Analiză SUA rămân fără rachete pentru un „viitor război” după bombardarea Iranului. Cât ar putea dura refacerea stocurilor

Epuizarea stocurilor de arme ale Americii în urma războiului cu Iranul ar fi putut submina capacitatea sa de a lupta într-un război viitor cu o putere majoră precum China, a afirmat un important grup de reflecție, scrie TVP World.

Un studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a constatat că, în faza inițială a războiului, forțele americane au tras cantități mari de muniție de ultimă generație în timpul unei campanii aeriene și de rachete de 39 de zile, lovind peste 13.000 de ținte.

Statele Unite au avertizat aliații europeni și alți aliați, precum Japonia, că unele livrări de arme vor fi întârziate, în timp ce oficialii au descris ratele de utilizare din prima fază a războiului ca fiind „enorme” și „îngrijorător de ridicate”.

Reconstituirea stocurilor de muniții esențiale ar putea dura între unu și patru ani, se arată în raport, iar termenele de producție și livrare se pot întinde pe mai mult de patru ani în unele cazuri.

Aliații din Europa și Asia și-au exprimat îngrijorarea că aprovizionările SUA sunt redirecționate către Orientul Mijlociu, în timp ce alte țări, inclusiv Ucraina, sunt lăsate pe margine.

Oficialii americani susțin că prioritatea este lupta actuală și că se așteaptă o creștere a producției.

„Teoria pare să fie că este important să câștigi decisiv războiul actual în care te afli, mai degrabă decât să te abții și să păstrezi capacitatea pentru un război viitor care s-ar putea să nu aibă loc niciodată”, au scris analiștii CSIS în studiu.

Ei au adăugat: „Riscul — care va persista mulți ani — rezidă în războaiele viitoare”, menționând că stocurile erau deja considerate insuficiente pentru un potențial conflict cu o putere majoră precum China.

Dar au adăugat că, deși unele stocuri cheie de rachete au fost utilizate în mod semnificativ, în unele cazuri cu mai mult de jumătate, aprovizionarea generală rămâne suficientă „în orice scenariu plauzibil” în conflictul actual.

De atunci, intensitatea atacurilor a scăzut brusc.

Lansările de drone și rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 83% și, respectiv, 90% după prima săptămână, reducând presiunea asupra sistemelor de apărare aeriană ale SUA, potrivit raportului.

În același timp, forțele americane au renunțat la rachetele scumpe cu rază lungă de acțiune în favoarea unor alternative mai ieftine și mai abundente.

„Răspunsul constă în scăderea dramatică a utilizării față de primele zile ale războiului”, au scris analiștii.

Această încetinire a contribuit la conservarea stocurilor rămase, în ciuda valului inițial, permițând forțelor americane să susțină operațiunile chiar și pe măsură ce stocurile se reduc.

Te-ar putea interesa și:
un bărbat care ține în mâini un pașaport și un telefon
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
ICE
Organizaţiile pentru drepturile omului, avertisment privind călătoriile în SUA cu ocazia CM 2026: „Rețineri arbitrare sau deportări”
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Cele trei fronturi ale războiului împotriva Iranului și efectul secundar al primelor atacuri împotriva liderilor de la Teheran
Extraterestru
Teoria conspirației privind OZN-urile și dispariția oamenilor de știință se răspândește de pe internet până la Casa Albă
Iran
Iranul ameninţă că va răspunde blocadei americane asupra porturilor sale, pe care o califică drept "piraterie"
