Video SUA vând din nou sisteme avansate de apărare aeriană către Taiwan. Unitățile NASAMS au fost testate pe câmpul de luptă din Ucraina

Data publicării:
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
Sisteme rusești S-300 și S-400 sunt folosite de unii dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei, inclusiv China și Belarus. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina, acesta fiind al doilea pachet de arme de acest tip pentru Taipei într-o săptămână, transmite Reuters.

Anul trecut, Statele Unite au declarat că Taiwanul va primi trei sisteme de apărare aeriană cu rază medie de acţiune NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) fabricate de RTX, ca parte a unei vânzări de arme în valoare de 2 miliarde de dolari.

Este o armă nouă pentru Taiwan, doar Australia şi Indonezia utilizând-o în prezent în regiune.

Luni, Pentagonul a declarat că fabrica a primit un contract ferm cu preţ fix pentru achiziţionarea unităţilor NASAMS, lucrările fiind estimate a fi finalizate în februarie 2031.

Au fost alocate fonduri în valoare de 698.948.760 de dolari pentru vânzări militare externe (Taiwan) în anul fiscal 2026”, se arată într-un comunicat.

Utilizat de Ucraina pentru a se apăra împotriva invaziei ruse, sistemul NASAMS oferă o creştere semnificativă a capacităţilor de apărare aeriană, pe care Statele Unite le exportă în Taiwan pe măsură ce cererea pentru acesta creşte.

Joi, Statele Unite au aprobat vânzarea de avioane de vânătoare şi alte piese de avion către Taiwan în valoare de 330 de milioane de dolari, în prima tranzacţie de acest gen de la preluarea mandatului de către preşedintele Donald Trump în ianuarie, ceea ce a stârnit mulţumiri din partea Taipeiului şi furie la Beijing.

Armata Taiwanului îşi consolidează armamentul pentru a face faţă mai bine oricărui atac din partea Chinei, care consideră insula ca fiind teritoriul său, prin eforturi precum construirea propriilor submarine pentru a apăra liniile vitale de aprovizionare maritimă.

Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele de apărare, în ciuda lipsei de relaţii diplomatice oficiale, ceea ce provoacă furia constantă a Beijingului.

Guvernul Taiwanului respinge pretenţiile de suveranitate ale Beijingului.

