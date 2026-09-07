SUA și China se pregătesc pentru un posibil război în spațiu. Sateliți „vânători” și arme orbitale, în centrul noii curse

Pe măsură ce spațiul devine tot mai important pentru operațiunile militare, Statele Unite și China dezvoltă tehnologii care ar putea fi folosite într-un eventual conflict orbital. Sateliții capabili să manevreze, să urmărească sau chiar să captureze alte nave spațiale, armele antisatelit și sistemele de bruiaj sunt printre capacitățile aflate în centrul acestei competiții, arată Reuters.

În luna iunie, o navă spațială chineză fără echipaj, învăluită în secret și monitorizată îndeaproape de analiștii militari americani, a lansat un mic satelit la sute de kilometri deasupra Pământului, într-o regiune orbitală aglomerată de sateliți comerciali și militari.

Obiectul a efectuat apoi o manevră în jurul unui alt satelit chinez înainte de a reveni în apropierea navei spațiale de la care fusese lansat, potrivit companiei americane de monitorizare a traficului spațial LeoLabs.

Se cunosc puține detalii despre satelit și despre misiunea sa. Însă armata americană operează, la rândul său, o navă spațială la fel de secretă, asemănătoare unei mici navete și fără echipaj.

Cele două programe ilustrează evoluția rapidă a operațiunilor militare în spațiu, în timp ce Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, potrivit unei analize Reuters bazate pe documente, date de urmărire spațială și interviuri cu oficiali militari actuali și foști.

Cercetători chinezi afiliați armatei dezvoltă tehnologii care variază de la sateliți concepuți pentru a urmări și chiar captura alte nave spațiale până la sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni.

Reuters a analizat documente privind brevete, anunțuri de achiziții publice și lucrări academice pentru a evalua evoluția acestor capacități.

În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit-spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială.

„Chinezii își dezvoltă rapid capacitățile”, inclusiv arme terestre și spațiale concepute pentru a perturba sau distruge ținte, a declarat în iulie generalul Chance Saltzman, șeful operațiunilor spațiale din cadrul Forțelor Spațiale ale SUA. Amenințarea reprezentată de China este „substanțială”, a adăugat Saltzman, care urmează să se retragă din funcție.

Sateliții, tot mai importanți pentru războiul modern

Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, după cum au demonstrat conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

De zeci de ani, aceștia furnizează forțelor armate de pe Pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân, de regulă, pe traiectorii fixe.

Tot mai mult, însă, armatele îi privesc drept platforme active care ar putea fi utilizate într-un conflict.

Luminile din imagine sunt lăsate de stele, atmosfera Pământului și sateliții aflați pe orbită. Foto: Profimedia Images

Un satelit poate perturba operațiunile unui alt satelit prin bruiaj sau prin folosirea unor lasere pentru a-i afecta senzorii. În anumite scenarii, navele spațiale ar putea chiar să captureze sau să mute sateliți aparținând unui adversar.

Perturbarea capacităților spațiale americane ar „paraliza armata noastră masivă în sfera terestră”, afectând o gamă largă de operațiuni, de la supraveghere până la apărarea antirachetă, a afirmat Everett Dolman, fost profesor la Colegiul de Război Aerian al Forțelor Aeriene ale SUA.

Avioanele spațiale, datorită capacității lor de a manevra, de a lansa sateliți sau de a transporta încărcături, ar putea fi percepute de adversari drept potențiale „avioane de luptă spațiale”, a spus Dolman.

Aliații se alătură eforturilor SUA

Competiția dintre marile puteri se intensifică în timp ce orbita Pământului devine tot mai aglomerată.

SpaceX operează aproximativ 11.000 de sateliți Starlink și intenționează să dezvolte o constelație mai mare de centre de date echipate cu inteligență artificială în spațiu. China dezvoltă, la rândul său, rețele concurente, în timp ce programul american de apărare antirachetă „Golden Dome”, promovat de președintele Donald Trump, prevede și utilizarea unor interceptori spațiali.

Statele Unite își perfecționează, de asemenea, propriile capacități care s-ar putea dovedi esențiale într-un eventual conflict.

În cadrul operațiunii comune SUA-Marea Britanie din septembrie anul trecut, Forța Spațială a SUA, care opera dintr-o bază din Colorado, a dirijat un satelit militar american pentru a se apropia rapid de unul britanic.

În același timp, satelitul chinez „Shiyan 12-01” trecea la aproximativ 83 de kilometri sub cele două nave spațiale, potrivit companiei de informații spațiale Slingshot Aerospace.

La această altitudine, specialiștii consideră că distanța dintre obiecte este relativ mică.

