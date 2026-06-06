SUA își reconsideră planurile de desfășurare a rachetelor Tomahawk în Germania. Stocul în urma războiului din Iran a scăzut dramatic

Se preconizează că Pentagonul va anula planurile de a trimite rachete de croazieră Tomahawk în Germania, pe fondul îngrijorărilor că Moscova ar putea considera această desfășurare ca o escaladare, a raportat Politico, scrie TVPWorld.

Transferul planificat făcea parte dintr-un acord încheiat sub administrația fostului președinte american Joe Biden și avea scopul de a consolida capacitatea de descurajare a NATO pe distanțe lungi în Europa.

Anularea preconizată survine în contextul în care Washingtonul ia în calcul o reducere mai amplă a prezenței sale militare pe continent, inclusiv planuri de reducere a numărului de soldați americani staționați în Germania.

Se crede, de asemenea, că oficialii americani sunt îngrijorați de epuizarea stocurilor de rachete în urma războiului cu Iranul. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale a arătat că forțele americane au utilizat o parte semnificativă din stocurile cheie de rachete, inclusiv sistemele THAAD, Patriot și Tomahawk, în primele săptămâni ale conflictului. Reaprovizionarea acestor stocuri ar putea dura câțiva ani.

Germania a declarat anterior că nu a existat o anulare definitivă a desfășurării, în timp ce țările europene își dezvoltă propriile capacități de lovire la distanță mare.

Editor : Sebastian Eduard