Statele Unite au sugerat duminică Chinei crearea unui „mecanism” de dialog între cele două puteri pe tema inteligenţei artificiale (IA), a raportat ministrul american al finanţelor, Scott Bessent, la finalul unei întrevederi cu omologul său chinez, Lan Fo'an, scrie Reuters.



„Statele Unite au propus implementarea unui mecanism de notificare între cele două ţări ale noastre şi dorim să definim o viziune comună asupra obiectivelor noastre şi a ameninţărilor cu care ne confruntăm”, a declarat Scott Bessent presei, la încheierea unei reuniuni de câteva ore, pe care a descris-o ca fiind „foarte reuşită”.

„Considerăm că, la fel ca în cazul oricărei activități transfrontaliere, trecerea de la opacitate la o mai mare transparență între primele două puteri mondiale în domeniul IA este extrem de importantă”, a adăugat Bessent.

Trump și Xi au discutat pentru prima dată despre posibile consultări privind dezvoltarea IA în luna mai, la Beijing, însă acel forum nu a fost niciodată oficializat.

Răspunsul Chinei la propunerea SUA a fost neclar, comunicatul agenției de știri de stat Xinhua menționând doar pe scurt că ambele părți au discutat despre IA.

Xinhua a descris discuțiile oficialilor ca fiind „schimburi sincere, aprofundate și constructive privind chestiuni economice și comerciale cheie”, inclusiv punerea în aplicare a acordurilor ⁠încheiate în rundele anterioare de consultări comerciale și de investiții. „Evident, una sau două întâlniri nu pot rezolva toate problemele, dar faptul că ambele părți au convenit să continue dialogul este semnificativ”, a declarat George Chen, partener și președinte al departamentului de practică digitală la firma de consultanță The Asia Group din Hong Kong.

Discuțiile dintre SUA și China privind IA vor avansa, iar sesiunile viitoare se așteaptă să abordeze subiecte mai sensibile, precum utilizarea IA în scopuri militare, principiile privind siguranța IA, protecția infrastructurii critice și prevenirea atacurilor cibernetice

Chen a adăugat că perspectivele de cooperare în domeniul IA rămân limitate din cauza nivelului scăzut de încredere dintre cele două țări și a percepției Beijingului că Washingtonul încearcă să limiteze dezvoltarea IA în China.

Întâlnirea a abordat și alte subiecte cheie, printre care planurile de „operaționalizare” a unui proces convenit în luna mai, prin care fiecare parte urmează să identifice posibile reduceri tarifare pentru bunurile nestrategice, denumit „Board of Trade”.

Greer nu a precizat o listă specifică de produse care ar putea beneficia de astfel de reduceri, dar și-a reiterat dorința ca acestea să fie „un subset relativ restrâns de bunuri americane și chineze care pot fi comercializate într-un mod echilibrat și care nu sunt sensibile”. Acestea ar fi considerate „o categorie aparte”.

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Printre potențialele produse din exporturile chineze se numără „bunuri de consum și articole cu tehnologie redusă”, a spus el, în timp ce exporturile americane care ar putea beneficia de acest tratament ar putea include energie, produse agricole și dispozitive medicale, a adăugat el.

Greer și Bessent nu au menționat niciun progres în ceea ce privește îmbunătățirea fluxului de minerale critice către companiile americane, despre care oficialii americani au afirmat că este insuficient, în ciuda angajamentelor anterioare ale Beijingului de a relaxa restricțiile în cadrul armistițiului comercial dintre SUA și China de anul trecut.

Discuțiile indică progrese treptate în evitarea unei escaladări a tensiunilor într-o relație comercială delicată, care are consecințe majore pentru economia globală.

Probleme nerezolvate

Bessent și Greer nu au oferit informații actualizate cu privire la alte probleme rămase nerezolvate după întâlnirea din luna mai de la Beijing dintre Trump și Xi, inclusiv angajamentele Chinei de a crește achizițiile de produse agricole americane cu 17 miliarde de dolari pe an și de a achiziționa peste 200 de aeronave Boeing.

Trump și Xi trebuie să ajungă la un acord care să vizeze siguranța IA, a declarat reprezentantul american Ro Khanna, liderul democraților din cadrul Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților SUA privind concurența strategică dintre Statele Unite și Partidul Comunist Chinez.

„Prima cerință este ca Trump și Xi Jinping să elaboreze un acord internațional, iar două dintre principiile fundamentale ar trebui să fie, pe de o parte, interzicerea oricărei IA cu capacitate de autoîmbunătățire, a IA recursive cu capacitate de autoîmbunătățire. Al doilea este acela de a institui măsuri de protecție, astfel încât IA să nu poată fi utilizată în mod abuziv de către oameni pentru arme biologice sau nucleare”, a declarat Khanna duminică, la CBS.

Reduceri tarifare, investiții

Ministerul Comerțului din China a anunțat sâmbătă că He va conduce, de asemenea, o delegație de companii chineze în SUA, care va participa la consultări economice și comerciale înaintea summitului.

Delegația de afaceri, care oglindește un grup de directori executivi americani pe care Trump i-a adus la Beijing în luna mai, a fost anunțată în contextul în care Trump și-a exprimat deschiderea față de construirea de fabrici în SUA de către producătorii auto chinezi.

Vineri, grupurile din industria auto americană l-au îndemnat pe Trump să mențină o interdicție efectivă asupra vânzărilor de vehicule chinezești în SUA, din motive de securitate națională.

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Editor : C.A.