Trei experți în domeniul spațial cu experiență militară au declarat pentru Reuters că operațiunea părea să fi fost concepută ca un semnal adresat Beijingului. Printre aceștia s-au numărat reprezentanți ai companiei de monitorizare spațială COMSPOC.

Andrew Turner, ofițer superior în rezervă al Forțelor Aeriene Regale britanice și consultant în domeniul spațial, a afirmat că acțiunea a fost „aproape cu siguranță un semnal strategic adresat Chinei”, menit să demonstreze unitatea și capacitatea aliaților, dar și să transmită un avertisment privind orice tentativă de interferență cu satelitul britanic.

Statele Unite și Marea Britanie au anunțat public operațiunea, prezentată drept prima misiune spațială cunoscută între doi membri ai alianței de informații „Five Eyes”. Cele două țări nu au dezvăluit însă faptul că aceasta s-a desfășurat în apropierea unei nave spațiale chineze.

O mare parte dintre operațiunile desfășurate în spațiu rămân clasificate, din cauza implicațiilor lor pentru domeniul informațiilor și al securității naționale.

Sateliți în spațiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Shutterstock

Comandamentul Spațial al SUA a declarat pentru Reuters că misiunea a demonstrat capacitatea de a colabora cu aliații în spațiu.

Ministerul britanic al Apărării a afirmat că spațiul are o importanță tot mai mare pentru operațiunile militare și că Marea Britanie și partenerii săi desfășoară operațiuni orbitale avansate pentru a-și proteja interesele naționale și militare. Niciuna dintre părți nu a comentat însă apropierea operațiunii de satelitul chinez.

Viitorul șef al operațiunilor spațiale ale Forței Spațiale a SUA, generalul-locotenent Douglas Schiess, a fost implicat în această operațiune.

Într-un interviu acordat la scurt timp după aceea, Schiess a afirmat că operarea în apropierea unei alte nave spațiale poate contribui la verificarea funcționării corespunzătoare a unui satelit aliat sau la stabilirea faptului dacă un adversar „face ceva ce nu ar trebui”. El a refuzat să precizeze la momentul respectiv dacă o navă spațială aparținând unei alte țări se afla în apropiere.

Marea Britanie a dezvăluit recent că misiunea spațială s-a desfășurat în paralel cu o desfășurare maritimă în regiunea Indo-Pacific.

Utilizarea spațiului nu doar pentru susținerea operațiunilor militare de pe Pământ, ci și pentru influențarea rezultatului acestora, este „foarte, foarte importantă”, a declarat în aprilie, în cadrul unei conferințe, generalul-maior Paul Tedman, care la acel moment conducea Comandamentul Spațial al Regatului Unit. Tedman s-a retras ulterior din armată.

Ministerul chinez de Externe a declarat că nu cunoaște detaliile specifice ale operațiunii americano-britanice.

În termeni mai generali, Beijingul susține că se opune militarizării spațiului și promovează utilizarea pașnică a acestuia. În același timp, China acuză Washingtonul că alimentează o cursă a înarmării prin inițiative precum sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” și prin dezvoltarea unor potențiale arme spațiale.

Întrebat despre satelitul „Shiyan 12-01” și despre avionul spațial chinez, Ministerul de Externe de la Beijing a declarat că nu deține informații.

Agenția de stat Xinhua a descris misiunea „Shiyan 12-01” drept una destinată studiului mediului spațial, în timp ce avionul spațial a fost prezentat drept o navă experimentală destinată utilizării pașnice a spațiului.

Forța Spațială a SUA afirmă, la rândul său, că propriul avion spațial efectuează o serie de teste și experimente.

Arme spațiale

Generalul Stephen Whiting, șeful Comandamentului Spațial al SUA, a subliniat în repetate rânduri importanța spațiului pentru războiul modern. El a avertizat că adversarii Statelor Unite dezvoltă capacități menite să împiedice accesul american la sisteme-cheie și să reducă eficiența militară a Washingtonului.

Potrivit lui Whiting, adversarii SUA ar încerca probabil să vizeze resursele spațiale americane încă din primele faze ale unui conflict.

Pentru a contracara aceste amenințări, Statele Unite trebuie să adopte o postură de luptă mai activă în spațiu, susține generalul. Aceasta nu ar însemna doar protejarea sistemelor americane, ci și pregătirea pentru a amenința sau ataca resurse spațiale ostile, dacă situația ar impune acest lucru.

Whiting a pledat pentru dezvoltarea unor interceptori orbitali și a altor arme.

„Trebuie să fim bine pregătiți pentru un conflict în spațiu. Iar dacă descurajarea eșuează, vom lupta și vom învinge”, a declarat el în cadrul unei conferințe organizate în aprilie.

