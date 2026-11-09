SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu premierul Qatarului despre oprirea conflictului

Donald Trump se întâlnește luni, la Washington, cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, în cadrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului cu Iranul. Qatarul joacă un rol central de mediator între Washington și Teheran, însă perspectivele unui acord rămân incerte. Administrația americană a respins în repetate rânduri propunerea Iranului de încetare a conflictului, în timp ce atacurile asupra infrastructurii și navelor din regiunea Golfului continuă, arată Reuters.

La mai bine de opt luni de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie, când SUA au lansat operațiuni militare alături de Israel, Trump a minimalizat probabilitatea reluării în curând a unor acțiuni militare de amploare. Președintele american rămâne însă reticent în privința acceptării planului de armistițiu propus de Iran.

Atacurile reciproce continuă. SUA au lovit în cursul nopții insula Qeshm din Iran, potrivit presei de stat iraniene, în timp ce Teheranul a atacat petroliere în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz în această lună. În același timp, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au revendicat un atac asupra Arabiei Saudite.

Măsuri diplomatice

Șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, care ocupă funcțiile de prim-ministru și ministru de externe al Qatarului, se va întâlni luni, la Washington, cu Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance. Vizita are loc după ce oficialul qatarez s-a deplasat săptămâna trecută la Teheran.

Planul propus de Iran pentru încheierea războiului prevede încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, ridicarea unor sancțiuni și oprirea bombardamentelor. În schimb, Teheranul ar renunța la blocarea Strâmtorii Hormuz. Discuțiile privind programul nuclear iranian și celelalte sancțiuni ar urma să aibă loc într-o etapă ulterioară.

Statele Unite au respins în repetate rânduri această propunere. Iranul a susținut că planul ar putea fi pus în aplicare în termen de două zile, însă secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică cerințele Teheranului drept „scandaloase, ridicole și cu adevărat nerealiste”.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a apărat propunerea, afirmând că aceasta reprezintă cea mai rezonabilă ofertă aflată în prezent pe masa negocierilor.

Mai mulți reprezentanți de rang înalt ai Partidului Republican, printre care și vicepreședintele JD Vance, au pus înfrângerea formațiunii la alegerile de săptămâna trecută pe seama războiului cu Iranul. Cu toate acestea, în pofida presiunilor politice interne tot mai mari pentru încheierea conflictului, Marco Rubio a declarat că nu consideră iminentă o soluție diplomatică.

Un punct de vedere similar a fost exprimat luni de Anwar Gargash, un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite, care a apreciat că o soluție politică amplă între Washington și Teheran este dificil de obținut.

„Ar trebui să ne pregătim pentru o perioadă îndelungată de incertitudine, în care nici o soluție decisivă, nici o ordine regională stabilă nu pot fi considerate de la sine înțelese”, a declarat acesta.

JD Vance, care a condus negocierile pentru obținerea unui armistițiu de scurtă durată în iunie, se va întâlni, de asemenea, cu premierul qatarez. Qatarul a avut un rol important de mediator încă de la începutul războiului, transmițând mesaje între părțile implicate și propunând soluții pentru reducerea divergențelor.

Îngrijorările provocate de conflict persistă de luni de zile în regiune. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni că i-a transmis lui Donald Trump că Ankara nu dorește o nouă escaladare a războiului.

„Subliniem cu fiecare ocazie că aceste probleme pot fi rezolvate prin dialog și diplomație. Din păcate, observăm din nou o evoluție negativă. Facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni acest lucru”, le-a spus Erdogan reporterilor.

Acțiune militară

Atacurile lansate duminică seara asupra insulei Qeshm nu au afectat infrastructura sau serviciile esențiale, a declarat luni un oficial provincial pentru agenția de presă semi-oficială iraniană Fars. Statele Unite nu au comentat informațiile publicate de presa iraniană.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că loviturile americane au vizat sisteme radar utilizate atât pentru apărarea aeriană, cât și pentru navigația maritimă. De asemenea, ar fi fost atacate baze care găzduiesc lansatoare de rachete și sisteme de minare.

Atacurile asupra petrolierelor din Golful Persic și din Strâmtoarea Ormuz s-au intensificat brusc în octombrie și au continuat la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului, potrivit datelor prezentate săptămâna trecută de agențiile maritime internaționale.

Iranul nu recunoaște, de regulă, responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor care raportează că au fost lovite de proiectile. Duminică, autoritățile iraniene au anunțat însă că un petrolier a lovit o mină marină la est de Strâmtoarea Hormuz.

Un reporter al televiziunii de stat iraniene a declarat luni că 11 petroliere au fost scoase din funcțiune în ultimele 10 zile.

Războiul a provocat o criză energetică la nivel mondial și a determinat atacuri iraniene asupra mai multor state arabe din Golf. Conflictul s-a extins, de asemenea, prin ofensiva israeliană de amploare desfășurată în Liban în primăvară și vară și a contribuit la reaprinderea războiului civil din Yemen, care era de mult timp înghețat.

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Duminică, gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a anunțat că a atacat o clădire de birouri a companiei petroliere de stat saudite Aramco, situată în Riad. Atacul a spart geamurile de la mai multe etaje ale unei clădiri din cartierul financiar al capitalei saudite.

Ministerul saudit al Energiei a confirmat că imobilul a suferit pagube în urma unei tentative de atac, fără să atribuie însă responsabilitatea pentru incident.

Editor : C.A.