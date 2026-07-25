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Analiză SUA intră într-o nouă etapă a războiului comercial. Tarifele impuse de Donald Trump vor fi menținute, avertizează economiștii

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Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Înlocuiri directe Impactul asupra bugetului Urmează mai multe tarife

Președintele SUA, Donald Trump, nu a avut timp pentru anchete tarifare îndelungate când s-a întors la putere anul trecut, dorind să exercite presiuni asupra partenerilor comerciali încă de la început pentru a obține concesii. A urmat un început haotic al agendei comerciale, care a fost în cele din urmă răsturnată de o înfrângere usturătoare suferită în fața Curții Supreme în acest an. Acum, el și echipa sa trec într-o nouă fază pentru a construi un zid tarifar american mai durabil, folosind legi comerciale mai tradiționale și testate în instanță, acelea pentru care nu avea prea multă răbdare în urmă cu 18 luni, anunță Reuters care citează economiști și oameni de afaceri americani.

Cea mai recentă serie de măsuri tarifare la nivel global - taxe vamale de 10% sau 12,5% impuse asupra a 60 de țări pe motivul unei aplicări pretins insuficiente a interdicțiilor privind munca forțată - marchează prima dintre numeroasele măsuri tarifare care urmează să fie anunțate în lunile următoare. Acestea includ anchete privind capacitatea industrială excedentară, presupusul furt de proprietate intelectuală din partea Vietnamului, precum și măsuri de protecție a securității naționale pentru industriile strategice, de la semiconductori la robotică și utilaje industriale.

„Ne aflăm la sfârșitul începutului agendei tarifare a lui Trump”, a declarat Dan Ujczo, consilier juridic asociat la producătorul canadian de petrol Cenovus Energy, specializat în comerțul dintre SUA și Canada. „În următoarele câteva săptămâni, și cu siguranță până la sfârșitul verii, vom vedea o mare parte din politica comercială a președintelui Trump intrând pe deplin în vigoare.”

Acest lucru ar putea aduce mai multă claritate și certitudine pentru întreprinderi cu privire la structura tarifară finală a lui Trump, alături de temerea ministerelor de comerț din străinătate că ar putea fi nevoite să facă mai multe concesii pentru a-și proteja accesul la o piață de importuri din SUA în valoare de 3,4 trilioane de dolari.

Înlocuiri directe

Noile taxe anti-muncă forțată impuse de Trump în temeiul Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974 – legea privind practicile comerciale neloiale utilizată împotriva Chinei în timpul primului său mandat - înlocuiesc aproape direct o taxă temporară globală de 10% care a expirat vineri. Acestea acoperă 99,4% din importurile SUA, a declarat Biroul Reprezentantului Comercial al SUA.

Aceasta restabilește o parte din tarifele emblematice ale lui Trump, denumite „Ziua Eliberării”, cu valori cuprinse între 10% și 50% aplicate aproape tuturor țărilor, pe care Curtea Supremă a SUA le-a declarat ilegale în temeiul unei legi privind stările de urgență națională, care nu fusese încă testată în practică, pe care Trump a folosit-o pentru a le impune.

O altă parte a tarifelor de bază va fi probabil reintrodusă printr-o altă anchetă în temeiul Secțiunii 301 privind capacitatea industrială excedentară, care vizează 16 parteneri comerciali importanți, printre care China, UE, Japonia, Coreea de Sud, Mexic și Vietnam. Această anchetă în curs vizează subvențiile industriale și alte politici axate pe export.

Pe fondul unui val de reacții negative la adresa măsurii luate de Trump, unii au considerat-o ca menținând în mare măsură status quo-ul.

Mark Bissell, directorul general al producătorului de aspiratoare Bissell Inc, cu sediul în Michigan, a declarat că noile tarife erau, în mare măsură, cele anticipate de companie și că aceasta nu își constituisese stocuri în avans din China și din alte părți pentru a încerca să le evite.

„Am continuat să ne desfășurăm activitatea pornind de la convingerea că tarifele se vor menține în intervalul de 10-15%”, a declarat Bissell într-un e-mail adresat Reuters.

