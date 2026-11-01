Live TV

Analiză SUA și China se pregătesc pentru o nouă rundă a războiului economic. De ce armistițiul comercial nu garantează pacea

Data publicării:
U.S. CHINA XI JINPING STATE VISIT ARRIVAL
Președintele chinez Xi Jinping sosește la Baza Comună Andrews pe 23 septembrie 2026, pentru o vizită de stat în Statele Unite, la invitația președintelui american Donald Trump. Xi și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați călduros de Trump și de soția sa, Melania Trump, la aeroport, într-o rară ceremonie de întâmpinare lângă avion. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se pregătesc cele două puteri pentru următoarea confruntare Este posibil un acord care să prevină escaladarea?

Pauza din conflictul comercial dintre Washington și Beijing nu înseamnă că tensiunile au dispărut. Statele Unite încearcă să reducă dependența de resursele și tehnologiile chineze, în timp ce Beijingul își folosește poziția dominantă în industria mineralelor critice pentru a-și consolida influența. Miza depășește comerțul și ține de securitatea economică și militară a celor două țări, arată The Guardian într-o analiză.

Armistițiul a temperat conflictul comercial, dar niciuna dintre cele două țări nu a luat măsuri pentru a preveni izbucnirea unor noi ostilități.

Războaiele comerciale declanșate de Donald Trump au dispărut, în mare parte, din prim-planul știrilor. Temerile legate de noi tarife reapar din când în când, atunci când președintele SUA face declarații neașteptate - de exemplu, când amenință că va pune capăt comerțului Statelor Unite cu țările cu care înregistrează deficite comerciale, dacă Rezerva Federală nu reduce dobânzile. Însă perspectiva unei confruntări economice deschise între cele mai mari două economii ale lumii a trecut în plan secund, lăsând loc altor temeri mai presante, precum riscul ca Trump să pună capăt democrației americane sau cel ca inteligența artificială să ajungă să ne amenințe existența.

Senzația de calm este însă înșelătoare. În culise, lumea se îndreaptă către un război economic de proporții potențial istorice, care, după cum sugerează experiențele trecutului, ar putea degenera chiar într-un conflict militar, remarcă analiștii politici citați de The Guardian.

Armistițiul încheiat anul trecut de Washington și Beijing, pe fondul intensificării conflictului comercial dintre cele două țări, și prelungit până în ianuarie anul viitor, a temperat tensiunile. A pus capăt escaladării tarifelor reciproce și a deschis calea către un posibil acord comercial, ale cărui condiții nu au fost încă stabilite.

Însă nici China, nici Statele Unite nu au făcut pași pentru a institui garanții reciproce care să prevină izbucnirea unor noi ostilități. Dimpotrivă, ambele părți încearcă să-și consolideze avantajul în perspectiva unei noi runde de confruntări, care pare tot mai probabilă. Atât Washingtonul, cât și Beijingul au definit această rivalitate drept o prioritate de securitate națională, esențială pentru menținerea supremației economice, tehnologice și militare.

State Dinner With Chinese President Xi Jinping During State Visit To USA
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe. Foto: INSTAR Images / Profimedia

Noua cursă a înarmărilor este diferită de cele din trecut. În loc să construiască arme cu care să se distrugă reciproc, China și Statele Unite încearcă să-și protejeze lanțurile internaționale de aprovizionare de care depind și să găsească modalități de a limita - sau, în cazul unei escaladări, de a bloca - accesul rivalului la resursele și tehnologiile esențiale pentru progresul său economic și tehnologic.

Aceste strategii complementare își au originea cel puțin în perioada pandemiei de COVID-19, când președintele chinez Xi Jinping a îndemnat țara să „consolideze dependența lanțurilor internaționale de producție față de China, creând o contramăsură puternică și o capacitate de descurajare împotriva străinilor care ar putea întrerupe în mod artificial aprovizionarea către China”.

