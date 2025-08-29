Live TV

SUA refuză să le acorde vize unor responsabili palestinieni înaintea Adunării Generale a ONU

sediul onu
Sediul ONU. Foto: Profimedia

Statele Unite au anunţat vineri că revocă şi refuză acordarea de vize unor membri ai Autorităţii Palestiniene (AP) şi Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) înaintea viitoarei Adunări Generale a ONU din septembrie, la care Franţa va pleda pentru recunoaşterea unui stat palestinian, informează AFP şi Reuters.

„Secretarul de stat Marco Rubio revocă şi refuză acordarea de vize pentru membrii Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene înaintea viitoarei Adunări Generale a Naţiunilor Unite”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat, potrivit AFP şi Reuter, citate de Agerpres.

Aceste restricţii înseamnă, probabil, că preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea călători la New York pentru a se adresa Adunării Generale, aşa cum face de obicei.

Decizia Departamentului de Stat urmează după impunerea de sancţiuni împotriva unor oficiali ai OEP şi AP în iulie, chiar dacă alte state occidentale fac paşi spre recunoaşterea unui stat palestinian.

În comunicatul de vineri, Departamentul de Stat precizează că membrii misiunii AP la ONU nu vor fi vizaţi de restricţii.

Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Digi Sport
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
