SUA: Senatorii democraţi se tem că preşedintele Trump ar putea desfăşura trupe americane în Iran. „Rusia ajută deja cu informații”

Portavion american
Senatori democraţi din Congresul SUA şi-au exprimat marţi îngrijorarea cu privire la războiul din Iran, spunând că se tem că preşedintele Donald Trump ar putea desfăşura forţe americane pe teritoriul iranian, avertizând asupra riscurilor ridicate, având în vedere sprijinul Rusiei pentru armata Teheranului, relatează miercuri Reuters.

„Ştim că Rusia ajută deja cu informaţii pe care le furnizează Iranului şi că există o axă din care fac parte Rusia şi China, Iranul şi Coreea de Nord care pune în mare pericol Statele Unite şi securitatea noastră naţională”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire pentru CNN, scrie News.ro.

Vorbind după o sesiune de informare clasificată a Comisiei Forţelor Armate a Senatului de către oficiali ai administraţiei Trump, Shaheen a cerut administraţiei să trimită oficiali să depună public mărturie în Congres.

Cotidianul Washington Post şi agenţia de presă Associated Press au acuzat Moscova de furnizarea către aliatul iranian a unor informaţii de intelligence care i-au permis acestuia să identifice potenţiale ţinte americane de atacat în Orientul Mijlociu, ca răspuns la campania aeriană americano-israeliană.

Raport al armatei SUA către Congresul american: Cât costă războiul cu Iranul

Shaheen şi alţi senatori au spus că o serie de briefinguri cu uşile închise oferite de consilieri ai lui Trump i-au lăsat cu mai multe întrebări decât răspunsuri, în special cu privire la costul şi durata preconizată a războiului şi dacă forţe americane vor fi trimise la Teheran.

„Se pare că suntem pe cale să desfăşurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite aici”, a declarat senatorul Richard Blumenthal din Connecticut după briefingul clasificat de marţi.

Donald Trump nu a exclus trimiterea pe teren de trupe americane în Iran. Republicanii, care deţin majoritatea în ambele camere ale Congresului, au susţinut aproape în unanimitate strategia sa privind Iranul, doar câţiva exprimându-şi îndoielile cu privire la război.

Blumenthal a menţionat, de asemenea, riscul implicării Rusiei, care ar pune în pericol vieţile americane. ”La propriu, Rusia pare să-şi ajute inamicul în mod activ şi intensiv oferindu-i informaţii clasificate şi, probabil, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să ajute Iranul”, a spus Blumenthal.

„Aşadar cetăţenii americani merită să ştie mai multe decât le-a spus această administraţie despre costul războiului, pericolul pentru fiii şi fiicele noastre în uniformă şi potenţialul de escaladare şi extindere a acestui război”, a mai spus el.

Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii

 

Editor : Sebastian Eduard

