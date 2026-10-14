SUA trimit sute de soldați în America Latină pentru a combate traficul de droguri. Pentagonul își extinde operațiunile

Statele Unite trimit sute de militari în America Latină, inclusiv un batalion de 600 de soldați din Divizia a 10-a de Munte, pentru a participa la exerciții și a instrui forțele locale în lupta împotriva traficului de droguri. Trupele vor ajunge în Panama, Columbia și Honduras, în cadrul unei extinderi a operațiunilor Pentagonului împotriva cartelurilor. Planurile administrației Trump stârnesc însă îngrijorări privind suveranitatea statelor din regiune, riscurile pentru populația civilă și lipsa unui obiectiv clar al campaniei militare, în condițiile în care armata americană este deja solicitată de războiul cu Iranul și de angajamentele din Europa și Asia, anunță The New York Times.

Militarii se vor antrena ulterior alături de forțele locale din Columbia și Honduras. De asemenea, ei ar putea oferi sprijin trupelor americane de operațiuni speciale care consiliază armatele partenere în desfășurarea raidurilor împotriva persoanelor acuzate de trafic de droguri, au precizat oficialii.

Pe lângă desfășurările de trupe din America Centrală și de Sud, câteva sute de soldați din Divizia a 10-a de Munte ar urma să contribuie la completarea efectivelor unui nou comandament pentru operațiunile din Emisfera Vestică, cu sediul la Miami.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a înființat recent, în cadrul Pentagonului, un birou destinat să contribuie la coordonarea și supravegherea activităților militare de combatere a cartelurilor.

Desfășurările de trupe și extinderea cartierului general, care nu fuseseră raportate anterior, se adaugă altor măsuri prin care Pentagonul își intensifică operațiunile împotriva traficanților de droguri din regiune. Printre acestea se numără transferul mai multor drone MQ-9 Reaper din Africa în Columbia și Ecuador.

Administrația Trump vrea operațiuni terestre împotriva cartelurilor

Noile desfășurări au loc în contextul în care administrația Trump le cere liderilor din America Latină să intensifice operațiunile militare împotriva grupurilor de traficanți de droguri și să permită desfășurarea unor acțiuni comune cu Statele Unite.

Generalul Francis L. Donovan, cel mai înalt comandant militar american responsabil pentru cea mai mare parte a Americii Latine, a declarat că Statele Unite intenționează să își extindă operațiunile, trecând de la atacurile asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri la atacuri terestre.

În întreaga regiune, alegătorii au ales recent lideri care au plasat combaterea grupurilor criminale și restabilirea siguranței publice în centrul agendei politice. Perspectiva unor operațiuni militare americane pe teritoriul statelor din America Latină a provocat însă îngrijorări legate de suveranitatea națională și a readus în atenție istoria îndelungată și sângeroasă a intervențiilor SUA în regiune.

Deși multe țări din America Latină s-au alăturat unei noi alianțe politice și militare conduse de Statele Unite pentru combaterea grupurilor criminale, numai câteva au acceptat oficial să permită operațiuni comune pe teritoriul lor. Printre acestea se numără Columbia și Honduras, ambele conduse de președinți nou aleși, susținuți de președintele Donald Trump.

Oficialii din Panama, Columbia și Honduras nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind planurile Statelor Unite.

Îngrijorări privind suveranitatea și siguranța civililor

Grupurile pentru drepturile omului se tem că extinderea campaniei militare conduse de Statele Unite ar putea pune în pericol populația civilă. La rândul lor, experții afirmă că eliminarea membrilor grupurilor de traficanți, inclusiv a liderilor acestora, nu contribuie în mod semnificativ la oprirea fluxului de droguri, deoarece persoanele ucise pot fi înlocuite.

Noile desfășurări au loc și într-un moment în care războiul SUA împotriva Iranului pune la încercare capacitatea militară americană, de la avioane de vânătoare și portavioane până la drone de supraveghere și aeronave de realimentare. Conflictul a epuizat, de asemenea, o parte din stocurile globale de muniție esențială ale Pentagonului.

Comandamentul Sud al SUA a redirecționat întrebările privind noile desfășurări către Pentagon. Într-o declarație, instituția a refuzat să comenteze măsurile concrete, limitându-se să afirme că Departamentul Apărării urmărește o abordare bazată pe cooperarea cu aliații și partenerii din regiune.

„O abordare de colaborare cu aliați și parteneri capabili pentru a aprofunda cooperarea și a menține o presiune constantă asupra rețelelor de amenințări din emisfera americană”, a transmis Pentagonul.

Trump a construit o coaliție militară împotriva cartelurilor

Administrația Trump a făcut din extinderea influenței americane în America Latină o prioritate. În acest scop, a creat o coaliție militară formată din 19 parteneri regionali, inclusiv Statele Unite, care s-au angajat să contribuie la desființarea cartelurilor de droguri. Sloganul oficial al grupului este: „Le facem lucruri rele oamenilor răi”.

La începutul acestei săptămâni, generalul Joseph A. Ryan, comandantul Comandamentului Armatei SUA pentru Emisfera de Vest, a descris provocările majore cu care se confruntă armata americană în momentul în care își reorientează atenția către o regiune care, timp de decenii, nu a reprezentat principala sa prioritate.

Potrivit generalului, America Latină este o regiune în care China și-a extins influența economică, în timp ce cartelurile de droguri și-au dezvoltat rețele globale sofisticate pentru distribuirea produselor ilegale.

