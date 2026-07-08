Președintele american Donald Trump a declarat, la summitul NATO de la Ankara, că Statele Unite ar fi dispuse să cumpere drone fabricate în Ucraina, lăudând capacitatea acestei țări de a produce echipamente militare în condiții de război. Liderul de la Casa Albă a afirmat că ucrainenii au demonstrat un talent remarcabil în dezvoltarea și fabricarea dronelor, chiar și în adăposturi improvizate.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri că Washingtonul ar fi pregătit să cumpere drone produse în Ucraina, apreciind experiența acumulată de Kiev în timpul războiului cu Rusia.

Întrebat despre capacitatea Ucrainei de a dezvolta și produce drone, Trump a spus că Statele Unite construiesc, la rândul lor, drone performante, însă a remarcat viteza și ingeniozitatea industriei ucrainene.

„Am cumpăra dronele lor. Noi producem drone, producem drone grozave, dar ei au capacitatea de a fabrica un număr foarte mare, ceea ce este uimitor. În condiții de război, le construiesc în subsoluri, oriunde au un mic adăpost sau chiar dacă nu au un adăpost.”

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Liderul american a subliniat că Ucraina dispune de specialiști capabili să susțină o industrie de apărare performantă, în ciuda conflictului.

„Au talentul necesar. De aceea spun același lucru și despre sistemele Patriot. Ei ar putea să facă asta; cele mai multe țări nu ar fi capabile.”

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care dronele au devenit una dintre cele mai importante arme folosite în războiul din Ucraina, atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra țintelor militare și infrastructurii. Ucraina și-a extins rapid producția internă de drone în ultimii ani, dezvoltând o industrie adaptată cerințelor războiului.

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Editor : C.A.