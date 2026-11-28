Armata Statelor Unite a anunțat că prima baterie de rachete hipersonice Dark Eagle este complet echipată și pregătită pentru utilizare operațională. Sistemul poate lovi ținte aflate la aproximativ 2.775 de kilometri, cu viteze care depășesc 6.100 km/h. Anunțul vine după aproape trei ani de întârzieri, provocate de probleme tehnice și dificultăți de producție. Oficialii americani nu au dezvăluit unde este amplasată bateria și nici data exactă la care a devenit operațională.

Statele Unite au atins o etapă importantă în dezvoltarea armamentului hipersonic, după ce armata terestră americană a confirmat că dispune de prima baterie complet echipată cu rachete Dark Eagle.

Sistemul, cunoscut oficial sub denumirea Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), a fost conceput pentru lovirea rapidă a unor obiective strategice aflate la distanțe mari.

Generalul-locotenent Frank Lozano, responsabil cu achizițiile de armament și sistemele de foc ale armatei americane, a confirmat că bateria este pregătită pentru desfășurare.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Breaking Defense pe 19 noiembrie și publicat pe 25 noiembrie 2026.

„Este complet echipată. Este gata de acțiune”, a declarat oficialul american.

Potrivit acestuia, militarii care operează sistemul dispun de echipamentele necesare pentru a-l utiliza în misiuni.

Rachetele Dark Eagle pot atinge viteze de peste 6.100 km/h

Dark Eagle este unul dintre cele mai importante programe americane de dezvoltare a armamentului hipersonic.

Rachetele sunt proiectate să atingă viteze de peste 3.800 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 6.100 de kilometri pe oră.

Raza de acțiune declarată este de 1.725 de mile, adică aproximativ 2.775 de kilometri.

Sistemul utilizează un propulsor în două trepte care accelerează un vehicul hipersonic planor, cunoscut drept Common Hypersonic Glide Body.

După separarea de propulsor, vehiculul continuă zborul către țintă, având capacitatea de a efectua manevre.

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Această combinație de viteză și manevrabilitate poate îngreuna detectarea, urmărirea și interceptarea proiectilului de către sistemele de apărare antirachetă.

Spre deosebire de o rachetă balistică tradițională, al cărei traseu poate fi anticipat mai ușor după faza de propulsie, un vehicul hipersonic planor își poate modifica traiectoria în timpul zborului.

Totuși, performanțele reale ale sistemului împotriva diferitelor tipuri de apărare antiaeriană nu au fost prezentate public în detaliu.

O baterie Dark Eagle poate transporta opt rachete

Sistemul american este conceput pentru a fi transportat și lansat de pe platforme terestre mobile.

O baterie Dark Eagle este alcătuită din patru lansatoare montate pe remorci, fiecare având capacitatea de a transporta două rachete.

În total, bateria poate avea opt rachete pregătite pentru lansare, alături de un centru de comandă și vehicule de sprijin.

Mobilitatea reprezintă unul dintre avantajele sistemului, deoarece permite deplasarea lansatoarelor între diferite poziții.

Armata americană intenționează să utilizeze Dark Eagle pentru lovirea unor obiective importante, aflate la distanțe mari, inclusiv ținte puternic apărate sau care trebuie neutralizate rapid.

Programul a înregistrat aproape trei ani de întârzieri

Armata americană plănuia inițial să dispună de prima baterie Dark Eagle încă din 2023.

Obiectivul nu a fost însă atins, după apariția unor dificultăți tehnice în timpul testelor.

Printre problemele identificate s-a numărat o defecțiune mecanică asociată lansatorului.

Ulterior, termenul a fost amânat pentru septembrie 2025, dar nici această dată nu a fost respectată.

În octombrie 2026, Bloomberg relata că prima baterie încă nu fusese complet introdusă în serviciu.

Editor : Sebastian Eduard