SUA mai fac un pas către interzicerea dreptului la avort. Decizia luată de o instanță de peste Ocean

O instanță din SUA a interzis trimiterea prin poștă a pastilelor pentru avort. Producătorul medicamentului a contestat această decizie la Curtea Supremă a țării.

O instanță din SUA a emis o hotărâre care restricționează în mod semnificativ accesul la pilula pentru avort mifepristonă prin poștă, relatează BBC.

Într-o hotărâre pronunțată vineri, Curtea de Apel a celui de-al cincilea circuit a reinstaurat temporar cerința ca pilulele pentru avort medicamentos să fie obținute personal, și nu prin poștă sau de la o farmacie prin telemedicină.

Măsura limitează în mod specific accesul la pilulele pentru avort medicamentos – cea mai comună metodă de întrerupere a sarcinii în SUA – în statele în care avortul este interzis.

Decizia, care rezultă dintr-un proces intentat de statul Louisiana, suspendă o reglementare din 2023 a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) care permitea medicilor să trimită pilulele prin poștă fără a vedea pacienții în persoană.

Hotărârea va rămâne în vigoare pe durata examinării cazului.

Între timp, după cum notează Politico, compania care produce medicamentul pentru avort „mifepristonă” a solicitat sâmbătă Curții Supreme a SUA să suspende o decizie a unei instanțe inferioare care a interzis accesul la aceste medicamente prin telemedicină la nivel național, inclusiv în statele în care avortul este legal.

Se pare că recursul adresat Curții Supreme a Statelor Unite solicită restabilirea temporară a politicii federale care permite prescrierea online a pastilelor și livrarea acestora prin poștă, argumentând că neîndeplinirea acestei cerințe ar provoca „haos instantaneu” și ar lăsa pacienții din toată țara într-o situație incertă.

Compania farmaceutică Danco a solicitat o suspendare administrativă imediată pe durata parcursului procesului prin instanțele inferioare. În același timp, a cerut Curții Supreme a Statelor Unite să examineze imediat problema și să audieze argumentele înainte de vacanța de vară. GenBioPro, un alt producător de mifepristonă, este de așteptat să depună în curând propriul recurs.

Mifepristona este, potrivit informațiilor, prima dintre cele două pastile recomandate de FDA pentru întreruperea sarcinii. Este disponibilă pe scară largă în statele în care avortul este legal.

