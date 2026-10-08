SUA și Rusia analizează reluarea livrărilor de gaze către Europa. Jared Kushner, implicat în discuțiile despre Nord Stream

SUA și Rusia explorează posibilitatea reluării livrărilor de gaze rusești către Europa după încheierea războiului din Ucraina, potrivit unor surse citate de Reuters. Jared Kushner și Kirill Dmitriev ar fi discutat despre atragerea unui investitor american în proiectul Nord Stream, însă existența unor sancțiuni, opoziția Germaniei și reticența mai multor state europene fac ca o reluare a operațiunilor să fie, cel puțin pe termen mediu, puțin probabilă, anunță Reuters.

Oficiali de rang înalt ruși și americani, printre care și trimisul special al SUA, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au purtat discuții despre atragerea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, care furnizau gaze către Germania înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu situația.

La discuții au participat Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui rus Vladimir Putin, și Jared Kushner, au precizat sursele citate de Reuters.

Dmitriev și Kushner s-au întâlnit la Moscova și la New York în ultimele săptămâni. Deși nu este clar în ce măsură au discutat despre Nord Stream cu aceste ocazii, subiectul rămâne pe agenda discuțiilor, potrivit a două dintre surse.

Kushner, care a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră că relațiile de afaceri sunt esențiale pentru restabilirea păcii. Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să profite de fluxurile de energie către Europa după încheierea războiului.

„Orice acord va trebui negociat de Rusia cu DFC (Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale) și cu Trezoreria și trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor din Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe, întrebat despre discuțiile privind gazoductul.

Oficialul a afirmat însă că „nu au avut loc discuții recente privind Nord Stream”.

Kirill Dmitriev, care a susținut reluarea vânzărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanți ai Departamentului Energiei și ai Trezoreriei SUA pentru a discuta despre potențiale inițiative energetice între SUA și Rusia. Un reprezentant al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Actualul guvern german nu este de acord cu redeschiderea Nord Stream

Rămâne neclar cât de interesat este Washingtonul de reluarea livrărilor de gaz rusesc către Germania, cel mai mare consumator de energie din Europa.

Un oficial american a afirmat că, având în vedere obstacolele existente, este puțin probabil să se ajungă la un acord pe termen mediu. Conductele Nord Stream sunt supuse sancțiunilor SUA și UE, ceea ce face ca reluarea activității să fie în prezent ilegală.

Trump ar putea renunța la sancțiunile americane sau le-ar putea atenua, însă o eventuală schimbare ar putea deveni mai dificilă dacă democrații ar prelua controlul asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului.

Germania și alte țări europene, care cheltuiesc miliarde de euro pentru consolidarea forțelor lor armate în contextul amenințării reprezentate de Rusia, s-ar opune ferm redeschiderii Nord Stream.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Economiei și Energiei din Germania a declarat că Nord Stream și gazul rusesc sunt supuse sancțiunilor europene și că Germania și-a găsit surse alternative de aprovizionare.

Ea a precizat că orice redeschidere a conductelor ar necesita aprobarea guvernului german, iar Berlinul nu dorește acest lucru.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Germania își asigura mai mult de jumătate din necesarul de gaze din Rusia. Conductele Nord Stream au fost scoase din funcțiune după ce Moscova a redus aprovizionarea Europei și au fost ulterior grav avariate în urma unor explozii subacvatice, în septembrie 2022.

Obstacole privind proprietatea Nord Stream

Discuțiile dintre Moscova și Washington se desfășoară pe fondul unei profunde neîncrederi în Europa față de intențiile Rusiei.

La începutul acestui an, șefii a cinci agenții europene de informații au declarat pentru Reuters că Rusia nu dorește să pună rapid capăt războiului și că folosește discuțiile cu SUA pentru a promova, în paralel, acorduri comerciale.

Relațiile dintre Rusia și Germania, unul dintre principalii furnizori de sprijin militar pentru Ucraina, au ajuns într-un punct critic. Oficialii de la Berlin acuză Moscova că desfășoară o campanie sistematică de atacuri hibride.

Unii parlamentari germani susțin că acordurile comerciale ar consolida poziția Moscovei în continuarea războiului din Ucraina.

„Aceasta riscă să fie o înțelegere murdară care va costa scump Europa”, a avertizat Michael Kellner, parlamentar care s-a ocupat de politica energetică germană în urma invaziei Ucrainei. „Americanii și rușii își vor împărți profiturile”, a adăugat el.

În privința structurii de proprietate, compania care controlează conductele este deținută în proporție de 51% de gigantul energetic de stat rus Gazprom, în timp ce alte participații sunt deținute de entități germane, franceze și olandeze.

Potrivit unei surse citate de Reuters, cei doi acționari germani doresc să-și păstreze participațiile pentru a menține influența germană în cazul în care Gazprom și-ar vinde pachetul.

Dmitriev curtează extrema dreaptă germană

În timp ce guvernul de coaliție al Germaniei se opune repornirii conductei, partidul Alternativa pentru Germania (AfD) susține reluarea livrărilor de gaze rusești.

Dmitriev urmează să se întâlnească cu conducerea AfD la începutul anului viitor pentru a discuta despre reluarea vânzării gazului rusesc către Germania. Reuters relata încă din septembrie că oficiali ruși și liderii AfD pregătesc o astfel de întâlnire.

Însă vânzarea participației la compania care controlează conductele Nord Stream către un investitor american sau reluarea furnizării gazului rusesc se confruntă cu numeroase obstacole.

La câteva zile după întâlnirile de la Moscova, Kushner a declarat la Kiev că a discutat cu omologii europeni despre modul în care războiul a dus la creșterea prețurilor la energie. El a pledat pentru „acorduri de prosperitate”, menite să încurajeze pacea și să ofere „liderilor (...) ceva de așteptat cu nerăbdare”.

Deși un acord privind gazele ar fi favorabil Kremlinului, acesta ar putea diviza opinia publică germană, care este împărțită în privința achiziționării de energie din Rusia.

De asemenea, ar putea accentua diviziunile din Europa. Polonia și statele baltice sunt deosebit de preocupate de amenințarea rusă și resping reluarea legăturilor energetice cu Moscova.

Conducerea politică a Poloniei urmărește discuțiile privind redeschiderea conductei, dar rămâne ferm împotrivă, potrivit unei persoane familiarizate cu poziția guvernului.

Discuții despre Lukoil între Kushner și Dmitriev

Kushner și Dmitriev au discutat, de asemenea, despre vânzarea unui portofoliu de active deținute de compania energetică rusă Lukoil, de la rafinării de petrol la stații de benzină din Europa și din alte regiuni, au afirmat alte două persoane familiarizate cu situația.

Conform planului, un consorțiu format din agenția federală americană DFC și investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite ar urma să cumpere activele, în timp ce autoritățile americane ar ridica sancțiunile, potrivit surselor citate de Reuters.

„În ceea ce privește Lukoil, Steve (Witkoff) și Jared (Kushner) au colaborat cu DFC pentru a negocia o plată inițială substanțială și o cotă din profituri pentru Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Lukoil și Gazprom nu au răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Discuțiile privind Nord Stream și activele Lukoil indică faptul că dimensiunea economică a relației SUA-Rusia a ajuns să fie abordată în paralel cu negocierile privind războiul din Ucraina. Pentru orice eventual acord privind gazele rusești către Europa rămân însă bariere majore: sancțiunile existente, poziția guvernului german, opoziția unor state europene și problema proprietății infrastructurii.

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Editor : C.A.