Un raport în curs de elaborare a stabilit că Statele Unite sunt responsabile pentru atacul cu rachete Tomahawk care a ucis cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, potrivit concluziilor preliminare ale unei anchete a Pentagonului, scrie New York Times.

Atacul din 28 februarie asupra clădirii școlii elementare Shajarah Tayyebeh a fost rezultatul unei erori de țintire din partea armatei americane, care efectua atacuri asupra unei baze iraniene adiacente, din care făcea parte anterior clădirea școlii, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei. Ofițerii din Comandamentul Central al SUA au creat coordonatele țintei pentru atac folosind date învechite furnizate de Agenția de Informații a Apărării, au declarat persoane informate cu privire la anchetă.

Oficialii au subliniat că aceste concluzii sunt preliminare și că există întrebări importante fără răspuns cu privire la motivul pentru care informațiile învechite nu au fost verificate de două ori.

Atacarea unei școli pline de copii va fi cu siguranță înregistrată ca una dintre cele mai devastatoare erori militare din ultimele decenii. Oficialii iranieni au declarat că numărul morților a fost de cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii.

Un subiect sensibil

Deși concluziile generale erau în mare parte așteptate – Statele Unite sunt singura țară implicată în conflict care utilizează rachete Tomahawk –, acestea au aruncat deja o umbră asupra operațiunii militare americane în Iran.

Încercările președintelui Trump de a evita vina pentru atac au complicat deja ancheta, lăsând oficialii care au analizat concluziile care arată vinovăția SUA să-și exprime neliniștea. Persoanele intervievate pentru acest articol au vorbit sub condiția anonimatului, invocând natura sensibilă a anchetei în curs și afirmația lui Trump la un moment dat că Iranul, și nu Statele Unite, era responsabil.

„Așa cum recunoaște The New York Times în propriul său reportaj, ancheta este încă în curs”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, într-o declarație.

Întrebat despre acest articol în timp ce părăsea Casa Albă miercuri pentru o călătorie de promovare a agendei sale economice în Ohio și Kentucky, Trump a răspuns: „Nu știu nimic despre asta”.

Persoanele informate cu privire la anchetă au spus că multe întrebări rămân încă fără răspuns în legătură cu motivul pentru care au fost utilizate informații învechite și cine nu a verificat datele.

Totuși, eroarea nu i-a surprins pe actualii și foștii oficiali.

Școala, situată în orașul Minab, se află în același cartier cu clădirile utilizate de Marina Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, una dintre țintele principale ale atacurilor militare americane. Locul unde se află școala făcea inițial parte din bază. Oficialii informați cu privire la anchetă au declarat că clădirea nu a fost întotdeauna utilizată ca școală, deși nu este clar când anume a fost deschisă școala în acel loc.

O anchetă vizuală realizată de The Times a arătat că clădirea care găzduia școala a fost izolată de baza militară între 2013 și 2016.

Imaginile satelitare analizate de The Times au arătat că turnurile de veghe care se aflau odată lângă clădire au fost îndepărtate, au fost deschise trei intrări publice către școală, terenul a fost curățat și au fost vopsite pe asfalt zone de joacă, inclusiv un teren de sport, iar pereții au fost vopsiți în albastru și roz.

Anchetatorii nu înțeleg încă pe deplin cum au fost trimise datele învechite către Comandamentul Central sau dacă Agenția de Informații a Apărării avea informații actualizate.

Stabilirea țintelor militare este foarte complexă și implică mai multe agenții. Mulți ofițeri ar fi fost responsabili de verificarea corectitudinii datelor, iar ofițerii de la Comandamentul Central sunt responsabili de verificarea informațiilor pe care le primesc de la Agenția de Informații a Apărării sau de la o altă agenție de informații. Dar într-o situație care evoluează rapid, cum ar fi primele zile ale unui război, informațiile nu sunt uneori verificate.

