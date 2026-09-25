SUA resping „controlul global” al inteligenței artificiale. Restul lumii caută soluții pentru securizarea tehnologiei

Liderii mondiali și reprezentanții marilor companii de tehnologie cer la ONU reguli și standarde internaționale pentru securitatea inteligenței artificiale, într-un moment în care agenții AI au demonstrat că pot acționa în moduri neprevăzute. Demersul se lovește însă de opoziția administrației Trump față de un mecanism global de control, în timp ce SUA și China, cele două mari puteri în domeniul AI, nu au semnat o recentă declarație internațională privind siguranța tehnologiei, anunță Politico.

La Adunarea Generală a ONU din această săptămână, lideri politici, diplomați și directori ai unora dintre cele mai importante companii de inteligență artificială au cerut cooperare internațională și reguli comune pentru această tehnologie.

Discuțiile au loc într-un context în care îngrijorările privind securitatea sistemelor AI au crescut, inclusiv după o serie de incidente în care modele avansate au acționat în moduri care nu fuseseră prevăzute de dezvoltatorii lor.

În același timp, președintele american Donald Trump a respins în discursul său adresat Adunării Generale orice „plan globalist de control” asupra inteligenței artificiale.

Poziția Washingtonului complică eforturile celorlalte state care încearcă să construiască un set de reguli internaționale.

„Dacă SUA nu participă - țară în care se află o mare parte din laboratoarele de cercetare - și, de asemenea, nu tratează acest subiect ca pe o chestiune de politică publică, eficacitatea eforturilor lor este limitată”, a declarat Christopher Painter, fost coordonator pentru securitate cibernetică la Departamentul de Stat în timpul administrațiilor Obama și Trump.

Altman și Amodei cer cooperare internațională

În pofida poziției administrației americane, șefii unora dintre cele mai importante companii americane de AI au cerut miercuri, în fața Consiliului de Securitate al ONU, o cooperare mai strânsă între state.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a pledat pentru un efort internațional comun în ceea ce privește securitatea inteligenței artificiale.

„De-a lungul istoriei noastre, au existat momente în care țări aflate în competiție și care nu se simpatizează întotdeauna au reușit totuși să se unească pentru interese comune și binele colectiv în fața unei noi tehnologii puternice”, a declarat Altman în fața Consiliului de Securitate.

„Credem că acesta trebuie să fie unul dintre acele momente”, a adăugat directorul OpenAI.

La rândul său, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a pledat pentru stabilirea unor „standarde globale comune” pentru testarea modelelor de inteligență artificială.

Amodei a avertizat că riscurile asociate tehnologiei ar putea deveni extrem de grave dacă dezvoltarea acesteia nu este gestionată corespunzător. „Dacă este gestionată necorespunzător, cred că IA ar putea reprezenta un risc pentru întreaga umanitate”, a declarat el.

SUA și China nu au semnat declarația privind securitatea AI

Cu doar câteva zile înainte, 22 de țări, conduse de Finlanda și Norvegia, au adoptat o declarație prin care solicită instituirea unui sistem global de supraveghere concentrat asupra siguranței și securității inteligenței artificiale.

Documentul afirmă că inteligența artificială „trebuie să rămână sub îndrumarea, supravegherea și controlul uman”. Două dintre cele mai importante state în dezvoltarea acestei tehnologii nu au semnat însă declarația: Statele Unite și China.

Absența celor două țări este considerată relevantă în condițiile în care o mare parte dintre cele mai importante companii și laboratoare de cercetare din domeniul inteligenței artificiale sunt localizate în SUA sau China.

Anthropic și OpenAI sunt companii americane, în timp ce DeepSeek este o companie chineză. James Lewis, fost oficial al Departamentului de Stat, care a lucrat în domeniul securității cibernetice în timpul administrației Obama și a contribuit la rapoarte ONU privind comportamentul responsabil în spațiul cibernetic, a subliniat dificultatea unui acord global fără participarea marilor puteri.

