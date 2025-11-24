SUA sunt pregătite  pentru următoarea fază a operațiunilor militare din Venezuela

Trump a intensificat presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolás Maduro și i-a etichetat acum pe acesta și pe aliații săi din guvern ca membri ai unei organizații teroriste străine, informează The Guardian.

Această desemnare reprezintă un alt pas către incriminarea lui Maduro – analiștii spun că ar putea să-l preseze pe Maduro să demisioneze cu amenințarea forței militare.

De asemenea, aceasta ar putea oferi SUA opțiuni militare extinse pentru a lovi în interiorul țării, potrivit presei americane.

În ultimele săptămâni au proliferat rapoartele privind acțiuni iminente, în contextul în care armata SUA a dislocat nave de război în Caraibe, pe fondul deteriorării relațiilor.

Reuters a publicat ieri o știre exclusivă alarmantă, potrivit căreia SUA sunt gata să lanseze o nouă fază a operațiunilor în zilele următoare, conform patru oficiali americani anonimi.

Momentul exact sau amploarea noilor operațiuni nu sunt cunoscute și nu este clar dacă Trump a luat o decizie finală în acest sens, a raportat Reuters.

Sâmbătă, un înalt oficial al administrației nu a exclus nimic în ceea ce privește Venezuela.

„Președintele Trump este pregătit să folosească toate mijloacele puterii americane pentru a opri inundarea țării noastre cu droguri și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat oficialul, sub condiția anonimatului.

