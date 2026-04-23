Prim-ministrul canadian Mark Carney exclude posibilitatea de a face concesii înaintea unor noi discuții cu SUA, în timp ce un înalt oficial american a avertizat că cele două țări rămân fundamental în dezacord în ceea ce privește comerțul. Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru relațiile comerciale dintre SUA și Canada, în contextul în care viitorul unui important acord de liber schimb nord-american rămâne incert, scrie BBC.

Miercuri, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat în fața Congresului că guvernul din Canada „mizează tot mai mult pe globalizare, în timp ce noi încercăm să remediem problemele generate de globalizare”.

Între timp, Carney a declarat reporterilor că Ottawa nu va permite SUA să „dicteze termenii” negocierilor privind comerțul liber. „Nu este o situație în care cineva formulează cereri, iar celălalt le acceptă”, a spus el.

El a adăugat: „Avem o negociere, putem ajunge la un rezultat reciproc avantajos - va dura ceva timp.”

SUA acuză Canada de dependență de globalizare

Canada, SUA și Mexic se confruntă cu termenul limită de 1 iulie pentru o revizuire obligatorie a acordului de liber schimb dintre cele trei țări, numit USMCA. Mexicul urmează să înceapă runde oficiale de negocieri bilaterale cu SUA în luna mai, a declarat biroul lui Greer. El și președinta mexicană Claudia Sheinbaum s-au întâlnit luni.

Discuțiile oficiale între SUA și Canada nu au început încă, deși oficialii din domeniul comerțului sunt în contact.

Canada a făcut deja unele concesii față de SUA. În iunie, a renunțat la o taxă planificată pentru marile firme de tehnologie din SUA, după ce administrația Trump a semnalat-o ca fiind un factor de iritare.

Marți, Carney a convocat un nou comitet consultativ privind relațiile comerciale dintre Canada și SUA, prima reuniune a acestuia fiind programată pentru săptămâna viitoare.

Jean Charest, fost premier al provinciei Quebec și membru al noului comitet consultativ, a declarat pentru postul de radio Radio-Canada că SUA solicită „multe concesii din partea Canadei” înainte de începerea discuțiilor bilaterale.

Ottawa respinge presiunile Washingtonului

SUA au ridicat mai multe probleme comerciale pe care speră să le vadă rezolvate.

Printre acestea se numără decizia majorității provinciilor canadiene de a retrage băuturile alcoolice americane de pe rafturi din cauza tarifelor.

„Există două țări care au luat măsuri de retorsiune economică împotriva Statelor Unite în ultimul an – Republica Populară Chineză și Canada”, a spus Greer.

El a avertizat că „s-ar putea să fie necesară o acțiune de aplicare a legii pentru a rezolva această problemă”.

O altă problemă o reprezintă cotele pentru produse lactate, un motiv de nemulțumire de lungă durată pentru SUA, care a fost readus în discuție miercuri de secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, care a declarat în fața unei comisii a Senatului că Canada tratează „prost” fermierii americani din sectorul lactatelor.

Anul trecut, președintele Donald Trump a acuzat Canada că percepe „tarife extraordinare fermierilor noștri din sectorul lactatelor – de până la 400%”.

Concesii deja făcute de Ottawa în relația cu SUA

Produsele lactate canadiene sunt fabricate în cadrul unui sistem de gestionare a ofertei, care controlează strict cotele de producție și importurile pentru a sprijini fermierii locali.

Unele produse lactate din SUA sunt admise în Canada fără tarife până la o anumită limită. Această limită nu a fost însă atinsă niciodată, potrivit Departamentului Agriculturii al SUA.

Dominic LeBlanc, ministrul canadian responsabil cu comerțul dintre SUA și Canada, a declarat miercuri pentru ziarul „The Globe and Mail” că sectorul produselor lactate nu mai face obiectul negocierilor.

„Am fost foarte clari în privința asta”, a spus LeBlanc. El a adăugat însă că Ottawa are „soluții pentru majoritatea problemelor ridicate de americani”.

„Suntem dispuși să ne așezăm la masă și să discutăm aceste aspecte cu ei. Dar trebuie să facă parte dintr-un acord mai amplu și mai cuprinzător”, a spus el.

Greer a mai spus că speră ca negociatorii să poată „depăși obstacolele legate de unele dintre aceste aspecte pentru a purta discuții semnificative”.

Nu este clar când negociatorii canadieni și americani se vor așeza oficial la masa negocierilor pentru a discuta aceste dezacorduri, deși ambele părți au semnalat că este puțin probabil să se ajungă la un acord până la termenul limită din iulie, anunță BBC.

Cu toate acestea, Greer, vorbind în fața comisiei Camerei, a spus că obiectivul SUA în cadrul negocierilor USMCA este „să ne asigurăm că menținem accesul pe piața acestor țări”.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, USMCA ar putea fi supus unor revizuiri anuale până la expirarea sa, în 2036.