„Cei care produc 90% din IA nu vor să se implice”, a declarat Lewis.

„Dacă reușești să convingi Botswana și Tonga să nu folosească IA ca armă, acest lucru nu are nicio semnificație; trebuie să îi aduci la masa negocierilor pe marii actori”, a adăugat fostul oficial american.

China susține un cadru global

Dacă Statele Unite se opun unui mecanism global de control, China transmite un mesaj diferit. Fu Cong, reprezentantul permanent al Beijingului la ONU, a declarat miercuri, în timpul unei ședințe a Consiliului de Securitate, că China susține crearea unui cadru internațional pentru guvernarea inteligenței artificiale.

„China susține formarea unui cadru de guvernanță globală bazat pe consens, cât mai curând posibil, pentru a construi mecanisme instituționale de protecție care să mențină pacea și securitatea internațională”, a declarat Fu Cong.

Poziția Beijingului lasă deschisă posibilitatea ca China să participe la viitoarele negocieri internaționale privind securitatea AI.

În același timp, însă, administrațiile de la Washington și Beijing sunt implicate într-o competiție tehnologică și geopolitică amplă, iar cooperarea lor în domeniul inteligenței artificiale rămâne limitată.

Donald Trump și Xi Jinping sunt așteptați să discute despre inteligența artificială în cadrul întâlnirii lor de la Washington, însă subiectul nu se află printre principalele teme ale vizitei liderului chinez.

Guterres: Marile puteri au cele mai mari responsabilități

Secretarul general al ONU, António Guterres, a insistat asupra rolului pe care trebuie să îl joace statele cu cele mai avansate capacități tehnologice.

În discursul susținut marți în fața Adunării Generale, Guterres a transmis un mesaj direct către principalele puteri din domeniul AI. „Guvernele cu cele mai mari capacități în domeniul IA au cele mai mari responsabilități față de umanitate”, a declarat secretarul general al ONU.

Mesajul vizează în primul rând Statele Unite și China, care dispun de unele dintre cele mai avansate companii și centre de cercetare în domeniul inteligenței artificiale.

Pentru ONU, problema este cu atât mai dificilă cu cât orice acord global trebuie să țină cont de interesele unor state aflate într-o competiție tehnologică și strategică.

Temerile legate de AI se extind

Îngrijorările privind dezvoltarea inteligenței artificiale nu sunt limitate la cercurile politice sau la comunitatea tehnologică. Un sondaj recent realizat de Politico arată că majoritatea adulților din Statele Unite, Canada și Europa susțin suspendarea dezvoltării inteligenței artificiale din cauza temerilor privind potențialele amenințări la adresa umanității.

În același timp, statele care au semnat declarația privind AI nu au reacționat public în mod amplu după discursul lui Trump în fața Adunării Generale.

Purtătorii de cuvânt ai ambasadelor Finlandei și Norvegiei la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii referitoare la poziția administrației americane. Franța a transmis însă că intenționează să continue să susțină inițiativele internaționale privind securitatea tehnologiei.

Alix Maisonnave, purtător de cuvânt al Ambasadei Franței la Washington, a declarat că Franța intenționează să „ia măsuri în acest cadru și va participa și va sprijini viitoarele inițiative ale ONU în domeniul securității cibernetice”.

Macron cere independență față de SUA și China

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit discursul susținut marți la ONU pentru a pleda pentru o abordare care să permită statelor să își păstreze autonomia în raport cu cele două mari puteri tehnologice.

Macron a făcut apel la comunitatea internațională să evite situația în care statele ar deveni „vasali ai uneia dintre cele două mari puteri mondiale” în ceea ce privește gestionarea problemelor legate de inteligența artificială.

Președintele francez a spus că speră ca „toate statele suverane atașate de independența lor să se unească pentru a dezvolta un model de frontieră open-source”.

Ideea reflectă o preocupare existentă în mai multe state europene și în alte țări: aceea ca regulile și standardele privind AI să nu fie stabilite exclusiv de Statele Unite și China.

