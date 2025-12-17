SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace

Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, relatează Bloomberg.

Statele Unite ale Americii iau în considerare diverse opțiuni, cum ar fi vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă a Rusiei, formată din petroliere utilizate pentru transportul țițeiului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat persoane care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta deliberările private.

Noile măsuri ar putea fi dezvăluite încă din această săptămână, au afirmat unele persoane.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat planurile atunci când s-a întâlnit cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, au spus sursele. „Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina”, a scris el într-o postare pe platforma X după întâlnire.

Persoanele în cauză au avertizat că orice decizie finală aparține președintelui Donald Trump.

O serie de sancțiuni impuse Rusiei de când a lansat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 nu au schimbat până acum calculele lui Putin. Cu toate acestea, măsurile care vizează marile companii petroliere și comerțul Moscovei au dus la scăderea prețurilor petrolului brut la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei, adăugând o presiune semnificativă asupra economiei deja afectate a țării.

Discuțiile privind măsurile suplimentare au loc în contextul în care negociatorii americani și ucraineni au înregistrat săptămâna aceasta unele progrese în ceea ce privește termenii unui potențial acord de pace. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a aflat la Berlin pentru două zile de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni cu privire la ultimele propuneri.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au salutat progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește o serie de garanții susținute de SUA pentru a asigura securitatea Kievului după război.

Unele persoane au afirmat că rămân puncte sensibile în ceea ce privește statutul viitor al teritoriilor din estul Ucrainei, utilizarea activelor înghețate ale Băncii centrale ruse și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie. Kievul dorește, de asemenea, să vadă în scris ce ar face exact aliații săi în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Rusia a cerut Ucrainei să cedeze zone din Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, pe care trupele și aliații lui Putin au încercat să le ocupe fără succes din 2014. Propunerile SUA sugerează transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

Nu este clar dacă acel teritoriu ar fi recunoscut de facto ca aparținând Rusiei în cadrul acelor planuri și ce concesii, dacă există, este dispusă Moscova să facă în schimb. Kievul și mulți dintre aliații săi s-au opus perspectivei de a ceda teritoriu Rusiei și de a retrage trupele din zone critice pentru apărarea Ucrainei.

Oficialii americani consideră, de asemenea, că activele rusești imobilizate fac parte din orice acord de pace viitor, au afirmat unele dintre surse, în contextul în care liderii europeni urmează să decidă la sfârșitul acestei săptămâni dacă vor utiliza activele înghețate pentru a acorda ajutor militar și economic Ucrainei. Moscova a reacționat furios la această perspectivă, ceea ce, potrivit unor surse, indică faptul că încearcă să împiedice concretizarea acestei măsuri și urmărește o relaxare a sancțiunilor asupra economiei sale din ce în ce mai afectate.

Cu negocierile împovărate de întrebări dificile privind teritoriul și garanțiile de securitate, atenția se îndreaptă către răspunsul lui Putin, fără ca până în prezent să existe indicii că acesta ar fi dispus să pună capăt atacurilor sau să-și modifice obiectivele.

Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat săptămâna aceasta că este „foarte încrezător” că războiul se apropie de sfârșit. Cu toate acestea, el a declarat într-un interviu acordat ABC News că cererile teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate și a exclus desfășurarea trupelor NATO în Ucraina în cadrul unui acord de pace.

„Sunt destul de sigur că suntem pe punctul de a rezolva această criză teribilă”, a spus Riabkov, fără a da mai multe detalii.

Statele Unite au sancționat deja patru dintre cei mai mari producători ruși și, împreună cu alte țări din Grupul celor Șapte, sute de petroliere implicate în transportul petrolului de la Moscova.

La începutul lunii decembrie, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au purtat discuții de cinci ore cu Putin la Kremlin.

Liderul de la Kiev a declarat luni că a ajuns la un acord cu SUA pentru ca garanțiile de securitate să devină obligatorii din punct de vedere legal prin votul Congresului, ca parte a oricărui acord pentru încheierea războiului. El a mai spus că se așteaptă ca SUA să consulte în continuare Rusia, în timp ce negociatorii ucraineni ar putea reveni în SUA pentru discuții suplimentare în zilele următoare.

