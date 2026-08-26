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SUA suspendă procesarea tuturor cererilor de vize de imigrare. Interviurile deja programate au fost anulate

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Foto: Profimedia
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Administrația Trump a oprit procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, pe fondul introducerii unor verificări mai stricte privind situația financiară a solicitanților. Persoanele care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, fără să li se comunice când vor fi reprogramate, scrie The Guardian.

Inițiativa a fost lansată la începutul lunii august în toate ambasadele și consulatele SUA, iar programările pentru vize au trebuit modificate pentru a permite desfășurarea unor „sesiuni aprofundate de instruire”, potrivit oficialului. Departamentul de Stat lucrează încă de la începutul acestui an la actualizarea instrucțiunilor și la pregătirea personalului, „pentru a se asigura că toți funcționarii consulari dispun de toate instrumentele necesare pentru a evalua fiecare solicitant de viză în mod complet și consecvent”, a adăugat acesta.

Financial Times relatează că persoanele care aveau deja interviuri programate au primit e-mailuri prin care erau anunțate că întâlnirile au fost anulate și că li se va comunica ulterior o nouă dată și o nouă oră.

Oficialii susțin că măsura va împiedica situațiile în care beneficiarii vizelor ajung să depindă de ajutoarele publice din SUA. Decizia face însă parte dintr-o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală, cât și pe cea ilegală și să impună un proces de selecție mai strict pentru persoanele cărora li se permite accesul în sistem.

Tot în această săptămână, administrația Trump a anunțat că intenționează să retragă vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în țară ca turiști sau în interes de afaceri. Până la 200.000 de persoane care solicită în prezent azil ar putea fi afectate, ceea ce ar reprezenta cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria Statelor Unite. Măsura este pusă în aplicare în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă.

În timpul administrației Trump, solicitanții de vize s-au confruntat și cu alte restricții, printre care verificarea activității lor pe rețelele sociale și introducerea unor costuri suplimentare pentru procesarea cererilor, potrivit Associated Press.

Suspendarea procesării noilor cereri de viză și programul de instruire vin după o încercare a lui Trump de a bloca solicitările invocând un criteriu similar, cel al „sarcinii publice”. Măsura prevedea inclusiv suspendarea cererilor provenite din 75 de țări selectate de administrație, însă a fost anulată recent de un judecător federal.

„Instanța a stabilit clar că legile privind imigrația nu pot fi folosite pentru a justifica discriminarea”, a declarat săptămâna trecută Joanna Cuevas Ingram, avocat principal în cadrul National Immigration Law Center. „Suntem hotărâți să ne asigurăm că fiecare persoană și fiecare familie afectată de această interdicție beneficiază de măsurile reparatorii corespunzătoare și vom continua să cerem administrației să-și respecte obligațiile prevăzute de lege.”

În februarie, un judecător federal a anulat și tentativa președintelui de a suspenda în totalitate sistemul american de primire a refugiaților. În timpul administrației Trump, agenților federali li s-a permis să împiedice intrarea solicitanților de azil în Statele Unite, o măsură despre care organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au afirmat că subminează legislația internațională privind azilul.

Cea mai recentă încercare de restricționare a accesului va crea obstacole imediate pentru persoanele care au respectat în mod legal o procedură deja dificilă, avertizează specialiștii în dreptul imigrației.

Mulți dintre solicitanții afectați de suspendare au cheltuit probabil „mii de dolari și și-au dat viața peste cap pentru a se prezenta la interviurile programate, doar pentru ca întâlnirile să le fie anulate în ultimul moment”, a declarat pentru Financial Times Brian Simmons, avocat la firma de avocatură specializată în imigrație Fragomen, din Washington. Deocamdată, nu este clar când vor fi reprogramate interviurile.

Editor : Ș.A.

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