La începutul mandatului administrației Biden, consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan a formulat obiectivele americane: limitarea accesului Chinei la un set restrâns de tehnologii avansate, cu aplicații militare, fără a perturba ordinea economică globală. El a descris strategia drept construirea unei „curți mici” de tehnologii interzise, înconjurată de un „gard înalt” de controale asupra comerțului și investițiilor.

Până în prezent, conflictul a depășit însă limitele acestor obiective inițiale. Restricțiile privind exporturile de tehnologie americană, investițiile și transferurile tehnologice către China s-au multiplicat în ultimii cinci ani. Măsurile nu mai vizează doar capacitățile militare ale Chinei, ci încetinesc și dezvoltarea sa tehnologică în ansamblu. În plus, impunerea arbitrară a tarifelor de către Trump nu face decât să amplifice tensiunile.

China, la rândul său, devine tot mai asertivă și își folosește dominația covârșitoare asupra aprovizionării cu minerale critice, esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie, atât civile, cât și militare. Anul trecut, Beijingul a surprins administrația Trump prin restricționarea exporturilor de pământuri rare și de magneți fabricați din aceste materiale. Măsurile au fost luate ca represalii la tarifele impuse de SUA și la eforturile Washingtonului de a limita accesul Chinei la semiconductori de înaltă performanță și la echipamentele de litografie necesare fabricării acestora.

China a relaxat unele dintre aceste măsuri de control, dar menține în vigoare numeroase alte restricții. Deși au fost introduse în mare parte ca răspuns la acțiunile Statelor Unite, acestea au fost folosite și pentru a exercita presiuni asupra altor țări, ca reacție la politici dezaprobate de Beijing.

Miza este considerabilă. Agenția Internațională pentru Energie a estimat că blocarea de către China a accesului Statelor Unite și al Europei la magneții din pământuri rare ar putea provoca economiilor occidentale pierderi de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari anual.

Cum se pregătesc cele două puteri pentru următoarea confruntare

În ce direcție se îndreaptă războiul lanțurilor de aprovizionare? Administrația Trump investește sute de milioane de dolari în proiecte de extracție și prelucrare a pământurilor rare și a altor minerale critice, în încercarea de a reduce avantajul Chinei. În paralel, își intensifică eforturile de a limita accesul Beijingului la semiconductori de ultimă generație și de a-i bloca achiziționarea utilajelor necesare pentru fabricarea acestora, anunță The Guardian.

Trump China xi jinping
Președintele Chinei Xi Jinping îl privește pe președintele SUA Donald Trump, în timp ce participă la un banchet de stat la Marele Palat al Poporului din Beijing, pe 14 mai 2026. Foto: Profimedia Images

China, în schimb, a anunțat o serie de restricții la exportul unor produse și tehnologii avansate, care vizează, printre altele, cipurile pentru inteligență artificială și tehnologia din domeniul energiei solare. Mai mult, Beijingul a amenințat că va sancționa țările care încearcă să-și reducă dependența de resursele minerale chineze.

Este posibil un acord care să prevină escaladarea?

Să sperăm că există o cale către o înțelegere pașnică. Aceasta ar presupune, probabil, o definiție comună a riscurilor reale la adresa securității naționale, care ar putea justifica restricționarea lanțurilor de aprovizionare. Stabilirea unor limite clare este esențială. Divergențele legate de comerțul obișnuit nu ar trebui tratate ca probleme de securitate în vreme de război.

China va domina, probabil, tehnologiile din domeniul energiei regenerabile, în special industria energiei solare, în viitorul previzibil. Ar putea ajunge să domine și industria vehiculelor electrice. Aceste evoluții ar putea provoca nemulțumire la Bruxelles și la Washington, dar nu justifică un război economic.

La rândul său, China va trebui să accepte că strategia sa economică mercantilistă nu este sustenabilă și nici acceptabilă pentru restul lumii. O combinație între creșterea masivă a exporturilor și stagnarea importurilor nu poate continua la nesfârșit.

