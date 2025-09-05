Live TV

SUA trimit 10 avioane de luptă în Puerto Rico pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri

Data publicării:
An F-35A Lightning II from Eglin Air Force Base flies with a KC-135 Stratotanker from the 121st Air Refueling Wing, June 16, 2024, before the Columbus
SUA vor să producă până la 3.000 de avioane de luptă F-35. Foto: Profimedia Images

SUA au decis să trimită 10 avioane de luptă în Puerto Rico, teritoriu afiliat Statelor Unite, pentru operaţiuni împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, relatează, citând surse, CBS News.

Avioanele F-35 vor fi trimise pe un aerodrom aflat în insula din Caraibe cu trei milioane de locuitori, au declarat vineri pentru AFP surse americane.

Tensiunile cu Venezuela au crescut din cauza traficului de droguri şi a atacului mortal al SUA de la începutul acestei săptămâni asupra unei bărci care transporta presupuşi traficanţi de droguri şi narcotice.

La sfârşitul lunii august, SUA au trimis trei distrugătoare dotate cu rachete ghidate Aegis - USS Gravely, USS Jason Dunham şi USS Sampson - în apele din largul Venezuelei, ca parte a eforturilor preşedintelui Trump de a combate ameninţările din partea cartelurilor de droguri din America Latină.

Donald Trump îl acuză pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că supervizează o reţea de trafic de droguri. Săptămâna aceasta, preşedintele american a anunţat că Statele Unite au lovit o „barcă care transporta droguri”, ucigând 11 „narcoterorişti”. El i-a prezentat ca membri ai Tren de Aragua, un cartel venezuelean implantat în mai multe ţări şi clasificat ca organizaţie teroristă de SUA.

Joi, două avioane de vânătoare F-16 venezuelene înarmate au survolat distrugătorul Dunham, în apele internaţionale, potrivit mai multor oficiali ai Departamentului Apărării, care au descris acţiunea drept o „demonstraţie de forţă”. Pentagonul a denunţat gestul drept „extrem de provocator” şi a avertizat Caracasul în privinţa oricărei escaladări.

Trump a insistat asupra utilizării armatei americane pentru a combate cartelurile pe care le acuză de traficul cu fentanil şi alte droguri ilegale în oraşele şi comunităţile americane. Şapte nave americane prezente în Caraibe şi o alta în estul Pacificului participă în prezent la lupta împotriva traficului de droguri în America Latină, a declarat săptămâna aceasta un responsabil al Pentagonului.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a denunţat prezenţa navelor militare americane „care vizează Venezuela” ca fiind o „ameninţare” şi a invocat riscul unei debarcări americane şi intenţia unei „schimbări de regim”. Venezuela este pregătită pentru „lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a asigurat el, deşi Statele Unite nu au ameninţat niciodată în mod deschis că îi vor invada ţara.