O reacție în lanț produsă pe Orbita Joasă a Pământului ar pune în pericol viețile astronauților, ar preveni orice noi lansări de rachete spațiale și ar distruge în timp toți sateliții din această parte a spațiului. Foto: Shutterstock

Oficialii occidentali avertizează asupra unei game largi de amenințări care ar putea fi folosite împotriva sateliților, printre care laserele terestre, dispozitivele de bruiaj electronic, atacurile cibernetice și rachetele antisatelit.

În orbită, Statele Unite, China și Rusia operează toate sateliți manevrabili, capabili să se apropie de alte nave spațiale și să le inspecteze. Astfel de sisteme ar putea fi adaptate pentru a transporta arme, inclusiv lasere sau proiectile.

Oficialii occidentali susțin că Beijingul și Moscova au demonstrat tehnologii care ar putea fi utilizate pentru a amenința sateliții americani și pe cei ai aliaților SUA.

Statele Unite au acuzat, de asemenea, Rusia că dezvoltă o capacitate antisatelit care ar implica un satelit conceput pentru a transporta o armă nucleară. Moscova a negat că dezvoltă o armă nucleară antisatelit destinată spațiului.

Tedman, fostul șef al Comandamentului Spațial britanic, a declarat într-un interviu acordat în toamna anului trecut că forțele armate consideră acum sateliții drept „sisteme de arme” care trebuie să poată manevra și lupta.

Occidentul „depune eforturi susținute pentru a-și menține avantajul strategic în spațiu”, a spus el.

Unii specialiști observă însă că perturbarea sateliților poate fi în continuare realizată mai ușor de pe Pământ decât prin atacuri desfășurate între nave spațiale. Într-o dezvăluire rară privind propriile capacități, Forța Spațială a SUA a anunțat în iunie că a introdus o armă electromagnetică terestră produsă de L3Harris Technologies. Sistemul este conceput pentru a dezactiva sau perturba sateliții unui adversar.

„Lupte aeriene” și sateliți „vânători”

Deși Statele Unite rămân cea mai importantă putere spațială din lume, China își extinde rapid atât numărul de sateliți pe care îi operează, cât și complexitatea misiunilor acestora.

Sateliții chinezi au demonstrat ceea ce oficialii americani descriu drept „luptă aeriană” orbitală. Aceasta presupune deplasarea sincronizată a mai multor sateliți aflați la distanță mică unul de celălalt.

Navele spațiale chineze au demonstrat, de asemenea, capacitatea de a captura un satelit scos din funcțiune și de a-l muta pe o altă orbită. Anul trecut, China a efectuat ceea ce, potrivit unui oficial al Forței Spațiale a SUA, a fost probabil o încercare de realimentare în orbită.

Realimentarea ar reprezenta un progres major, deoarece sateliții sunt, de regulă, limitați de cantitatea de combustibil cu care sunt lansați.

Capacitatea de a-și reface rezervele de combustibil ar putea schimba semnificativ durata și tipul operațiunilor pe care le poate desfășura o navă spațială. Într-un eventual conflict, aceasta ar putea determina dacă o navă spațială rămâne „vânător” sau devine „vânat”.

Instituțiile chineze continuă să lucreze la dezvoltarea unor noi capacități. Documentele referitoare la brevete arată că producătorul unora dintre cele mai avansate aeronave militare din China a achiziționat o tehnologie care permite sateliților să calculeze în mod autonom manevre eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil în timp ce urmăresc o altă navă spațială.

Ilustrație cu un satelit al Eutelsat pe orbita terestră. Foto: Profimedia Images

Între timp, un anunț privind transferul de tehnologie publicat de Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării a descris un sistem avansat capabil să gestioneze simultan sute de sateliți, atât în scopuri defensive, cât și operaționale.

Cercetătorii unei alte universități importante din China, care are legături strânse cu armata, au dezvoltat, de asemenea, sateliți de urmărire.

Printre conceptele studiate se numără utilizarea mai multor nave spațiale dotate cu plase pentru capturarea unor ținte orbitale, potrivit documentelor referitoare la brevete.

Instituțiile chineze și Armata Populară de Eliberare nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Totuși, capacități precum realimentarea în orbită și capturarea unui alt satelit ar putea avea și utilizări nonmilitare, inclusiv pentru întreținerea, repararea sau îndepărtarea unor obiecte spațiale.

Ziarul oficial al armatei chineze, „PLA Daily”, afirma într-un editorial publicat în 2022 că deținerea controlului asupra spațiului este esențială pentru protejarea securității naționale, preluarea inițiativei strategice și obținerea victoriei într-un război.

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Editor : C.A.