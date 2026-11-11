SUA: Scandal în Partidul Democrat. 11 congresmeni au lipsit de la votul de demitere a lui Pete Hegseth. Demersul s-ar putea relua

Un scandal a izbucnit în interiorul Partidului Democrat din Statele Unite după ce 11 congresmeni au absentat de la un vot decisiv privind punerea sub acuzare a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Absențele au permis republicanilor să blocheze avansarea procedurii, printr-un vot de 211 la 204. Mai mulți politicieni democrați și-au criticat dur colegii, în timp ce unii dintre cei absenți au invocat blocajele din trafic sau închiderea prematură a votului de către președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, relatează The Guardian.

Votul a avut loc marți, 10 noiembrie, în Camera Reprezentanților și a vizat o procedură de punere sub acuzare a lui Pete Hegseth, inițiată chiar de un membru al Partidului Republican, Thomas Massie.

Acesta a formulat opt capete de acuzare împotriva secretarului Apărării, inclusiv pentru presupusa încălcare a prerogativelor Congresului prin desfășurarea războiului împotriva Iranului fără autorizarea legislativului.

Demersul a venit la o săptămână după alegerile legislative din 3 noiembrie, în urma cărora democrații au obținut câștiguri importante, pe fondul nemulțumirilor față de politicile administrației Donald Trump.

Deși democrații aveau posibilitatea de a susține continuarea procedurii, absența a 11 dintre reprezentanții lor a contribuit la respingerea demersului.

Republicanii au votat pentru trimiterea celor opt articole de punere sub acuzare către o comisie parlamentară, împiedicând astfel dezbaterea și votarea lor imediată în plen.

„Ar trebui să veniți la muncă și să vă faceți treaba”

Absențele au provocat reacții puternice în rândul politicienilor democrați, care consideră că partidul a ratat o oportunitate importantă.

Abdul El-Sayed, senatorul ales din Michigan, i-a criticat pe congresmenii care nu au participat la vot.

„Ar trebui să vă prezentați și să vă faceți treaba”, a declarat acesta la CNN.

La rândul său, Richard Ojeda, reprezentantul ales din Carolina de Nord, a afirmat că parlamentarii democrați și-au încălcat obligațiile față de alegători.

„Să le fie rușine că nu s-au prezentat. Era important. Au avut ocazia să pună capăt acestei situații ridicole”, a declarat Ojeda.

Congresmena democrată Sydney Kamlager-Dove, din California, a susținut că rezultatul putea fi evitat dacă parlamentarii partidului ar fi fost prezenți.

„Nu există niciun motiv pentru care ar fi trebuit să pierdem acest vot din cauza problemelor de prezență”, a afirmat ea într-un interviu acordat MeidasTouch.

Mai mulți congresmeni au rămas blocați în trafic

O parte dintre parlamentarii care au ratat votul au susținut că nu au reușit să ajungă la Capitoliu din cauza unor blocaje rutiere din Washington.

Melanie Stansbury, reprezentantă democrată din New Mexico, a explicat că un incident de trafic și escortarea de către poliție a unui autobuz au împiedicat-o să intre în clădire la timp.

Potrivit declarațiilor sale, atunci când a ajuns în sala Camerei Reprezentanților, votul fusese deja încheiat.

Stansbury a depus ulterior o declarație oficială în registrul Congresului, precizând că ar fi votat împotriva moțiunii republicanilor de trimitere a procedurii către comisie.

Ea a reiterat că susține punerea sub acuzare a lui Pete Hegseth.

Explicații asemănătoare au oferit Laura Gillen, congresmenă din New York, și Jonathan Jackson, reprezentant din Illinois, care au afirmat că au rămas blocați în același ambuteiaj.

Brittany Pettersen, din Colorado, a declarat că nu i s-a permis să voteze, iar reprezentanții biroului său au precizat ulterior că și aceasta fusese prinsă în trafic.

Marilyn Strickland, congresmenă din Washington, a întârziat aproximativ un minut, după ce a rămas blocată în spatele unei coloane oficiale de vehicule.

Potrivit biroului său, Strickland intenționa să voteze pentru continuarea procedurii împotriva secretarului Apărării.

Președintele Camerei Reprezentanților, acuzat că a închis votul prea devreme

Mai mulți democrați l-au acuzat pe Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților, că a închis votul înainte ca toți parlamentarii să poată ajunge în sală.

Julia Brownley, congresmenă din California, a susținut că se îndrepta spre plen pentru a participa la vot, dar procedura fusese deja încheiată.

„În timp ce eu și mulți dintre colegii mei ne grăbeam spre sală pentru a susține punerea sub acuzare a lui Hegseth, Mike Johnson a închis votul înainte să putem ajunge”, a scris Brownley pe Facebook.

Acuzațiile au fost reluate și de alți parlamentari care susțin că nu au avut posibilitatea de a-și exprima votul.

Nu a fost însă stabilit că închiderea procedurii ar fi încălcat regulamentele Camerei Reprezentanților.

Nancy Pelosi a lipsit pentru a participa la un eveniment în San Francisco

Printre congresmenii democrați care au ratat votul s-a numărat și Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților.

Potrivit unui purtător de cuvânt, Pelosi se afla în San Francisco, unde participa la un eveniment dedicat veteranilor și urma să primească o distincție pentru activitatea sa în sprijinul acestora.

Un alt parlamentar absent, Lou Correa, din California, a explicat că urma o procedură medicală și a rămas în circumscripția sa până când medicii i-au permis să revină la activitatea parlamentară.

Un congresmen democrat a ieșit din spital pentru a participa la vot

Reacțiile au fost amplificate de faptul că alți reprezentanți democrați au participat la vot în ciuda unor dificultăți personale.

Pat Ryan, congresmen din New York, a explicat că se recupera după o intervenție chirurgicală la spate, dar a părăsit spitalul mai devreme pentru a putea ajunge la Capitoliu.

Acesta a considerat că votul privind situația secretarului Apărării era suficient de important pentru a justifica participarea sa.

Prezența lui Ryan a devenit un punct de comparație în criticile adresate celor 11 parlamentari care au lipsit.

Potrivit relatărilor din presa americană, unii dintre democrații absenți se întorceau de la un eveniment al unui comitet politic dedicat susținerii candidatelor democrate favorabile dreptului la avort.

Democrații anunță că vor relua demersurile împotriva secretarului Apărării

Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, se confruntă la rândul său cu întrebări privind incapacitatea partidului de a asigura prezența parlamentarilor la un vot considerat important.

Întrebat de jurnaliști despre cele 11 absențe, Jeffries a declarat că nu discutase încă cu echipa responsabilă de coordonarea voturilor pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

El a indicat însă că democrații intenționează să revină asupra subiectului.

„Acesta nu este sfârșitul. Este doar începutul”, a afirmat liderul democrat.

Votul de 211 la 204 nu reprezintă o achitare a lui Pete Hegseth și nici o decizie definitivă privind acuzațiile formulate împotriva sa. Procedura a fost trimisă unei comisii, ceea ce a blocat avansarea imediată a demersului în plen.

Chiar și în cazul în care Camera Reprezentanților ar vota ulterior punerea sub acuzare, îndepărtarea secretarului Apărării din funcție ar necesita o condamnare de către Senat, cu o majoritate de două treimi.

Deocamdată, disputa privind absențele celor 11 congresmeni a provocat tensiuni în interiorul Partidului Democrat, în timp ce Pete Hegseth continuă să beneficieze de sprijinul președintelui Donald Trump.

Editor : Sebastian Eduard