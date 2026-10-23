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SUA își vor dubla flota de avioane F-35. Acord al Pentagonului pentru o comandă uriașă

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F-35 SUA
Cererea crescută pentru avioane militare și sisteme de apărare aduce un nou impuls industriei de armament din Statele Unite. Foto: Profimedia
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Din articol
Cât costă avioanele F-35 cumpărate de Pentagon Contracte record pentru rachete. Războiul din Iran a crescut cererea

Producătorul american de armament Lockheed Martin a anunțat un acord cu Pentagonul pentru furnizarea a cel puțin 850 de avioane de luptă F-35 în următorii zece ani. Înțelegerea, evaluată la minimum 78 de miliarde de dolari, vine într-un moment în care conflictele militare și tensiunile geopolitice determină creșterea cererii pentru sisteme de apărare antiaeriană, rachete și avioane militare, relatează Reuters.

Compania americană și-a revizuit în creștere estimările privind veniturile și profitul pentru 2026, după ce a raportat rezultate financiare peste așteptările analiștilor în trimestrul al treilea.

Conform acordului anunțat joi, 22 octombrie, Lockheed Martin intenționează să mențină o producție anuală de 156 de avioane F-35, destinate atât armatei americane, cât și clienților internaționali.

În același timp, compania s-a angajat să investească din fonduri proprii cel puțin 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea capacităților industriale necesare programului F-35, inclusiv pentru modernizarea liniilor de producție și extinderea infrastructurii de reparații și întreținere.

Acordul-cadru necesită aprobarea Congresului american și nu reprezintă, în această etapă, o comandă fermă de achiziție.

Cât costă avioanele F-35 cumpărate de Pentagon

Valoarea minimă a înțelegerii este estimată la 78,2 miliarde de dolari, însă suma finală ar putea fi mai mare, în funcție de versiunile aeronavelor comandate și de evoluția costurilor de producție.

Cea mai ieftină variantă a avionului F-35 costă aproximativ 92 de milioane de dolari. Versiunea F-35B, destinată inclusiv Corpului Pușcașilor Marini și capabilă să decoleze pe distanțe scurte și să aterizeze vertical, ajunge la 121 de milioane de dolari, în timp ce modelul F-35C, utilizat de Marina americană, costă aproximativ 110 milioane de dolari.

F-35 Lightning II este un avion de luptă de generația a cincea, proiectat pentru a reduce posibilitatea detectării sale de către radarele inamice.

Programul F-35 reprezintă una dintre principalele activități ale diviziei aeronautice Lockheed Martin, care generează aproape 40% din veniturile trimestriale ale companiei.

În acest moment, SUA au circa 800 de aparate F-35.

Contracte record pentru rachete. Războiul din Iran a crescut cererea

Pe lângă avioanele de luptă, Lockheed Martin beneficiază de cererea ridicată pentru sisteme de apărare antirachetă, în special interceptoarele PAC-3 și THAAD.

Portofoliul de comenzi al companiei a crescut cu 27% față de trimestrul precedent, atingând nivelul record de 292 de miliarde de dolari.

Un rol important în această evoluție l-a avut un contract multianual de 52,5 miliarde de dolari pentru producția de interceptoare PAC-3 Missile Segment Enhancement.

Potrivit Reuters, stocurile acestor rachete au fost utilizate intens de forțele americane și de aliații acestora în timpul războiului din Iran, ceea ce a determinat necesitatea refacerii rezervelor.

Creșterea cererii pentru armament a determinat și alți mari producători americani, precum RTX și Northrop Grumman, să își îmbunătățească estimările financiare pentru acest an.

Anunțurile au fost primite favorabil de investitori, acțiunile Lockheed Martin înregistrând la un moment dat un avans de până la 10%.

Editor : Sebastian Eduard

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