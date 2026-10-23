Live TV

SUA se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul. Ambasadorul lui Trump la ONU: Ar fi de dorit să se prezinte la negocieri

Data actualizării: Data publicării:
sua iran razboi conflict
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Statele Unite se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul, chiar dacă administrația Trump speră că bombardamentele și sancțiunile economice pe care le impune vor determina Republica Islamică să facă concesii majore, relatează Financial Times.

Mike Waltz, ambasadorul lui Donald Trump la ONU, a recunoscut că, peste un an, SUA ar putea fi încă blocate într-un impas cu Iranul, fără un acord privind programul nuclear al Teheranului și fără o revenire la traficul maritim dinainte de război prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu am de gând să avansez ipoteze. Ar fi de dorit ca ei să se prezinte la masa negocierilor într-un mod constructiv înainte de asta”, a declarat Waltz într-un interviu acordat FT.

Însă „președintele și Marina SUA pot menține această blocadă [asupra porturilor iraniene] în viitorul previzibil”, a afirmat el, iar administrația „intensifică” campania sa de presiune economică.

Mike Waltz profimedia-1039396667
Mike Waltz. Foto: Profimedia

Waltz a acordat un interviu sursei citate în contextul în care Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au reluat amenințările de a lansa o nouă ofensivă împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, din 3 noiembrie.

Războiul despre care Trump a afirmat inițial că va dura „patru-cinci săptămâni” se apropie acum de a noua lună. Acesta a determinat creșterea prețurilor la combustibili la niveluri record, precum și penuria de îngrășăminte și de materii prime, în contextul în care Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice critice din statele din Golf – cea mai importantă regiune producătoare de petrol din lume – și a paralizat rutele de export.

Războiul nu se bucură de popularitate în rândul opiniei publice americane, iar cota de popularitate a lui Trump a scăzut la aproximativ 31%, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Partidul Republican riscând să piardă controlul asupra Congresului pe fondul frustrării alegătorilor față de prețurile ridicate.

În încercarea de a reduce costul combustibilului, Trump a încheiat luna aceasta un acord cu Vladimir Putin pentru a permite vânzarea de motorină rusească după ani de sancțiuni, ceea ce a stârnit reacții negative din partea liderilor europeni și ucraineni, care au avertizat că veniturile obținute din aceste vânzări ar oferi Moscovei o sursă vitală de finanțare pentru a-și prelungi războiul împotriva Ucrainei.

Waltz, care, în calitate de membru al Congresului în 2024, a militat pentru ca SUA să sprijine guvernul ucrainean, a justificat acordul lui Trump ca fiind necesar pentru a compensa „deficitul global de produse rafinate” care a afectat în acest an diverse sectoare, „de la aviație până la agricultură”. „Aceasta provoacă o criză umanitară în Africa de Est. Este vorba de lipsa îngrășămintelor”, a afirmat el.

Trump „echilibrează nevoile lumii în materie de energie, în acest caz, motorină”, a adăugat el.

Waltz a sugerat că acești bani ar servi, de asemenea, drept „un stimulent pentru ca rușii să se așeze la masa negocierilor într-un mod constructiv” pentru a pune capăt războiului.

Democrații și unii republicani l-au îndemnat pe Trump să se concentreze pe încheierea războiului cu Iranul printr-un acord care să readucă traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz la nivelurile dinainte de război și să permită reconstrucția sectorului energetic din regiune.

Waltz a afirmat însă că Statele Unite nu își vor fi atins obiectivele strategice în acest conflict până când nu vor fi eliminat materialul nuclear puternic îmbogățit al Iranului și nu vor fi ajuns la un „acord substanțial privind îmbogățirea internă a acestuia” cu Teheranul.

Waltz a ocupat pentru scurt timp funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump, dar a fost demis anul trecut după ce a folosit aplicația de mesagerie Signal pentru a discuta despre operațiuni militare sensibile într-o conversație la care a participat, din greșeală, și un jurnalist.

În calitate de ambasador la ONU, Trump i-a încredințat misiunea „de a pune în aplicare reforme, de a o pune la regim, ca să zicem așa”, a spus Waltz.

El a declarat pentru FT că SUA au redus finanțarea acordată agențiilor ONU în încercarea de a impune reformele „necesare”, inclusiv reduceri ale misiunilor de menținere a păcii de lungă durată, dintre care unele „se află în desfășurare de 30, 40, 50 de ani” sau „costă un miliard de dolari pe an” și „îngheață conflictele” în loc să le rezolve.

„Reformăm modul în care se desfășoară operațiunile de menținere a păcii”, a spus el, adăugând că Washingtonul urmărește să pună capăt operațiunilor de menținere a păcii din Liban, Somalia și Sahara Occidentală.

„Credem că e timpul să plecăm”, a spus Waltz referindu-se la Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), care activează de zeci de ani și care nu a reușit să împiedice numeroasele războaie dintre Israel și gruparea militantă libaneză Hezbollah.

El a adăugat că guvernul SUA se află în „consultări active” cu Franța, Israelul, Libanul și alte țări cu privire la forma pe care ar putea-o lua o viitoare misiune de menținere a păcii în Liban.

„Însă forma actuală a UNIFIL nu va continua sau, mai bine zis, nu credem că ar trebui să continue”.

Citește și:

„Este cel mai MAGA dintre toți”. Donald Trump, „trădat” de fiul său: Don Jr. s-a opus vehement războiului cu Iranul încă de la început

Iranul avertizează SUA împotriva reluării atacurilor: „Vreți să vă încercați norocul din nou? Și noi avem treburi neterminate”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Șoșoacă, SOS Romania
1
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
Alice Weidel
2
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
3
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
profimedia-1121023128
5
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Digi Sport
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
„Generalul rus foarte prost”. Cine e Ceaiko, folosit de Trump pentru a minți în apărarea dictatorului rus, Vladimir Putin
Președintele american Donald Trump
Gestul starului LeBron James, care l-a enervat pe Trump: „Este lipsă de respect, ar trebui să își ceară iertare"
Elon Musk, Donald Trump
Trump susține că Elon Musk a restabilit accesul Ucrainei la Starlink. Sistemul nu ar funcționa încă la capacitate maximă
donald trump kim jong un
Care sunt șansele ca Donald Trump și Kim Jong Un să se întâlnească anul acesta: „Se va întâmpla a doua zi de la anunț”
Donald Trump.
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Recomandările redacţiei
natalia intotero - elena mateescu
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind...
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. A fost chemat...
U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA...
Oleg Ungureanu
Consulul general al României la Lyon, rechemat. Acesta ar urma să fie...
Ultimele știri
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Premieră în editarea genetică: cercetătorii au modificat ADN-ul direct în corpul unui pacient
Drone de peste un milion de lei, echipate cu sisteme de termoviziune și transport, au fost descoperite la Calafat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de greutăți din 23 octombrie. Începe o perioadă plină de noroc
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Gigi Becali, spectacol pe două roți! Imagini savuroase cu patronul FCSB în curtea bisericii. Video
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare
Adevărul
Copiii sunt obligați să-și sacrifice propria familie pentru părinții bătrâni? Dilema care a împărțit...
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina...
Pro FM
Cyndi Lauper, la fel de extravagantă ca în tinerețe. Cum arată acum artista de 73 de ani: "Nu vreau să fiu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a...
Newsweek
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
Jane Seymour, despre momentul care i-a schimbat viața în timpul filmărilor la „Dr. Quinn”: „Toată lumea era...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...