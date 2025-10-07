Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează abc7News.

Accidentul a fost semnalat puțin după ora locală 19:00 pe autostrada 50 în direcția est, la est de Stockton Boulevard.

Serviciile medicale REACH Air au confirmat că trei membri ai echipajului au fost răniți în accident. Ei spun că nu se aflau pacienți la bord.

Anchetatorii spun că elicopterul tocmai decolase de la Centrul Medical UC Davis și se îndrepta spre Redding când s-a prăbușit în apropierea străzii 59.

Pompierii din Sacramento spun că membrii echipajului răniți - două femei și un bărbat - au fost transportați la spitalele locale.

Pompierii spun, de asemenea, că una dintre victime a rămas blocată sub elicopter.

Un căpitan de pompieri a primit ajutor de la persoanele aflate în zonă pentru a ridica o parte din elicopter, a scoate victima și a o transporta cu ambulanța.

Editor : Sebastian Eduard