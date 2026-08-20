SUA lovesc Hezbollah cu noi sancțiuni. Washingtonul vizează rețelele de finanțare ale grupării

Statele Unite au impus joi noi sancțiuni împotriva grupării libaneze Hezbollah, pe care Washingtonul o acuză că oferă servicii regimului de la Teheran și acționează sub comanda Gărzii Revoluționare Islamice din Iran. Măsurile vizează, printre altele, persoane și rețele implicate în transferul de numerar către organizație, relatează Reuters.

SUA vizează rețelele de finanțare ale Hezbollah

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat joi noi sancțiuni împotriva Hezbollah, în încercarea de a perturba mecanismele prin care gruparea își finanțează activitățile.

Potrivit unui oficial american citat de Reuters, noile măsuri vizează inclusiv zece persoane acuzate că au facilitat transferuri de numerar pentru Hezbollah. Printre acestea se află și un om de afaceri turc despre care autoritățile americane susțin că ar controla o rețea de curieri care transportă bani între mai multe țări din regiune și baza grupării din Liban.

Sancțiunile permit blocarea activelor persoanelor și entităților vizate și interzic instituțiilor financiare americane să deruleze tranzacții cu acestea. De asemenea, sunt restricționate furnizarea de produse, servicii și alte forme de sprijin material către entitățile sancționate.

Hezbollah este desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă din 1997 și drept organizație teroristă globală desemnată special din 2001.

Gruparea șiită libaneză are atât o componentă politică, cât și una militară și dispune de o rețea extinsă de servicii sociale, școli și spitale. Hezbollah beneficiază de o bază importantă de susținere în rândul comunității musulmane șiite din Liban.

Sancțiunile nu fac parte din noul pachet împotriva Iranului

Oficialul american citat de Reuters a precizat că măsurile anunțate joi împotriva Hezbollah nu fac parte din sancțiunile pregătite de administrația Trump împotriva Iranului.

Președintele Donald Trump a avertizat miercuri că orice țară care oferă Iranului „orice tip de ajutor vital” se va confrunta cu consecințe economice.

În paralel, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că va susține luni o conferință de presă în cadrul căreia va prezenta ceea ce a descris drept „cele mai dure sancțiuni din istorie” impuse Iranului.

Noile măsuri împotriva Hezbollah vin, astfel, în contextul în care Washingtonul își intensifică presiunile economice asupra Iranului și asupra organizațiilor pe care le consideră apropiate de regimul de la Teheran.

Citește și: Armata Israelului nu se va retrage din Liban, Siria sau Fâșia Gaza, avertizează ministrul israelian al Apărării

Editor : C.A.