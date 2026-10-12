SUA speră că acordul privind motorina va „înmuia” poziția Rusiei pe tema negocierilor de pace cu Ucraina. Putin încă vrea Donbasul

Trimișii președintelui american Donald Trump le-au comunicat vineri oficialilor ucraineni că un acord care să permită exporturile rusești de motorină face parte dintr-o încercare de a readuce Rusia la masa negocierilor, după eșecul eforturilor anterioare de a iniția discuții susținute pentru a pune capăt războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane care au cunoștință despre întâlnire.

Steve Witkoff, trimisul lui Trump în Orientul Mijlociu, și ginerele său, Jared Kushner, le-au spus ucrainienilor, în cadrul unei întâlniri la Miami, că președintele rus Vladimir Putin nu era pregătit să negocieze încetarea războiului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, și că acordul anunțat ar putea contribui la reluarea discuțiilor trilaterale, au declarat două dintre surse, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Cea de-a treia persoană a afirmat că SUA le-au transmis ucrainienilor că acordul privind motorina ar putea contribui la „înmuierea” poziției Moscovei, în parte deoarece „transmite un semnal că Trump este deschis să întreprindă acțiuni” împreună cu Rusia.

Acest acord, în temeiul căruia Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină pe piețele din SUA și de pe plan mondial, a stârnit reacții negative din partea unor parlamentari americani, care susțin că acesta îi va oferi Moscovei fonduri pentru a-și continua războiul, fără a-l obliga pe Putin să facă concesii pentru a pune capăt conflictului. Luni, Trump a apărat public acordul, calificându-l drept „alegerea potrivită pentru poporul american”.

„ « Acum e rândul vostru să faceți ceva » ”

Liderul de la Casa Albă afirmă că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în SUA, care au devenit o problemă politică spinoasă pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor intermediare decisive, care vor stabili cine va deține controlul asupra Congresului.

Trump a dorit, de asemenea, ca ucrainenii să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, a afirmat Kushner în cadrul întâlnirii, reiterând faptul că administrația a formulat această solicitare de mai multe ori, au declarat cele două persoane. Președintele SUA a afirmat că atacurile Ucrainei determină creșterea prețurilor globale la combustibili, însă majoritatea experților susțin că războiul din Iran este principalul factor care determină aceste costuri ridicate.

„Ideea era ca SUA să se poată întoarce la Rusia și să spună: «Vedeți, ucrainenii au încetat atacurile și noi v-am oferit această înțelegere. Acum e rândul vostru să faceți ceva»”, a spus una dintre surse.

Duminică, Trump a anunțat un armistițiu în domeniul energetic între Rusia și Ucraina, la câteva zile după ce a făcut public acordul privind motorina. Părțile beligerante nu au confirmat însă acest armistițiu, iar luni Rusia a lansat atacuri asupra unor ținte din sectorul energetic de pe teritoriul Ucrainei.

Ambasada Rusiei la Washington și biroul prezidențial de la Kiev nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii. O persoană apropiată de Kremlin a declarat că acordul privind motorina „reprezintă o modalitate de a readuce Rusia” la masa negocierilor.

Una dintre persoanele familiarizate cu întâlnirea a declarat că acordul privind motorina reprezintă doar o parte a unei discuții mai ample despre modul în care Ucraina și Rusia pot fi readuse la masa negocierilor și se poate pune capăt războiului. În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, a precizat acea persoană, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Putin dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului – o afirmație pe care a repetat-o sâmbătă. Oficialii ucraineni și europeni și-au exprimat îndoielile cu privire la faptul că liderul rus ar fi dispus să pună capăt în curând campaniei militare.

Unii experți au afirmat că acordul privind motorina nu va contribui semnificativ la scăderea prețurilor în SUA. Cantitatea suplimentară furnizată pe piață va fi mai mică decât necesarul zilnic al sectorului de transport din SUA.

Oficialii ucraineni prezenți la întâlnire s-au arătat sceptici față de abordarea SUA, pe care o consideră o încercare de a calma Rusia prin acorduri comerciale, au declarat cele două persoane informate și o persoană care a participat la întâlnire.

Administrația Trump a încercat anterior să-l convingă pe Putin, inclusiv prin propuneri de relaxare a sancțiunilor, precum și prin posibile acorduri în domeniul mineralelor. Niciuna dintre aceste măsuri nu a modificat în mod substanțial cererile esențiale ale Rusiei și nici nu a convins-o să accepte un acord cuprinzător de încetare a focului.

Când se va așeza Putin la masa negocierilor

O persoană apropiată de Kremlin a declarat că Putin se va întoarce la masa negocierilor doar atunci când „va obține restul de 11% din Donbas, pe care îl va putea prezenta pe plan intern ca pe o victorie”. Ucraina a afirmat că nu va mai ceda niciun teritoriu Rusiei, dar că înghețarea conflictului pe liniile de front existente ar putea constitui baza unui acord de pace.

În cadrul întâlnirii de la Miami, Kushner și Witkoff le-au subliniat oficialilor ucraineni „tot ceea ce au făcut SUA pentru Ucraina”, a declarat una dintre surse, inclusiv acordarea de sprijin militar și de informații forțelor ucrainene.

Americanii nu au amenințat că vor întrerupe acest sprijin în cazul în care Ucraina nu ar fi fost de acord să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, au afirmat cele două persoane informate ⁠și persoana care a participat la întâlnire.

Întâlnirea de la Miami, la care au participat și oficiali europeni și la care au luat parte, prin intermediul videoconferinței, reprezentanți ai Băncii Mondiale, a avut loc după ce Witkoff și Kushner au vizitat Moscova și Kievul în luna septembrie. Witkoff a declarat atunci că părțile au creat un „nou impuls” și că o nouă rundă de negocieri ar putea începe în curând.

Banca Mondială a refuzat să comenteze.

Tensiunile dintre SUA și Ucraina au crescut brusc de la anunțarea acordului dintre Washington și Moscova privind motorina. Zelenski a caracterizat acest acord drept o „decizie slabă” a SUA și un „cadou pentru ⁠Putin”. Trump a declarat sâmbătă că Zelenski „ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori” și că ucrainenii ar trebui să „își aleagă un nou președinte”.

O parte a întâlnirii de la Miami, care a durat câteva ore, s-a axat pe fondurile de reconstrucție destinate Ucrainei și pe necesitatea ca Kievul să formalizeze planurile de investiții în țară, au declarat surse informate cu privire la întâlnire.

Ucrainenii au părăsit întâlnirea fără să fi convenit oficial asupra vreunui lucru, dar au dat de înțeles că ar fi dispuși să accepte un armistițiu în domeniul energetic, cu condiția ca și Rusia să facă același lucru.

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Editor : A.M.G.