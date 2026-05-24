Video SUA transmit un mesaj ferm după noul focar de Ebola: „Suntem pregătiți". Îndemnul unui oficial al administrației Trump

Dr. Deborah Birx, fosta coordonatoare a eforturilor de combatere a Covid-19 din cadrul administrației președintelui Donald Trump, și-a exprimat duminică încrederea că Statele Unite ar putea răspunde eficient la actualul focar de Ebola din Africa, în ciuda faptului că există posturi vacante în funcții-cheie din domeniul sănătății publice. Ea a declarat că țara dispune de „o rezervă solidă de personal” chiar și în cadrul agențiilor federale care nu au încă un șef confirmat, anunță Politico.

În cadrul emisiunii „Face the Nation”, Nancy Cordes de la CBS a remarcat că, în prezent, nu există lideri confirmați pentru Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) sau pentru Administrația Alimentelor și Medicamentelor (FDA), și nici nu există o persoană care să ocupe funcția de chirurg general.

Birx a spus că acest lucru ar putea fi îngrijorător, dar că există mai multe niveluri de conducere profesională. „Da, este important să avem conducători pentru toate aceste agenții”, i-a spus ea lui Cordes. „Cred că au fost nominalizați oameni cel puțin pentru CDC, așa că consider că acest lucru este foarte important. Dar avem o echipă solidă în multe dintre aceste agenții, și eu chiar îi cunosc. Sunt oameni minunați.”

Ea a adăugat: „Cred că această reacție interinstituțională pune deja la dispoziție resurse, oameni și bani pe teren.”

Birx, care a ajutat la coordonarea răspunsului global la epidemia de Ebola din 2014, a mai spus că nu este clar dacă decizia administrației Trump de a se retrage din Organizația Mondială a Sănătății și de a reduce ajutorul internațional ar afecta în vreun fel răspunsul la epidemia actuală.

„Cred că este o întrebare excelentă și trebuie să ne gândim cu adevărat la asta”, a spus Birx, dar a adăugat că, în opinia ei, reducerile s-ar putea să nu fi fost atât de drastice pe cât au fost prezentate. „De fapt, cifrele de pe hârtie m-au liniștit”, a spus ea.

Din februarie 2020 și până la sfârșitul primului mandat al lui Trump, Birx a deținut funcția de coordonator al răspunsului Casei Albe la pandemia de coronavirus; ea raporta direct vicepreședintelui de atunci, Mike Pence. De asemenea, Birx a ocupat funcția de coordonator național pentru combaterea SIDA atât în timpul mandatului lui Trump, cât și al președintelui de atunci, Barack Obama.

Actualul focar, despre care se crede că a început cu câteva săptămâni în urmă, este concentrat în Republica Democratică Congo și Uganda; un factor care complică situația în acea regiune este faptul că RDC este scena unui conflict militar în curs. CDC a anunțat luni restricții de călătorie pentru a limita focarul, iar vineri a extins aceste restricții.

Un aspect care a îngrijorat-o pe Birx a fost faptul că a durat ceva timp până la detectarea focarului, crescând posibilitatea ca oamenii să fi fost infectați fără să știe.

„Problema cu acest focar în particular”, a spus Birx, „este că probabil au existat două, trei sau patru cicluri de infecție înainte ca acesta să fie raportat, și astfel multe dintre cifrele pe care le vedeți, precum și creșterea rapidă a acestora, se datorează faptului că a rămas nedetectat și subraportat probabil timp de trei sau patru săptămâni.”

„Acest lucru a dus la raportarea simultană a unui număr mare de cazuri, așa că nu vă pot spune cu exactitate care este tendința noilor cazuri”, a spus ea.

