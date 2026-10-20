SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev

Administrația președintelui SUA Donald Trump nu a aprobat transferul către Ucraina al rachetelor de interceptare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot de la parteneri, au declarat pentru The Washington Post surse bine informate.

Potrivit acestora, o parte din rachete au fost furnizate întotdeauna Kievului de către țări aliate, dar livrarea fiecărui lot necesita acordul SUA. Ultimele solicitări de acest gen au fost lăsate în suspans de ministrul apărării al SUA, Pete Hegset — acesta nu le-a respins oficial, dar nici nu le-a aprobat. În același timp, el a aprobat livrarea altor tipuri de armament către Kiev.

Potrivit CNN, săptămâna trecută Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete pentru sistemele Patriot. Din această cauză, aproape toate rachetele balistice lansate de Rusia asupra țării nu au fost interceptate. Un oficial ucrainean a declarat pentru WaPo că, în general, livrările de armament occidental către Kiev au devenit neregulate începând din luna mai, dar, în ultima perioadă, autoritățile ucrainene au început să se îndoiască de primirea unor noi loturi. În acest context, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyi, a avut, pe 19 octombrie, o întâlnire online cu senatori americani, în cadrul căreia a solicitat exercitarea de presiuni asupra administrației Trump pentru ca aceasta să ridice restricțiile privind transferul de arme și informații de intelligence către Kiev.

„Probabil că s-a luat o anumită decizie politică de a încetini sprijinul acordat Ucrainei. Vrem să înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă acest lucru și unde duce totul”, le-a spus Zelenski senatorilor. Ulterior, liderul ucrainean a purtat o discuție telefonică cu șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio. Potrivit acestuia, a abordat problema mijloacelor de interceptare a rachetelor balistice, a avertizării cu privire la lansarea acestora, precum și a restricționării funcționării internetului prin satelit Starlink. „Desigur, toate acestea se petrec pe fondul eforturilor noastre diplomatice de a pune capăt acestui război îngrozitor și uciderilor constante de oameni”, a subliniat Zelenski.

La începutul lunii octombrie, emisarii speciali ai lui Trump, în cadrul negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, au amenințat că vor opri livrările de arme și schimbul de informații de intelligence, dacă armata ucraineană va continua să lovească rafinăriile de petrol rusești. Atunci, delegația ucraineană a refuzat să participe la a doua zi a întâlnirii, iar ulterior la Kiev au început să apară probleme cu sprijinul din partea SUA.

Trump însuși a afirmat de mai multe ori în ultima perioadă că, în opinia sa, Zelenski nu dorește încheierea războiului. Cu o zi înainte, pe 19 octombrie, președintele SUA a propus înlocuirea președintelui ucrainean din funcția de negociator principal al Kievului. „Sincer vorbind, cred că a sosit momentul ca altcineva să conducă negocierile în numele Ucrainei. Le-am dat multe Ucrainei, iar ei nu ne-au dat nimic, țineți minte asta”, a spus Trump.

Editor : A.R.