SUA și China au pus la punct detaliile unui „acord final” privind vânzarea TikTok, susține șeful Trezoreriei SUA

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Statele Unite și China au pus la punct detaliile unui acord privind transferul versiunii americane a TikTok către noii proprietari, relatează The Guardian.

„Am ajuns la un acord final privind TikTok”, a declarat Bessent duminică, în emisiunea Face the Nation cu Margaret Brennan, difuzată de CBS. Făcând aluzie la Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, Bessent a mai adăugat: „Am ajuns la un acord la Madrid și cred că, începând de astăzi, toate detaliile sunt stabilite, iar cei doi lideri vor finaliza tranzacția” în cadrul unei întâlniri programate joi în Coreea.

Bessent nu a dezvăluit niciun detaliu al acordului. El a afirmat însă că acesta face parte dintr-un cadru mai larg – convenit atât de SUA, cât și de China – al unui potențial acord comercial care va fi discutat în cadrul întâlnirii dintre Trump și Xi din zilele următoare.

Declarațiile lui Bessent au venit după ce liderul american a semnat, pe 25 septembrie, un decret prezidențial care deschide calea către un acord pentru un nou proprietar cu sediul în SUA, cu o majoritate de investitori americani.

„Nu fac parte din partea comercială a tranzacției”, a adăugat Bessent. „Sarcina mea era să conving chinezii să aprobe tranzacția și cred că am reușit să facem acest lucru în ultimele două zile.”

Fiul președintelui SUA, Barron Trump, în vârstă de 19 ani, a fost propus de fostul producător de social media al președintelui, Jack Advent, ca potențial membru al consiliului de administrație. Trump a indicat că printre noii investitori americani se numără proprietarii de media conservatori Rupert Murdoch și Larry Ellison.

Congresul a adoptat o interdicție privind aplicația înainte ca aceasta să fie promulgată în aprilie 2024 de Joe Biden. Interdicția urma să intre în vigoare la 20 ianuarie 2025, dar a fost prelungită de patru ori de Trump, în timp ce administrația sa lucra la elaborarea unui acord de transfer al dreptului de proprietate.

Valoarea tranzacției este estimată la 14 miliarde de dolari. Majoritatea investitorilor americani și internaționali vor deține aproximativ 65% din companie, iar ByteDance și investitorii chinezi vor deține mai puțin de 20% din acțiuni.

Ordinul executiv al lui Trump transferă supravegherea algoritmului aplicației noilor investitori, inclusiv șase din cele șapte locuri din consiliul de administrație.

Președintele american a ajuns duminică în Malaezia pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ca parte a unui turneu de cinci zile pe continent, fiind preconizată o întâlnire față în față între Trump și Xi joi.

Cei doi sunt așteptați să discute despre achizițiile de soia și produse agricole de la fermierii americani, balanța comercială și criza americană a fentanilului, care a fost invocată ca motiv pentru impunerea de către Trump a unor taxe vamale de 20% asupra importurilor din China.

Citește și:

Noul acord cu China dă Americii controlul asupra TikTok. Anunț de la Washington privind datele utilizatorilor rețelei

Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine

Editor : A.M.G.