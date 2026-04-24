Video SUA, lovită de tornade: cel puțin 10 răniți în nordul statului Oklahoma

Data publicării:
cladire distrusă de tornada in sua
O furtună violentă a provocat tornade în Statele Unite. Foto: Profimedia

Cel puţin zece persoane au fost rănite după ce mai multe tornade au lovit, joi, nordul statului american Oklahoma, conform Reuters. Echipajele de urgenţă desfăşoară în prezent operaţiuni de căutare-salvare după ce furtuna a provocat pagube semnificative, afectând şi Baza Aeriană Vance, situată în Enid.

Potrivit Associated Press, tornada a afectat părţi din Enid, un oraş cu circa 50.000 de locuitori din apropierea graniţei de nord a statului, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie.

Imaginile video publicate online arată o coloană de aer mişcându-se rapid, în contact cu solul, precum şi case distruse.

Vă rog să vă alăturaţi în rugăciunile pentru comunitatea din Enid, care a fost grav afectată de tornada din această seară”, a scris pe reţelele sociale guvernatorul din Oklahoma, Kevin Stitt.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Enid, Cass Rains, a declarat că au existat sesizări privind persoane blocate în locuinţe şi pagube extinse.

Meteorologii americani anunță că sunt așteptate numeroase furtuni însoțite de grindină de dimensiuni mari și rafale de vânt puternice. În câteva zile, cele mai puternice furtuni ar putea genera mai multe tornade.

Furtunile din estul statului Montana, Dakota de Nord și Dakota de Sud de miercuri au adus rafale de vânt puternice de până la 125 de kilometri pe oră.

Editor : C.A.

