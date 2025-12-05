SUA reduc valabilitatea permiselor de muncă. Sute de mii de migranți sunt afectați

Guvernul preşedintelui american Donald Trump a redus de la cinci ani la 18 luni valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranţi din Statele Unite, inclusiv pentru cei care au solicitat azil sau sunt vizaţi de alte programe umanitare, precum DACA, destinat tinerilor fără acte care au ajuns în SUA când erau copii, informează vineri EFE.

O actualizare privind permisele de muncă realizată de Serviciul pentru Cetăţenie şi Imigrare al Statelor Unite (USCIS) pe 4 decembrie precizează că măsura se aplică atât în cazul cererilor de reînnoire, cât şi a noilor cereri.

În vigoare începând de joi, această normă permite guvernului american să facă verificări mai frecvente privind eligibilitatea migranţilor.

Agenţia federală precizează că solicitanţii trebuie să depună cererile de reînnoire cu suficient timp înainte pentru a evita întreruperi în autorizarea muncii, deşi permisele emise înainte de 4 decembrie îşi vor păstra valabilitatea iniţială până la expirare.

Printre grupurile afectate se numără solicitanţii de azil, beneficiarii Programului de acţiune amânată pentru sosirile în perioada copilăriei (DACA), refugiaţii, persoanele aflate sub prevederile Statutul de protecţie temporară (TPS) şi alte categorii umanitare recunoscute de USCIS, scrie Agerpres.

Norma afectează persoanele cu ordin de suspendare a deportării, persoanele cu solicitări de azil în aşteptare, solicitanţii cu cerere de ajustare a statutului (ajustare a rezidenţei) în aşteptare şi persoanele cu solicitări în aşteptare în cadrul programelor umanitare speciale, precum Legea privind ajustarea nicaraguană şi asistenţa pentru America Centrală (NACARA), printre altele.

Prin această măsură, executivul SUA urmăreşte să întărească supravegherea şi actualizarea datelor imigranţilor care lucrează legal în timp ce cazurile lor sunt revizuite, asigurând în acelaşi timp continuitatea locurilor de muncă în cadrul legal în vigoare.

