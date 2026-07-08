Live TV

Video SUA sunt pregătite să cumpere drone produse în Ucraina. Trump: „Au o capacitate uimitoare”

Data publicării:
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Rata de succes a sistemului DWS-1 a fost de 100% în timpul testelor. Ucraina va fi prima țară care folosește o astfel de tehnologie într-un război real. Captură foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump a declarat, la summitul NATO de la Ankara, că Statele Unite ar fi dispuse să cumpere drone fabricate în Ucraina, lăudând capacitatea acestei țări de a produce echipamente militare în condiții de război. Liderul de la Casa Albă a afirmat că ucrainenii au demonstrat un talent remarcabil în dezvoltarea și fabricarea dronelor, chiar și în adăposturi improvizate.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri că Washingtonul ar fi pregătit să cumpere drone produse în Ucraina, apreciind experiența acumulată de Kiev în timpul războiului cu Rusia.

Întrebat despre capacitatea Ucrainei de a dezvolta și produce drone, Trump a spus că Statele Unite construiesc, la rândul lor, drone performante, însă a remarcat viteza și ingeniozitatea industriei ucrainene.

„Am cumpăra dronele lor. Noi producem drone, producem drone grozave, dar ei au capacitatea de a fabrica un număr foarte mare, ceea ce este uimitor. În condiții de război, le construiesc în subsoluri, oriunde au un mic adăpost sau chiar dacă nu au un adăpost.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderul american a subliniat că Ucraina dispune de specialiști capabili să susțină o industrie de apărare performantă, în ciuda conflictului.

„Au talentul necesar. De aceea spun același lucru și despre sistemele Patriot. Ei ar putea să facă asta; cele mai multe țări nu ar fi capabile.”

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care dronele au devenit una dintre cele mai importante arme folosite în războiul din Ucraina, atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra țintelor militare și infrastructurii. Ucraina și-a extins rapid producția internă de drone în ultimii ani, dezvoltând o industrie adaptată cerințelor războiului.

Citește și:

LIVE TEXT Trump spune că armistițiul cu Teheranul „s-a terminat” și amenință cu noi lovituri puternice. Iranul ar putea închide Ormuz

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dronă Shahed la o paradă militară în Iran
Iranul reacționează după declarațiile lui Donald Trump: „Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”
Donald Trump și Ahmed al-Sharaa
Preşedintele Donald Trump a eliminat Siria de pe lista statelor care susţin terorismul. „Avem companii din SUA gata să investească”
benjamin netanyahu si donald trump
Trump îl laudă pe Netanyahu după atacurile asupra Iranului: „A fost un mare prim-ministru în vreme de război”
Donald Trump
Donald Trump spune că este principala țintă a Iranului: „S-ar putea să dispar”
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce spune președintele despre acuzația că e susținător MAGA
Recomandările redacţiei
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Turkey NATO Summit Trump
Trump, după summitul NATO de la Ankara: „A fost o unitate...
nicusor dan face declaratii
Anunțul lui Nicușor Dan despre desemnarea unui nou premier. Ce cere...
Ultimele știri
Prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naţionale din Paris. Povestea Carinei Giorgiu
Champions League. Universitatea Craiova a învins în deplasare ML Vitebsk, în primul tur preliminar
Avertismentul fostului șef al armatei ucrainene: „Nu presupuneți că Rusia a pierdut războiul. Este o interpretare greșită”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
Adevărul
Autostrada „Meșterului Manole”. Cauzele dezastrului de pe A10 și ce soluții au la îndemână autoritățile: „Nu...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...