„Este dificil să se meargă mai departe”

În același timp, oficialii implicați în negocieri recunosc dificultatea obținerii unor acorduri internaționale fără participarea marilor puteri. Paula Bogantes Zamora, șefa Ministerului Științei, Inovării, Tehnologiei și Telecomunicațiilor din Costa Rica, a declarat că există mai multe subiecte privind inteligența artificială care necesită o soluționare rapidă la nivel internațional.

„Există subiecte foarte interesante legate de IA care trebuie discutate și convenite de urgență între țări, iar aceste acorduri trebuie, fără îndoială, să includă cele două națiuni care conduc cursa în domeniul IA”, a declarat aceasta.

Un oficial european a susținut, sub protecția anonimatului, că nemulțumirea față de poziția administrației americane este mai larg răspândită decât reiese din declarațiile publice ale guvernelor.

„Majoritatea guvernelor europene împărtășesc aceste îngrijorări, deși mă îndoiesc că multe dintre ele ar îndrăzni să-l critice deschis pe Trump în această privință”, a spus diplomatul.

ONU încearcă de ani de zile să construiască un cadru global

Organizația Națiunilor Unite încearcă de mai mult timp să devină principalul forum internațional pentru discuțiile privind guvernanța inteligenței artificiale.

Atât Statele Unite, cât și China sunt membre permanente ale Consiliului de Securitate, ceea ce face ca participarea lor să fie importantă în orice inițiativă cu ambiții globale.

Unul dintre organismele-cheie create în ultimii ani este Grupul științific internațional independent privind IA. Grupul a publicat un raport preliminar privind riscurile asociate inteligenței artificiale în cadrul unui summit ONU dedicat acestui subiect, desfășurat la Geneva în luna iulie.

Raportul urmează să stea la baza Dialogului global al ONU privind guvernanța IA, programat să aibă loc la New York în luna mai a anului viitor.

Maria Ressa, copreședinta grupului de experți, a avertizat în această săptămână că lumea se află într-un moment critic în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale.

Ressa a criticat, de asemenea, Statele Unite pentru faptul că au fost una dintre cele două țări care au votat împotriva înființării grupului de experți în 2025.

„Mă simt ca o combinație între Cassandra și Sisif. Situația se înrăutățește, nu-i lăsați să vă spună că abia acum începe; a început acum un deceniu, când am documentat efectele negative, și s-au făcut foarte puține lucruri pentru a vă proteja”, a declarat Ressa marți, în cadrul unui eveniment organizat în marja Adunării Generale.

Un proces care poate dura ani

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă ONU este ritmul lent al negocierilor internaționale. Administrația Trump și-a redus sprijinul pentru ONU și pentru cooperarea internațională în general, iar schimbarea poziției Washingtonului nu ar garanta automat un acord rapid.

Elaborarea unor tratate internaționale și stabilirea unor reguli comune la nivelul ONU pot necesita ani de negocieri. Un exemplu este tratatul ONU privind criminalitatea cibernetică. Procesul de elaborare a acestuia a început oficial în 2017 și s-a încheiat abia în 2024.

În cazul inteligenței artificiale, negocierile se anunță cel puțin la fel de dificile, având în vedere viteza cu care evoluează tehnologia și competiția dintre principalele puteri.

În timp ce la ONU continuă discuțiile privind posibilitatea unui cadru internațional, atenția se mută din nou la Washington.

Donald Trump l-a primit miercuri pe Xi Jinping, iar joi mai mulți lideri ai industriei tehnologice, inclusiv Sam Altman, urmează să participe la dineul oficial organizat de președintele american în onoarea liderului chinez.

Discuțiile dintre Washington și Beijing ar putea astfel oferi indicii despre modul în care cele două mari puteri intenționează să abordeze una dintre cele mai dificile probleme ale dezvoltării inteligenței artificiale: stabilirea unor reguli de securitate care să poată fi aplicate la nivel internațional.

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Editor : C.A.