Impactul asupra bugetului

Pariul lui Trump pe tarife rapide, dar netestate, impuse încă de la început, a avut patru consecințe. A generat costuri suplimentare pentru comercianții cu amănuntul și alte industrii dependente de importuri; a adus zeci de parteneri comerciali la masa negocierilor, obținându-se astfel concesii pentru reducerea tarifelor; a determinat represalii rapide și o escaladare a tarifelor din partea Chinei, care au condus la o armistițiu fragil; și a umplut visteria fiscală a SUA cu sute de miliarde de dolari.

⁠Numai tarifele impuse de „Ziua Eliberării” au generat venituri de 166 de miliarde de dolari, o compensare majoră pentru un deficit federal în creștere, dar rambursările către importatori au transformat acum aceste încasări în sume negative.

Tarifele temporare de 150 de zile, bazate pe o lege menită să potolească crizele balanței de plăți, au adăugat 31 de miliarde de dolari la veniturile estimate până la 5 iulie. Dar dacă o hotărâre a unei instanțe federale împotriva acestora rămâne în vigoare, și acești bani vor fi supuși rambursării.

Având în vedere că datoria publică a SUA se apropie de 40 de trilioane de dolari, Josh Lipsky, președintele departamentului de economie internațională al Atlantic Council, a afirmat că administrațiile viitoare ar putea deveni dependente de veniturile din tarife, care vor fi probabil menținute.

„Zidul tarifar este reconstruit cărămidă cu cărămidă, și este foarte durabil”, a spus Lipsky.

Faptul că Trump a recurs la Secțiunea 301 în cazul muncii forțate a determinat o contestație juridică imediată din partea întreprinderilor mici, dar experții în comerț și drept afirmă că va dura ceva timp până când această situație se va clarifica. Această prevedere legislativă are un istoric solid în instanțe, iar judecătorii ar putea fi reticenți în a interzice măsurile menite să combată munca forțată și să reducă barierele în calea mărfurilor americane.

Urmează mai multe tarife

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a precizat săptămâna aceasta că Trump va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a impune tarife vamale în vederea relocalizării producției și a reducerii deficitului comercial.

„Autoritățile specifice pe care le folosește această administrație s-au schimbat, dar strategia comercială a rămas aceeași”, a declarat Greer în fața Comisiei pentru Finanțe a Senatului SUA.

Greer susține că nivelurile tarifelor care vor fi reinstituite nu vor depăși plafoanele incluse în acordurile pe care le-a negociat, inclusiv 15% pentru UE, Japonia și Coreea de Sud și rate mai mari pentru țările din Asia de Sud-Est.

Oficialii administrației afirmă că, deși China este considerată cea mai mare sursă mondială de surplus de producție, tarifele aplicate acesteia nu vor depăși plafonul de aproximativ 20% convenit de Trump și de președintele chinez Xi Jinping în noiembrie anul trecut, care se adaugă la tarifele de 25% din primul său mandat.

Unele taxe nominale - sau anunțate - pot fi mai mari decât ratele aplicate efectiv, ceea ce, potrivit analiștilor, ar putea constitui un mecanism de asigurare a respectării de către țări a termenilor acordurilor comerciale convenite.

Cu toate acestea, unele evenimente continuă să apară pe neașteptate, printre care taxele vamale de 50% aplicate berii, produselor lactate, croselor de hochei și altor produse canadiene, anunțate luni de Trump ca urmare a refuzului Ottawei de a face concesii comerciale, precum și amenințarea sa de a întrerupe orice schimb comercial cu Spania pentru nerespectarea obiectivelor NATO privind cheltuielile militare.

Această înclinație către anunțuri spontane privind tarifele rămâne un risc permanent, a afirmat Eswar Prasad, profesor de comerț la Universitatea Cornell și fost șef al departamentului pentru China al Fondului Monetar Internațional. „Dorința lui Trump de a impune tarife pentru a rezolva o serie întreagă de nemulțumiri nu numai că va continua să perturbe sistemul comercial global, dar va avea și efecte negative semnificative asupra gospodăriilor și întreprinderilor americane.”

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Editor : C.A.

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