O astfel de înțelegere ar putea părea realizabilă. Și totuși, perspectivele ca economia mondială să evite o nouă confruntare par reduse. Istoria oferă câteva exemple îngrijorătoare: eforturile puterilor Axei de a cuceri teritorii, în contextul în care Liga Națiunilor le-a restricționat accesul la materii prime în primele etape ale celui de-al Doilea Război Mondial, sau decizia președintelui american Franklin D. Roosevelt de a bloca vânzările de fier vechi și petrol către Japonia, măsură care a contribuit probabil la decizia Tokyo-ului de a ataca Pearl Harbor.

În prezent, avioanele de vânătoare, submarinele și rachetele americane folosesc magneți fabricați din pământuri rare. Ce s-ar întâmpla dacă Beijingul ar decide să blocheze accesul Statelor Unite la aceste materiale?

Citește și: De ce coșmarul Chinei este să devină noua Japonie: Fenomenul care ar putea pune capăt ambițiilor lui Xi Jinping în cursa contra SUA

Este un moment neobișnuit. Nu cu mult timp în urmă, comerțul era considerat unul dintre cele mai puternice instrumente pentru menținerea păcii mondiale, deoarece crea interdependențe economice reciproc avantajoase între state. Această perspectivă pare să fi apus. Interdependența a devenit o vulnerabilitate.

Pe măsură ce China și Statele Unite se luptă pentru controlul tehnologiilor de generație următoare, comerțul a devenit un nou teatru de confruntare, se arată în analiza The Guardian.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
1
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
2
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
3
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
Pedro Sánchez Holds a Meeting in Urda, with Emiliano García Page AND Oscar Puente, to Follow Up Work on The Train Accident in Toledo, Spain - 29 Oct 2026
4
Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe frontul alegerilor...
vot, Alegerile parlamentare au loc duminica, 1 decembrie 2024.
5
Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică? Ce partide cresc și...
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Digi Sport
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
detinut care se tine de gratiile unei celule
Marius Balo, care a stat 8 ani în detenţie în China, anunţă că intră în greva foamei pentru o altă româncă închisă în această țară
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Replica Teheranului la amenințările lui Trump: „Un nou război ar putea fi mai lung decât precedentul”
profimedia-1146894377
Europa se confruntă cu o „furtună perfectă”, avertizează șeful unui gigant german. Ce amenință economia continentului
profimedia-1147229222
Un fost agent Mossad l-ar fi ajutat pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia. Cum a fost organizată operațiunea secretă (presă)
Binance
FBI acuză oficial Coreea de Nord de furtul criptomonedelor de la Binance, în timp ce trump își exprima public îndoielile
Recomandările redacţiei
bani-pensii-salarii
Criză în administrația locală: O primărie din trei nu își poate plăti...
2026-10-20-2542
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Valeriu Stoica: „Luca Niculescu e un...
Luca Niculescu Guvern 2
Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația...
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Putin ar accepta o discuție telefonică directă cu Zelenski. În ce...
Ultimele știri
Premierul leton Andris Kulbergs a concurat într-un raliu auto. „Nu am vrut să renunţ la hobby-ul meu în timpul mandatului”
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Mașini în flăcări, victime, anchete, procese peste tot pe glob. Ce se întâmplă când nici șoferii, nici salvatorii nu pot deschide ușile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Cristi Chivu, căzut după Milan – Inter 3-1. „De ce aceste atacuri? Parcă asta așteaptă toți!”. Culisele...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
„Scoate-l de pe teren!” Gigi Becali și-a sunat antrenorul de la FCSB, dar a primit un „NU” categoric: „Sunt...
Adevărul
Efectul alegerilor din Bulgaria. Cum ar putea bloca noua putere de la Sofia dosare vitale pentru România
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Stanciu, OUT! Își pregătește bagajele pentru marea revenire, după 10 ani
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Povestea iluzionistului Harry Houdini, copilul sărac din Budapesta care a devenit regele evadărilor în...
Newsweek
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...