaţilor TSA (n.r. Agenţiei de Securitate în Transporturi) pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viaţa atâtor americani în aeroporturile din ţară, a postat Elon Musk pe reţeaua X, care îi aparţine.

Din 14 februarie, finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată din cauza conflictului profund dintre democraţi şi republicani în Congres cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE).

Din cauza acestei crize parţiale, mii de funcţionari federali din cadrul DHS au fost trimişi în şomaj tehnic, în timp ce alte mii, ale căror funcţii sunt considerate esenţiale, continuă să lucreze. În ambele cazuri, salariile nu vor fi plătite până când congresmenii nu vor conveni asupra unui buget pentru DHS, de care depinde ICE.

Funcţionarii TSA afectaţi - aproximativ 50.000 de persoane - nu mai sunt plătiţi integral din 13 martie. Potrivit diverselor estimări, salariul anual mediu al acestor agenţi este de 50.000 până la 60.000 de dolari, adică între 2,5 şi 3 miliarde de dolari pe un an întreg.

Din cauza acestei situaţii, absenteismul a crescut în rândurile lor - unii plecând să lucreze în altă parte până când congresmenii vor ajunge la un acord -, în timp ce alţii şi-au dat demisia.

Ca urmare, cozile la controalele de securitate s-au lungit şi nu este deloc neobişnuit ca pasagerii să aştepte câteva ore în aeroporturile americane pentru a trece de această etapă şi a ajunge în sala de îmbarcare.

Citește și: Realegerea lui Trump a transformat economia globală într-un câmp de luptă, spune un fost ministru german. „Totul a devenit o armă”

Elon Musk este cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere estimată de cel mai recent clasament anual al revistei Forbes - publicat pe 10 martie - la 839 de miliarde de dolari, faţă de 342 de miliarde de dolari în anul anterior.

Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acţiunilor deţinute la Tesla şi SpaceX, a scris Elon Musk la jumătatea lunii februarie pe X, afirmând că mai puţin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidităţi

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
pompa de benzina
2
Băsescu, despre scumpirea carburanților: Cea mai corectă soluție ar fi ca Guvernul să nu...
aeronave f-35
3
Un avion de vânătoare F-35 american avariat a făcut o aterizare de urgență. Garda...
profimedia-1048708287
4
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Mohammed bin Salman
5
Mohammed bin Salman și pariul pe Iran. Calculul greșit al prințului ar putea avea...
Te-ar putea interesa și:
Twitter Asking Recently Laid Off Employees To Return, Warsaw, Poland - 08 Nov 2022
Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter: decizia unui juriu din San Francisco și implicațiile sale
Grok XAI Photo Illustration in Indonesia - 13 Jul 2025
Trei adolescente au dat în judecată compania xAI a lui Elon Musk pentru crearea de imagini cu abuzuri sexuale plecând de la pozele lor
February 11, 2026: ULA's Vulcan rocket is seen at Launch Complex 41 ahead of launching the USSF-87 mission early the next morning where the rocket faced an anomaly shortly after liftoff but still made it to orbit. Credit: Brandon Moser/Alamy Live News
Întârzierile dezvoltării rachetei Starship a SpaceX pune în pericol planul NASA de a trimite astronauţi pe Lună
Elon-Musk
Averea lui Elon Musk a crescut de mai mult de două ori într-un singur an și se apropie de suma astronomică de 1.000 de miliarde dolari
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania
Recomandările redacţiei
scutul de la deveselu
Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și...
președintele Iranului
Președintele Iranului a anunțat condiția pentru încetarea războiului...
orban putin
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
Iran Air Pollution
Iranul amenință cu atacuri în destinații turistice. „Stațiuni...
Ultimele știri
Florin Manole anunță că primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Câți tineri pot beneficia de acest ajutor
Cum a reușit armata de elită a Iranului să resusciteze Hezbollah și să pregătească ofensiva după atacurile Israelului
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian aflat pe mare
Citește mai multe
