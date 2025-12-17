Live TV

SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace

Data publicării:
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, relatează Bloomberg.

Statele Unite ale Americii iau în considerare diverse opțiuni, cum ar fi vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă a Rusiei, formată din petroliere utilizate pentru transportul țițeiului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat persoane care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările private.

Noile măsuri ar putea fi dezvăluite încă din această săptămână, au afirmat unele persoane.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat planurile atunci când s-a întâlnit cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, au spus sursele. „Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina”, a scris el într-o postare pe platforma X după întâlnire.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Persoanele în cauză au avertizat că orice decizie finală aparține președintelui Donald Trump.  

O serie de sancțiuni impuse Rusiei de când a lansat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 nu au schimbat până acum calculele lui Putin. Cu toate acestea, măsurile care vizează marile companii petroliere și comerțul Moscovei au dus la scăderea prețurilor petrolului brut la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei, adăugând o presiune semnificativă asupra economiei deja afectate a țării.

Discuțiile privind măsurile suplimentare au loc în contextul în care negociatorii americani și ucraineni au înregistrat săptămâna aceasta unele progrese în ceea ce privește termenii unui potențial acord de pace. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a aflat la Berlin pentru două zile de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni cu privire la ultimele propuneri.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au salutat progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește o serie de garanții susținute de SUA pentru a asigura securitatea Kievului după război.

Unele persoane au afirmat că rămân puncte sensibile în ceea ce privește statutul viitor al teritoriilor din estul Ucrainei, utilizarea activelor înghețate ale Băncii centrale ruse și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie. Kievul dorește, de asemenea, să vadă în scris ce ar face exact aliații săi în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Rusia a cerut Ucrainei să cedeze zone din Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, pe care trupele și aliații lui Putin au încercat să le ocupe fără succes din 2014. Propunerile SUA sugerează transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

Nu este clar dacă acel teritoriu ar fi recunoscut de facto ca aparținând Rusiei în cadrul acelor planuri și ce concesii, dacă există, este dispusă Moscova să facă în schimb. Kievul și mulți dintre aliații săi s-au opus perspectivei de a ceda teritoriu Rusiei și de a retrage trupele din zone critice pentru apărarea Ucrainei.

Oficialii americani consideră, de asemenea, că activele rusești imobilizate fac parte din orice acord de pace viitor, au afirmat unele dintre surse, în contextul în care liderii europeni urmează să decidă la sfârșitul acestei săptămâni dacă vor utiliza activele înghețate pentru a acorda ajutor militar și economic Ucrainei. Moscova a reacționat furios la această perspectivă, ceea ce, potrivit unor surse, indică faptul că încearcă să împiedice concretizarea acestei măsuri și urmărește o relaxare a sancțiunilor asupra economiei sale din ce în ce mai afectate.

Cu negocierile împovărate de întrebări dificile privind teritoriul și garanțiile de securitate, atenția se îndreaptă către răspunsul lui Putin, fără ca până în prezent să existe indicii că acesta ar fi dispus să pună capăt atacurilor sau să-și modifice obiectivele.

Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat săptămâna aceasta că este „foarte încrezător” că războiul se apropie de sfârșit. Cu toate acestea, el a declarat într-un interviu acordat ABC News că cererile teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate și a exclus desfășurarea trupelor NATO în Ucraina în cadrul unui acord de pace.

„Sunt destul de sigur că suntem pe punctul de a rezolva această criză teribilă”, a spus Riabkov, fără a da mai multe detalii. 

Statele Unite au sancționat deja patru dintre cei mai mari producători ruși și, împreună cu alte țări din Grupul celor Șapte, sute de petroliere implicate în transportul petrolului de la Moscova.

La începutul lunii decembrie, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au purtat discuții de cinci ore cu Putin la Kremlin.

Liderul de la Kiev a declarat luni că a ajuns la un acord cu SUA pentru ca garanțiile de securitate să devină obligatorii din punct de vedere legal prin votul Congresului, ca parte a oricărui acord pentru încheierea războiului. El a mai spus că se așteaptă ca SUA să consulte în continuare Rusia, în timp ce negociatorii ucraineni ar putea reveni în SUA pentru discuții suplimentare în zilele următoare.

Citește și:

Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă”

„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești: „Un nou nivel de escaladare”
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă”
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski, după negocierile cu SUA: Rămâne neclar dacă garanțiile de securitate vor fi limitate în timp
Ukrainian soldiers load FPV drones with explosives in Pokrovsk area to strike Russian positions
Soldații ruși din Pokrovsk apelează la o măsură disperată ca să nu execute ordinele comandanților
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
munte zapada
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari...
Ultimele știri
Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...