Statele Unite se pregătesc să recepționeze unul dintre cele mai mari și mai scumpe nave de război construite vreodată. Portavionul nuclear USS John F. Kennedy, evaluat la 13,2 miliarde de dolari, a trecut o serie de teste importante și urmează să fie predat Marinei americane în primăvara anului 2027, după mai multe amânări. Nava are o lungime de 337 de metri și un deplasament de aproximativ 100.000 de tone, fiind, alături de USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume.

Potrivit publicației germane Focus, care citează surse militare americane, unul dintre cele mai importante teste a avut loc în luna octombrie, când un avion de luptă F-35C a aterizat pentru prima dată pe puntea noului portavion.

Operațiunea s-a desfășurat pe 13 octombrie, în vestul Oceanului Atlantic, iar o zi mai târziu același tip de avion a efectuat prima decolare cu ajutorul sistemului de catapultare al navei.

Evenimentul reprezintă o etapă importantă în pregătirea portavionului, însă nu înseamnă că acesta este deja apt pentru misiuni de luptă. Testele sistemelor de lansare și recuperare a aeronavelor continuă.

Un portavion de 337 de metri, propulsat nuclear

USS John F. Kennedy este a doua navă din clasa Gerald R. Ford, noua generație de portavioane nucleare ale Statelor Unite.

Cu o lungime de 337 de metri și un deplasament de aproximativ 100.000 de tone, nava este comparabilă ca dimensiuni cu USS Gerald R. Ford, aflat deja în serviciul Marinei americane.

Costul de achiziție este estimat la 13,2 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 11,4 miliarde de euro.

Spre deosebire de primul portavion al clasei, USS John F. Kennedy a fost proiectat și echipat încă din timpul construcției pentru operarea avioanelor de luptă F-35C, varianta adaptată special pentru portavioane a aeronavei americane de generația a cincea.

Teste în Oceanul Atlantic și o etapă importantă în septembrie

Portavionul a încheiat în august 2026 o serie de teste maritime desfășurate în Oceanul Atlantic.

Nava a părăsit șantierul Newport News Shipbuilding, din statul Virginia, pe 12 august și a revenit patru zile mai târziu, după verificarea mai multor sisteme esențiale.

În cadrul testelor au fost evaluate capacitatea de manevră la viteze ridicate, precizia ancorării și operațiunile desfășurate cu ambarcațiuni mai mici.

La 29 septembrie, portavionul a trecut și de etapa recepției preliminare, confirmând că îndeplinește condițiile tehnice necesare continuării verificărilor și pregătirii echipajului.

De ce a întârziat livrarea portavionului american

Construcția USS John F. Kennedy a fost marcată de întârzieri repetate.

Nava a fost lansată la apă pe 29 octombrie 2019, iar ceremonia oficială de botez a avut loc la 7 decembrie în același an.

Inițial, livrarea către Marina americană era programată pentru iulie 2025, însă termenul a fost amânat de mai multe ori.

Potrivit documentelor bugetare ale US Navy, principalele probleme au fost legate de certificarea sistemului care frânează avioanele la aterizarea pe punte și de finalizarea lifturilor speciale pentru transportul armamentului.

Aceste ascensoare permit transferul bombelor, rachetelor și altor tipuri de muniție din compartimentele interioare ale navei către puntea de zbor.

USS John F. Kennedy. Foto: Profimedia

China construiește, la rândul ei, un portavion de dimensiuni uriașe

Finalizarea noului portavion american are loc în contextul dezvoltării accelerate a flotei militare chineze.

Potrivit Focus, imagini din satelit realizate la începutul lunii septembrie 2026 indică progrese în construcția unui nou portavion chinez, despre care există informații că ar urma să utilizeze propulsie nucleară.

Nava aflată în dezvoltare ar putea rivaliza ca dimensiuni cu portavioanele americane din clasa Gerald R. Ford.

Pentru moment, însă, Statele Unite dețin cele mai mari portavioane din lume, iar intrarea USS John F. Kennedy în serviciu ar urma să consolideze capacitatea Marinei americane de a desfășura operațiuni aeriene la mare distanță.

Predarea navei este programată pentru primăvara anului 2027, însă aceasta nu trebuie confundată cu declararea capacității operaționale complete, care presupune teste și pregătiri suplimentare.

Editor : Sebastian Eduard