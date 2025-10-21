SUA şi Australia au semnat un acord pentru a stimula aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că acordul va sprijini o serie de proiecte „gata de implementare” în valoare de 8,5 miliarde de dolari, care vor extinde capacităţile de exploatare şi prelucrare ale ţării sale.

Acesta include o investiţie de 1 miliard de dolari din partea celor două ţări în proiecte din SUA şi Australia în următoarele şase luni, potrivit unui text-cadru.

SUA şi Australia lucrează la aceste probleme încă din primul mandat al lui Trump, dar Albanese a declarat că ultimul acord va duce parteneriatul la „un nivel superior”.

Luni, preşedintele SUA, Donald Trump, a comentat şi acordul de miliarde de dolari încheiat de Australia cu SUA şi Marea Britanie privind submarinele, cunoscut sub numele de Aukus, afirmând că acesta „merge înainte cu viteză maximă”.

La începutul acestui an, acordul a ajuns în centrul atenţiei după ce administraţia Trump a declarat că va revizui detaliile pentru a se asigura că acesta se încadrează în agenda „America First”, ridicând îngrijorări cu privire la faptul că Australia ar putea să nu fie în măsură să cumpere submarine americane pentru a-şi înlocui flota învechită.

Întrebat dacă Australia va primi submarinele, Trump a răspuns: „Le vor primi”.

China controlează în prezent aproximativ 70% din exploatarea minereurilor rare şi 90% din prelucrarea materialelor, care se regăsesc în toate domeniile, de la echipamente de apărare la cipuri de computer şi maşini.

Editor : C.A.