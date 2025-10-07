Live TV

Video SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică

Data actualizării: Data publicării:
Elicopter Sacramento
Elicopterul s-a prăbușit pe autostradă. Foto: Profimedia

Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, potrivit pompierilor, relatează abc7News.

Accidentul a fost semnalat puțin după ora locală 19:00 pe autostrada 50 în direcția est, la est de Stockton Boulevard.

Serviciile medicale REACH Air au confirmat că trei membri ai echipajului au fost răniți în accident. Ei spun că nu se aflau pacienți la bord.

Anchetatorii spun că elicopterul tocmai decolase de la Centrul Medical UC Davis și se îndrepta spre Redding când s-a prăbușit în apropierea străzii 59.

Pompierii din Sacramento spun că membrii echipajului răniți - două femei și un bărbat - au fost transportați la spitalele locale.

Pompierii spun, de asemenea, că una dintre victime a rămas blocată sub elicopter.

Un căpitan de pompieri a primit ajutor de la persoanele aflate în zonă pentru a ridica o parte din elicopter, a scoate victima și a o transporta cu ambulanța.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
peisaj de toamnă în parc
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată...
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
180414-N-DO281-1242
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”
Anne Applebaum
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”
autostrada 7 Ploieşti - Buzău
Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Când va începe recepția
razboi ucraina (2)
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
razboi in ucraina
„America și Europa să-l oprească pe Putin!” Apelul lui Zelenski după atacul rusesc cu sute de drone și rachete balistice în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
„The Simpsons Movie” revine cu o continuare după două decenii. Data de lansare, stabilită
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ben Stiller, noi declarații despre separarea de soția sa, după aproape 20 de ani de căsnicie: „M-am simțit...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos