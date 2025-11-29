Live TV

SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit

2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
O imagine a scenei după ce doi membri ai Gărzii Naționale a SUA au fost împușcați și „răniți grav” în apropierea Casei Albe din Washington DC, Statele Unite, pe 26 noiembrie 2025. Foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM / Profimedia

Statele Unite au suspendat toate deciziile privind azilul, după ce doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la Washington, unul dintre ei murind ulterior. Măsura, anunţată de Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare şi urmată de o nouă serie de restricţii decise de preşedintele Donald Trump, vizează verificări suplimentare ale străinilor şi revizuirea „cărţilor verzi” emise pentru cetăţenii din ţări considerate cu risc, potrivit Agerpres.

„USCIS a oprit toate deciziile privind azilul până când ne putem asigura că fiecare străin este verificat şi revizuit în cea mai mare măsură posibilă”, a scris directorul USCIS, Joseph Edlow, pe platforma X.

Cu o zi mai devreme, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat o oprire completă a admiterilor în ţară pentru toate persoanele din „ţările lumii a treia”, fără a specifica la ce state se referă sau modul în care va fi implementată măsura.

În aceeaşi zi, administraţia sa a declarat că va revizui „cărţile verzi” (prin care străinilor li se acordă drept de rezidenţă şi de muncă în SUA – n.r.) emise tuturor cetăţenilor din ţări „care prezintă îngrijorare”. Printre cei afectaţi de măsură se numără afgani, precum şi persoane din alte 18 ţări, cum ar fi Iran, Libia, Somalia, Yemen, Cuba şi Venezuela.

Miercuri, doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la doar câteva străzi distanţă de Casa Albă, dintre care unul a murit din cauza rănilor, în timp ce al doilea soldat rămâne în stare critică. Suspectul atacator, un afgan care a intrat în SUA în 2021, a fost reţinut. Motivul atacului rămâne necunoscut.

În urma incidentului, Trump a dat vina pe refugiaţi pentru problemele sociale ale ţării, scrie dpa. Grupurile pentru drepturile omului au avertizat împotriva exploatării politice a atacului.

Aproape 1,5 milioane de solicitanţi de azil aşteptau un răspuns la cererile lor în decembrie 2024, conform celor mai recente statistici ale organizaţiei American Immigration Council (AIC), citate de EFE.

