SUA marcheză 250 de ani de independență cu pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump: „Special concepute”

pasaport sua - fata trump
Noile paşapoarte sunt de aşteptat să fie lansate în iulie. Foto: X/Department of State

Departamentul de Stat lansează un model de paşaport american în ediţie limitată, cu chipul preşedintelui Donald Trump pe coperta interioară şi alte imagini, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a independenţei ţării, relatează Politico.

Previzualizările paşaportului aniversar arată portretul lui Trump suprapus peste Declaraţia de Independenţă pe coperta interioară, cu semnătura sa în aur, precum şi o pagină cu o imagine a părinţilor fondatori semnând Declaraţia de Independenţă.

„În timp ce Statele Unite sărbătoresc cea de-a 250-a aniversare a Americii în iulie, Departamentul de Stat se pregăteşte să lanseze un număr limitat de paşapoarte americane special concepute pentru a marca această ocazie istorică”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat. El a adăugat că paşapoartele vor avea „aceleaşi caracteristici de securitate care fac din paşaportul american cel mai sigur document din lume”.

Noile paşapoarte sunt de aşteptat să fie lansate în iulie, ca parte a iniţiativei America250 a administraţiei Trump, care include o luptă UFC la Casa Albă şi o cursă de Grand Prix pe străzile din Washington, D.C.

La lansare, ediţia limitată va fi disponibilă la Agenţia de Paşapoarte din Washington pentru cetăţenii americani care solicită un nou paşaport şi va fi disponibilă până la epuizarea stocului. Nu va exista nicio taxă suplimentară pentru obţinerea paşaportului, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.

De la preluarea mandatului, Trump şi-a pus chipul şi semnătura pe o serie de clădiri federale, programe şi multe altele.

Administraţia sa a anunţat că va redenumi Kennedy Center, centrul cultural naţional al Americii din Washington, în Trump-Kennedy Center. De asemenea, a redenumit Institutul Păcii în Institutul Donald J. Trump pentru Pace. În februarie, un banner mare cu chipul său a fost agăţat în faţa sediului Departamentului Justiţiei. Mai multe programe guvernamentale, inclusiv planul de economii pentru copii „Trump Accounts”, programul de vize „Trump Gold Card” şi „TrumpRx” pentru reduceri la medicamentele eliberate pe bază de reţetă, poartă toate numele său.

Departamentul Trezoreriei a anunţat, de asemenea, că semnătura lui Trump va apărea pe bancnotele americane nou tipărite, făcându-l primul preşedinte în exerciţiu care are semnătura sa pe bancnotele americane.