„Am cedat dominația economică în regiune unui adversar, iar acesta este un fapt”, a declarat generalul Ryan luni, în cadrul conferinței anuale a Asociației Armatei SUA, desfășurată la Washington.

„Acum luptăm pentru a recâștiga terenul - maritim și terestru, terenul uman, terenul cognitiv - pe care, în multe cazuri, l-am abandonat anterior”, a adăugat acesta.

Comandamentul Sud al SUA a intensificat instruirea și exercițiile comune cu forțele armate din regiune pentru a răspunde celor mai presante amenințări reprezentate de carteluri, a precizat generalul Ryan.

Militarii americani vor participa la exerciții în Panama, Columbia și Honduras

Desfășurarea soldaților din Divizia a 10-a de Munte se înscrie în noua orientare a administrației Trump, au declarat oficialii americani.

Militarii se vor deplasa mai întâi în Panama, unde vor participa la exerciții de instruire în junglă. Ulterior, o parte dintre ei va ajunge în Columbia pentru a lua parte la exercițiul „Southern Vanguard”, programat să înceapă la sfârșitul acestei luni. Alte detașamente vor merge în Honduras pentru activități de instruire alături de forțele locale.

O parte dintre militari ar putea fi folosită pentru a asigura protecție suplimentară elicopterelor americane din regiune, care au sprijinit operațiunile forțelor speciale ale SUA.

De asemenea, soldații din Divizia a 10-a de Munte ar putea fi mobilizați în situația în care trupele americane de operațiuni speciale, care oferă consiliere forțelor armate partenere, s-ar afla în pericol, au precizat oficialii.

Desfășurările sunt temporare, însă ar putea deveni o componentă mai permanentă a prezenței militare americane în America Latină.

Lipsa unui obiectiv clar ar putea prelungi implicarea militară a SUA

Pe măsură ce Pete Hegseth a insistat ca Comandamentul Sud al SUA să adopte o abordare mai agresivă în regiune, unii oficiali americani de rang înalt și-au exprimat îngrijorarea că secretarul Apărării și alți lideri ai administrației Trump nu au definit un obiectiv clar pentru această operațiune.

Unul dintre riscuri este ca administrația americană să se simtă obligată să escaladeze conflictul dacă grupurile armate atacă trupele SUA. Într-un asemenea scenariu, forțele americane, deja solicitate de războiul cu Iranul și de angajamentele din Europa și Asia, s-ar putea implica și mai mult într-un nou conflict, fără un plan clar de retragere, a avertizat un oficial.

În luna august, Comandamentul Sud al armatei americane a anunțat înființarea Forței Operative Comune pentru Emisfera Vestică (Joint Task Force Western Hemisphere), creând astfel infrastructura necesară pentru extinderea campaniei împotriva traficului de droguri, în cooperare cu aliații regionali.

Forța operativă este condusă de generalul-maior Kevin J. Jarrard din Corpul Pușcașilor Marini și se bazează pe o campanie desfășurată de Pentagon timp de un an în Caraibe și în Pacificul de Est.

În cadrul acesteia, armata americană a efectuat 71 de atacuri asupra unor ambarcațiuni, în urma cărora au murit cel puțin 239 de persoane despre care autoritățile americane susțin că erau implicate în traficul de droguri. Potrivit relatării, administrația nu a prezentat dovezi care să susțină aceste acuzații.

Experții afirmă că atacurile au avut un efect redus asupra disponibilității cocainei pe piața din Statele Unite.

Experții juridici avertizează asupra legalității atacurilor

Experții în drept au avertizat că raidurile asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri sunt ilegale, argumentând că armata nu poate viza în mod deliberat civili care nu participă direct la ostilități, chiar dacă aceștia încalcă legea. Potrivit acestora, traficul de droguri nu se încadrează în categoria ostilităților armate.

Extinderea operațiunilor pe uscat ridică, la rândul său, îngrijorări privind riscul unor victime civile.

Atacurile asupra ambarcațiunilor au loc în prezent departe de coastă, în mare parte în apele internaționale. În schimb, operațiunile terestre sporesc riscul ca loviturile să afecteze accidental infrastructura civilă, precum școlile sau drumurile, punând în pericol un număr mult mai mare de persoane.

Pentagonul alocă 20 de milioane de dolari pentru noul birou

O notă datată 11 septembrie a autorizat o alocare inițială de 20 de milioane de dolari pentru angajarea a zeci de persoane și înființarea biroului cu conducere civilă creat de Pete Hegseth luna trecută.

Unul dintre principalii candidați pentru funcția de director al noului birou este Edward M. Reeder Jr., un ofițer în rezervă al Forțelor Speciale ale Armatei, cu gradul de general-maior cu două stele, potrivit unei persoane familiarizate cu numirea.

În nota de serviciu, Hegseth a afirmat că alianța împotriva cartelurilor va „acționa cu o eficiență și o viteză nemiloase pentru a distruge narco-teroriștii”.

Extinderea desfășurărilor militare, înființarea noilor structuri de comandă și pregătirea unor operațiuni terestre marchează o intensificare a eforturilor administrației Trump de a combate cartelurile din America Latină. Rămân însă întrebări privind eficiența acestor măsuri, riscurile pentru civili și obiectivele pe termen lung ale implicării americane în regiune.

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Editor : C.A.