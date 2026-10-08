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SUA: Trump, întrerupt de protestatari în timpul unui discurs în Texas. Reacția președintelui: „Plecați dracului de aici!”

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Miting Trump
Poliția dă afarî un protestatar de la un miting al lui Donald trump din Austin, Texas. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a fost întrerupt de mai multe ori de protestatari miercuri seară, în timpul unui miting în Texas, au consemnat Reuters şi AFP. Potrivit presei locale, circa zece persoane au fost evacuate de la eveniment.

Trump i-a catalogat drept „protestatari plătiţi” care ar trebui „să plece dracului de aici”, iar susţinătorii săi - unii agitând pălării de cowboy - i-au huiduit zgomotos, înainte de a scanda „U.S.A.!”.

Una din persoanele care au întrerupt discursul lui Trump părea să se filmeze în timp ce era escortată afară, pe fondul huiduielilor, iar o alta purta un tricou cu mesajul „SOS Cuba” - o referire la statul insular supus în prezent unor sancţiuni severe din partea Washingtonului.

Mitingul s-a desfăşurat în oraşul San Antonio, condus în prezent de democraţi.

În ultimele săptămâni, preşedintele SUA a organizat mitinguri frecvente pentru a-şi mobiliza susţinătorii în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie - scrutin care, potrivit mai multor sondaje, se anunţă nefavorabil pentru Partidul Republican al lui Trump, care ar putea pierde majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Costul vieţii reprezintă o problemă majoră în această campanie, în condiţiile în care preţurile combustibililor cresc vertiginos din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi a războiului împotriva Iranului purtat de Donald Trump. Blocarea de către Teheran a strâmtorii strategice Ormuz a dus la o creştere explozivă a preţurilor petrolului, aminteşte AFP.

În cadrul discursului, Trump şi-a reiterat propunerea de a acorda un cec de 5.000 de dolari fiecărui american adult, în cazul în care republicanii ar prelua controlul asupra uneia dintre camerele Congresului, menţionează EFE.

„Vă rog să vă imaginaţi că eu sunt cel care candidează”, a spus Trump, îndemnându-i pe cei prezenţi să-i voteze pe candidaţii republicani şi amintind că votul anticipat în Texas începe pe 19 octombrie şi se încheie pe 30 octombrie, deşi va fi posibil şi în ziua alegerilor, pe 3 noiembrie.

Editor : Sebastian Eduard

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